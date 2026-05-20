Stephen Colbert hilft David Byrne, das Haus niederzubrennen

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Stephen Colbert hat noch eine Nacht, bevor er sich von der „Late Show“ verabschiedet. Kurz vor dem Serienfinale am 21. Mai empfing der Host einen der letzten musikalischen Gäste der Sendung für einen feurigen Abschluss: David Byrne, der den Talking-Heads-Klassiker „Burning Down the House“ performte.

Byrne betrat die „Late Show“-Bühne gemeinsam mit seiner „Why Is the Sky?“-Band. Die Musiker legten in passenden blauen Anzügen los – bis Colbert im selben Outfit dazustieß. Hinter ihnen loderten während der Performance Flammen über die Leinwand. Ein passenderer Abschied wäre kaum denkbar.

CBS hatte die „Late Show“ im Juli 2025 abgesetzt und dies als „rein finanzielle Entscheidung“ bezeichnet – wobei sich diese Erklärung nur schwer von Donald Trumps wiederholten Ausfällen gegen Colbert trennen lässt. Rund um den Zeitpunkt der Absetzung einigten sich der Sender und sein Mutterkonzern Paramount auf einen Vergleich in Höhe von 16 Millionen Dollar mit Trump wegen der Schnittfassung einer „60 Minutes“-Episode. Dies geschah, während eine Fusion zwischen Paramount und Skydance Media noch auf die Genehmigung der Federal Communications Commission wartete.

Springsteen, Strokes, Abschied

„The Tonight Show“ und „Jimmy Kimmel Live“ werden am 21. Mai beide Wiederholungen ausstrahlen, um Colbert das gesamte Late-Night-Rampenlicht zu überlassen. Details zur letzten Folge der „Late Show“ wurden noch nicht bekannt gegeben; die vorletzte Episode am 20. Mai wird jedoch eine Performance von Bruce Springsteen beinhalten. Zu den jüngsten musikalischen Gästen zählten die Strokes, Michael Stipe, Chris Stapleton und die Foo Fighters, die bereits die letzten musikalischen Gäste in David Lettermans „Late Show“ gewesen waren.

Byrne war zuletzt im März in der „Late Show“ zu Gast, als er „When We Are Singing“ spielte und mit Colbert über sein aktuelles Album „Who Is the Sky?“ sprach. Über die farblich aufeinander abgestimmten Outfits, die er mit seiner Live-Band trägt, sagte Byrne: „Ich wusste, dass ich es bunt haben wollte. Das letzte war grau. Es war keine traurige Show, aber sie war grau. Ich dachte: ‚Nein, in den Zeiten, in denen wir leben, brauchen wir Farbe.’“