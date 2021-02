Serie des Monats – März 2021: „Your Honor“ – Staffel 1

Wie der 79-Jährige spanischen Opernsänger mitteilt, geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Bei ihm wurde das neuartige Coronavirus festgestellt und er wurde in einem Krankenhaus in Mexiko behandelt.

Der Opernsänger Plácido Domingo hatte in der vergangenen Woche (22. März) mittgeteilt, dass er an dem neuartigen Coronavirus erkrankt ist. Berichten zufolge wurde der 79-Jährige in ein Krankenhaus in mexikanischen Acapulco eingeliefert, wo er ein Haus besitzt. Mittlerweile wurde er aber wieder entlassen und befindet sich nun in häuslicher Pflege. In einem Statement auf Social Media erklärt er, dass die Infektion glücklicherweise früh diagnostiziert wurde, da er sich wegen seines Alters und anderer Erkrankungen in stetiger ärztlicher Betreuung befinde. Das habe ihm sehr geholfen. „Jetzt werde ich meine Therapie fortsetzen und mich ausruhen. Meine Gedanken sind jetzt mit denen, die…