Sex, Erotik, Perversion: Die 20 anzüglichsten Albumcover aller Zeiten

Sex, Erotik, Perversion: Die 20 schmutzigsten Albumcover aller Zeiten

Vor Jahren, bevor die amerikanische Gesellschaft vollständig pornografisiert war, war das anzüglichste Bild in einem Teenagerzimmer vielleicht ein Albumcover. Und viele Musiker (und die Art-Departments der Plattenfirmen) hatten herausgefunden, dass man den Verkauf leicht ankurbeln konnte, indem man ein Foto einer halbnackten Frau auf das Cover druckte. Bis die Grenze zwischen „sexy“ und „sexistisch“ verschwunden war.

Aber diese 20 Cover gingen weit über das normale Maß an Erregung hinaus. Und überforderten die Gehirnzellen einer ganzen Nation mit einem ungewöhnlichen Maß an Nacktheit, Perversität oder allgemeiner Obszönität. So wurden viele von ihnen auch zensiert. Ohne Entschuldigung: 20 der schmutzigsten Albumcover aller Zeiten.

Sex, Erotik, Perversion: Die 20 schmutzigsten Albumcover aller Zeiten

Herb Alpert’s Tijuana Brass, „Whipped Cream & Other Delights“ (1965)

Das Albumcover, das eine ganze Generation davon träumen ließ, eine Ladung Schlagsahne wegzulecken, um zu sehen, was darunter war. Fun Fact: Es handelte sich tatsächlich um Rasierschaum. Und Model Dolores Erickson war im dritten Monat schwanger. Das Bild wurde von Soul Asylum auf der EP „Clam Dip & Other Delights“ auf denkwürdige Weise parodiert.

Sex, Erotik, Perversion: Die 20 schmutzigsten Albumcover aller Zeiten

John Lennon und Yoko Ono, „Two Virgins“ (1968)

Nicht gerade das schmeichelhafteste Foto aller Zeiten. Lennon beschrieb das Bild von ihm und Ono als „zwei leicht übergewichtige Ex-Junkies“. Aber es hat diesen postkoitalen Look. Und wurde in den Vereinigten Staaten nur verkauft, nachdem die zuvor nicht sichtbaren Genitalien der Beatles mit einer braunen Papiertüte bedeckt worden waren.

Sex, Erotik, Perversion: Die 20 schmutzigsten Albumcover aller Zeiten

Sexiness durch Übermaß. Wenn eine nackte Frau heiß ist, dann müssen 19 nackte Frauen doch orgasmisch sein? Das war offenbar die Logik hinter diesem europäischen Cover für das klassische Hendrix-Doppelalbum, das die nackten Körpermeere des Kunstfotografen Spencer Tunick vorwegnahm. Und suggerierte, dass das Hören von „Crosstown Traffic“ über Kopfhörer nur der Auftakt zu einer Orgie sei.

Sex, Erotik, Perversion: Die 20 schmutzigsten Albumcover aller Zeiten

Mom’s Apple Pie, „Mom’s Apple Pie“ (1972)

Jahrzehnte bevor „American Pie“ den Begriff „Coitus mit Dessert“ populär machte, hatte eine Rockband aus Ohio eines der anzüglichsten Albumcover aller Zeiten. Die Coverillustration stand in der Tradition von Norman Rockwell. Abgesehen von den riesigen Lautsprechern und dem Schnitt im Apfelkuchen, der eine gespreizte Vulva enthüllte. In pornografischer Detailtreue, feucht und tropfend.

Emerson, Lake und Palmer, „Brain Salad Surgery“ (1973)

Der Titel, Slang für einen Blowjob, stammt aus einer Single von Dr. John. Das Cover, entworfen von H.R. Giger (bekannt für das Design des Aliens in „Alien“), hatte ursprünglich einen deutlicheren Penis, der in Richtung Mund zeigte. Selbst nachdem er von der Plattenfirma verdeckt wurde, blieb das Bild einer freakigen Fellatio mit Totenkopf erhalten.

