Sexuelle Belästigung: Regisseur James Toback muss 40 Frauen 1,68 Milliarden Dollar zahlen

Nach einem siebentägigen Prozess in New York wurde James Toback am Mittwoch verurteilt. Er muss 1,68 Milliarden US-Dollar an 40 Frauen zahlen, die den in Ungnade gefallenen Regisseur der sexuellen Belästigung beschuldigten.

Die Jury sprach den Klägerinnen insgesamt 280 Millionen US-Dollar als Schadensersatz zu. Dazu 1,4 Milliarden US-Dollar als Strafschadenersatz.

„Wir haben die Jury sehr deutlich gebeten, der gesamten Branche eine Botschaft zu senden. Die #MeToo-Bewegung ist noch nicht abgeschlossen oder vergessen. Und dass sie standhaft bleiben und alle von New York über Hollywood bis Washington, D.C., und dazwischen wissen lassen müssen, dass diese Art von Verhalten nicht in Ordnung ist. Und nicht akzeptiert wird. Punkt“, sagte der leitende Anwalt Brad Beckworth der Los Angeles Times .

Laut Variety nahm der 80-jährige Toback nicht an der Verhandlung teil. Er hatte zuvor eine pauschale Ablehnung ausgesprochen. Einschließlich der Behauptung, dass jede sexuelle Aktivität einvernehmlich gewesen sei. Die Zeitung fügte hinzu, dass der Regisseur zu diesem Zeitpunkt als sein eigener Anwalt fungierte. Und nicht zu den Vorverhandlungen erschien. Was zu einem Versäumnisurteil gegen ihn führte.

Im Oktober 2017 berichtete die Times erstmals, dass Toback über einen Zeitraum von vier Jahrzehnten der sexuellen Belästigung beschuldigt worden war, nachdem sie mit 38 der mutmaßlichen Opfer des Regisseurs gesprochen hatte. Die Untersuchung kam nur wenige Wochen, nachdem Dutzende von Schauspielerinnen ähnliche Vorwürfe gegen den Produzenten und verurteilten Sexualstraftäter Harvey Weinstein erhoben hatten.

Sogar in der Wohnung seiner Mutter

Laut der New York Times sprach Toback in New York oft unaufgefordert jüngere Frauen an. Er erzählte ihnen, er sei ein berühmter Regisseur. Einigen der Frauen, oft Nicht-Schauspielerinnen, sagte er, sie wären perfekt für seinen nächsten Film. In fast allen Fällen soll Toback das Gespräch von der Rolle der jungen Frau in einem kommenden Film auf sexuelle Themen gelenkt haben. Er wurde beschuldigt, sie im Harvard Club und an anderen Orten in Manhattan sexuell belästigt zu haben. Darunter in seinem Schnittstudio, seiner Wohnung, in Hotelzimmern, öffentlichen Parks und sogar in der Wohnung seiner Mutter. Einige der Frauen gaben an, Toback habe vor ihnen masturbiert oder versucht, sie zum Sex zu zwingen.

Die Kläger verklagten zunächst den New Yorker Harvard Club, weil er „Tobacks Missbrauch ungehindert weiterlaufen ließ“, und stellten das Verfahren gegen das Etablissement im Januar 2024 ein.