Katie Couric erlitt im Juni eine schlaganfallähnliche „transiente globale Amnesie“

Katie Couric erlitt am 27. Juni eine Episode dessen, was Ärzte ihr als „transiente globale Amnesie“ diagnostizierten – so steht es in einem Artikel auf ihrem Substack mit dem Titel „A Day I’ll Never Remember“. Der Beitrag schildert, woran sie sich von dem Vorfall noch erinnern kann, der sich in Aspen kurz vor dem Mittagessen ereignete, bevor ihr Mann John Molner die Lücken füllt.

An jenem Tag sollte sie beim Aspen Ideas Festival sprechen. „John fuhr mit mir zum Campus des Aspen Institute und freute sich schon auf den Hotdog-Stand zum Mittagessen. (Die Hotdogs sind wirklich gut!)“, schrieb sie. „Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere.“ Als die Episode einsetzte und sie medizinisch versorgt wurde, wusste sie weder das aktuelle Jahr (2024, sagte sie den Ärzten) noch, wer Präsident war (für sie in diesem Moment: Biden). Molner, der den Beitrag dann übernahm, schrieb, die Ärzte hätten zunächst einen Schlaganfall vermutet.

„Sie stellte sich den Krankenschwestern jedes Mal neu vor, wenn sie das Zimmer betraten“, schrieb Molner (via „Variety“). „Ich fühlte mich wie Bill Murray in ‚Groundhog Day‘, als sie mir immer wieder dieselben Fragen stellte: ‚Was habe ich gemacht, bevor wir ins Krankenhaus kamen?‘ ‚Warum bin ich im Krankenhaus?‘ Im Laufe der nächsten Stunden stellte sie mir Varianten dieser Fragen dutzende Male. Ich antwortete, und wenige Minuten später – manchmal noch früher – kam dieselbe Frage wieder. Immer und immer wieder.“

Kein Schlaganfall, aber Amnesie

Ein MRT und weitere Tests schlossen einen Schlaganfall aus, woraufhin die Ärzte eine transiente globale Amnesie diagnostizierten. Die Mayo Clinic beschreibt diese Diagnose als „eine plötzlich einsetzende Verwirrtheitsepisode bei einer Person, die ansonsten wach und orientiert ist“, wobei die Verwirrtheit „nicht durch eine häufigere neurologische Erkrankung wie Epilepsie oder Schlaganfall verursacht wird“.

Damit Couric die Lage verstand, bevor sie sich erneut wiederholte, schrieb Molner ihr einen Zettel mit einer Erklärung und legte ihn neben sie. „Du musst dich jetzt ausruhen, aber morgen wirst du wieder völlig fit sein! XOXO“, notierte er.

Couric weiß bis heute nicht, was die Episode ausgelöst hat. „Also: Warum ist mir das passiert?“, schrieb sie. „War die Höhenlage ein Problem? War ich dehydriert? Erschöpft? Gestresst? Die Fachliteratur scheint darauf hinzudeuten, dass das keine ausschlaggebenden Faktoren sind – die Ursache scheint genauso rätselhaft zu sein wie das Gehirn selbst. Ich weiß nur, dass diese Stunden für immer verloren sind.“ Auch wenn sie den Auslöser nicht kennt, sagt sie, sie sei erleichtert, dass alles überstanden ist.

Kritik an Medien und Trump

Die Journalistin, die inzwischen sehr wahrscheinlich wieder weiß, wer Präsident ist, hatte sich im April gegen die „Kapitulation“ der Medien gegenüber Präsident Trump ausgesprochen. Als frühere Moderatorin der „CBS Evening News“, die in diesem Jahr unter Druck geraten ist, bezeichnete Couric die Vorgehensweise der Regierung gegen Nachrichtenmoderatoren als „handfeste Nötigung“. Sie fügte hinzu: „Ich habe in dieser wirklich gefährlichen Zeit nicht viele Beispiele von Zivilcourage gesehen.“