Roxy Music, „Country Life“ (1974)

Die Albumcover von Roxy Music zeigten typischerweise schöne Frauen in klassischen Pin-up-Posen. Allerdings mit einem beunruhigenden Unterton, der den Models zähneknirschendes Unbehagen zu vermitteln schien. „Country Life“ wurde, vielleicht weil die Models relativ entspannt wirkten, zum ikonischsten aller Roxy-Cover. Und die dünnen Höschen der Models Constanze Karoli und Eveline Grunwald unterstrichen das Wortspiel im Titel. Entlehnt aus einer Zeile aus Hamlet über „ländliche Angelegenheiten“.

Ohio Players, „Honey“ (1975)

Ein gut geölter Playboy-Centerfold unter heißen Scheinwerfern mit einem Glas Honig. Was könnte da schon schiefgehen, was eine gute Reinigung nicht wieder hinbekommen würde? Der urbanen Legende zufolge wurde Model Ester Cordet entstellt, weil der „Honig“ in Wirklichkeit Acryl war und der Manager der Band sie im Studio mit einem Messer attackierte, wobei ihre Schreie in dem Song „Love Rollercoaster“ zu hören sind. Der Schlagzeuger der Ohio Players, Jimmy ‚Diamond‘ Williams, dementierte all diese Geschichten: „Wir wurden nie verhaftet, inhaftiert oder verhört“, sagte er gegenüber Rolling Stone. „Einige von uns wurden schon mal mit Handschellen gefesselt. Wir hatten schon einige wilde Zeiten. Aber das ist etwas anderes.“

Scorpions, „Lovedrive“ (1979)

Diese deutsche Metal-Band präsentierte mit Unterstützung der Designfirma Hipgnosis eine der kontroversesten Darstellungen von Sexualität, die es je gab. Den Rücksitz eines Autos, eine nackte Brust und eine erstaunliche Menge Kaugummi.

The Slits, „Cut“ (1979)

Wild, oben ohne, schlammbedeckt. Auf dem Cover ihres Debütalbums ‚Cut‘ unterliefen die Slits, die großartige britische Punkband, das Pin-up-Potenzial von kitschigen Albumfotos und Fotostrecken aus dem National Geographic. Und schwelgten gleichzeitig in der Macht, die ihnen die sexy Bilder verliehen.

The Cars, „Candy-O“ (1979)

Für ihr zweites Album holten The Cars den renommierten Pin-up-Künstler Alberto Vargas aus dem Ruhestand. Mit 83 Jahren lieferte der peruanische Meister ein wunderschönes Bild einer rothaarigen Frau in einem Bodystocking, die auf einem Auto liegt. Das Auto war nur leicht umrissen. Vargas wusste, dass weder das Auto noch The Cars das Verkaufsargument waren.

Prince, „Lovesexy“ (1988)

Prince hat viele unvergesslich schmutzige Songs geschrieben. Von „Head“ bis „Erotic City“. Aber keiner davon war wohl so anzüglich wie dieses Cover, das sich in blumiger Unschuld hüllte. Aber Prince gab sich nicht damit zufrieden, ein Foto von sich selbst nackt zu zeigen. Auf dem Cover war auch eine markante Blütenstempel zu sehen, die von Fans manchmal als „Blumenpenis“ bezeichnet wurde. Sein Sex-Blütenstempel, wenn man so will. Es war Princes beste visuelle Doppeldeutigkeit bis zum Super Bowl 2006, wo er sich hinter ein Laken stellte, sodass seine Gitarre als Silhouette aus seiner Hose explodierte.

Pixies, „Surfer Rosa“ (1988)

Indizien dafür, dass diese nackten Brüste als stilvoll eingestuft wurden und das Albumcover eher als Kunst denn als Pornografie zu betrachten ist: die sepiafarbene Fotografie und das Flamenco-Tänzerinnen-Outfit. Aber irgendwie vermittelt das Gesamtbild eher den Eindruck eines „heißen Quickies zwischen zwei eifrigen Fotografie-Studenten in der Dunkelkammer der Universität“.

