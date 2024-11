Die besten Albumcover aller Zeiten (83): Taylor Swift – „Folklore“

Das Album ist zweifellos die beste Erfindung des letzten Jahrhunderts. Aber die Musik ist nicht die ganze Geschichte. Das Albumcover ist schon so lange eine kulturelle Obsession, wie es Alben gibt. Seit die 12-Zoll-Vinylplatten in den 1950er Jahren in Papphüllen auf den Markt kamen, sind Musiker und Fans von der Kunst, die auf den Covern zu sehen ist, fasziniert. Als die Beatles 1967 das Spiel mit dem Cover von „Sgt. Pepper“ revolutionierten, wurde es zu einer Möglichkeit, ein visuelles Statement darüber abzugeben. Woher die Musik kommt und warum sie wichtig ist. Aber die Kunst des Albumcovers entwickelt sich ständig weiter.

Deshalb feiern wir diese Kunst. Die 100 besten Albumcover aller Zeiten. Von Biggie über Beyoncé bis Bad Bunny. Nirvana über Nas bis Neil Young. SZA über Sabbath bis zu den Sex Pistols. Wir haben Rap, Country, Jazz, Prog, Metal, Reggae, Flamenco, Funk, Gothic, Hippie-Psychedelia und Hardcore-Punk. Aber alle diese Alben haben einen einzigartigen Look, der zu ihrem Sound passt. Die unvergesslichsten Cover werden zu einem Teil der Musik. Wie viele Pink Floyd-Fans haben sich beim Anblick des Prismas auf dem Cover von „Dark Side of the Moon“ den Kopf zerbrochen, nachdem sie damit ihre Rauchwaren aufgerollt hatten?

Was macht ein Albumcover zu einem Klassiker?

Was macht ein Albumcover zu einem Klassiker? Manchmal ist es ein Porträt des Künstlers. Denk an die Beatles beim Überqueren der Straße. Oder an Carole King im Laurel Canyon mit ihrer Katze. Andere entscheiden sich für ikonische, halb abstrakte Bilder. Wie Led Zeppelin, Miles Davis oder My Bloody Valentine. Einige Künstler zeigen, wo sie herkommen. Wie R.E.M., die mit Kudzu den Süden repräsentieren. Oder Ol‘ Dirty Bastard, der mit seiner Lebensmittelmarken-Karte den Brooklyn Zoo begrüßt.

Viele dieser Cover stammen von legendären Fotografen, Designern und Künstlern. Wie Andy Warhol, Annie Leibovitz, Storm Thorgerson, Raymond Pettibon und Peter Saville. Einige haben eine kosmische Symbolik, die die Fans entschlüsseln müssen. Andere setzen auf Starpower. Aber sie alle sind klassische Bilder, die ein wichtiger Teil der Musikgeschichte geworden sind. Und sie alle zeigen, warum die Liebe der Welt zu Alben kein Ende nehmen wird.

Die besten Albumcover aller Zeiten (83): Taylor Swift – „Folklore“

Taylor Swift hat sich auf ihrem achten Album von ihren eigenen Songs zurückgezogen: „Ich habe mich dabei ertappt, dass ich nicht nur meine eigenen Geschichten schreibe. Sondern auch über oder aus der Perspektive von Menschen, die ich nie getroffen habe. Die ich kannte oder von denen ich wünschte, ich hätte sie nicht getroffen“, schrieb sie bei der Veröffentlichung von „Folklore“ im Jahr 2020.

Das auffällige, einfarbige Cover – eine Abkehr von der bonbonfarbenen Lover-Front und die erste Zusammenarbeit zwischen Swift und der Fotografin Beth Garrabrant – ist ähnlich in der weiten Welt angesiedelt. Die in einen Mantel gekleidete Sängerin wirkt inmitten von nebelverhangenen Bäumen und moosbewachsenem Gelände winzig und blickt mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck nach oben.