Red Hot Chili Peppers, „Mother’s Milk“ (1989)

Anthony Kiedis beschrieb dieses Cover als „vier Tom Sawyers, die von einer riesigen nackten Frau festgehalten werden“. Heiß für Fans von Riesinnen-Pornos oder für diejenigen, die sich die Chili Peppers gerne als anatomisch korrekte Ken-Puppen vorstellen. Als die Band Poster druckte, auf denen die Brustwarzen des Models Dawn Alane zu sehen waren, verklagte sie sie erfolgreich auf 50.000 Dollar. Kiedis schimpfte. „Ich konnte nicht verstehen, warum wir kein Model finden konnten, das gerne seine Titten auf einem Cover zeigen wollte.“

Divinyls, „Divinyls“ (1991)

Wie verpackt man eine Ode an die Masturbation wie den Klassiker „I Touch Myself“? Bei den Divinyls zeigt man Sängerin Christina Amphlett auf dem Cover in einem Netzoutfit, wie sie sich selbst berührt und einen klassischen „Komm-her“-Blick wirft. Gerüchten zufolge war auch Gitarrist Mark McEntee auf dem Cover zu sehen. Aber das lässt sich nicht bestätigen, da niemand jemals die rechte Hälfte angesehen hat.

Black Crowes, „Amorica“ (1994)

Eine Neuinterpretation des Covers einer Ausgabe des Hustler von 1976. Eine der wirkungsvollsten Mischungen aus Sexualität, Rasse und amerikanischen Bürgerrechten, die Larry Flynt je geschaffen hat. Später wurde es zensiert, wobei das gesamte Bild bis auf das mittlere Dreieck geschwärzt war.

Ween, „Chocolate and Cheese“ (1994)

Model Ashley Savage spielt die Hauptrolle in einer Hommage an die Kraft der Unterbrust und strategischer Airbrush-Techniken. Gekleidet in ein winziges rotes Shirt und einen Gürtel, der aussieht, als gehöre er einem Boxchampion. Wie Ween selbst war auch dieses Bild so übertrieben, dass es zu etwas ganz Eigenem wurde.

Pulp, „This Is Hardcore“ (1998)

Für „This Is Hardcore“ hatte Pulp ein Albumcover mit echten Hardcore-Pornostars. In verschiedenen Stadien der Entkleidung und simulierter Erregung sahen sie plastisch aus. Und wirkten, als würden sie nur noch einen weiteren bezahlten Job abarbeiten. Der beabsichtigte Effekt wurde erreicht. Schmutzig und roh, ohne besonders aufreizend zu sein.

Sex, Erotik, Perversion: Die 20 schmutzigsten Albumcover aller Zeiten

Basement Jaxx, „Remedy“ (1999)

Eine echte Orgie? Ein vielschichtiger Sandwich aus menschlichem Fleisch in kontrastierenden Hauttönen? Eine computergestützte Collage? Was auch immer die Quelle für das Cover des Debütalbums von Basement Jaxx ist, das Bild suggeriert, dass die Musik des Duos zu intimen, aber anonymen Liebesspielen mit vier bis elf Liebhabern führt.

Sex, Erotik, Perversion: Die 20 schmutzigsten Albumcover aller Zeiten

D’Angelo, „Voodoo“ (2000)

Auf seinem zweiten Album entdeckte D’Angelo die Starpower, die darin liegt, sein Hemd auszuziehen. Und er zeigte, dass er nicht nur ein Weltklasse-R&B-Sänger, Songwriter und Produzent war. Sondern auch unglaublich durchtrainiert. Auf dem Coverfoto sah er definitiv wie ein Mann aus, der dabei war, sich auszuziehen, und nicht, wie er sich anzog.

Sex, Erotik, Perversion: Die 20 schmutzigsten Albumcover aller Zeiten

The Strokes, „Is This It“ (2001)

Die Amerikaner bekamen ein psychedelisches Bild von subatomaren Teilchenspuren zu sehen. Aber die Europäer erhielten die sexy Version des Albumcovers für das Debütalbum der Strokes: einen Lederhandschuh, der auf einer wohlgeformten weiblichen Hüfte ruht. Das Bild, das an Helmut Newton erinnert, stammt eigentlich von Colin Lane. Und ist sowohl wegen der anzüglichen Situation, die es andeutet, als auch wegen dem, was es zeigt, anzüglich.