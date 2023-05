Die beiden jüngst gekrönten Royals sah man am Sonntagabend (7. Mai) sichtlich gut gelaunt und humorvoll vor laufender Kamera mit Katy Perry und Lionel Richie – in England.

Perry und Richie sind für ihre Auftritte bei der Krönungszeremonie nämlich nach Großbritannien gereist und dafür nicht als Juroren in ihrer amerikanischen Talent-Show „American Idol“ zugegen gewesen. Für die Ausstrahlung schalteten sie sich aber aus Großbritannien zu und wurden vor laufender Kamera überrascht: Charles und Camilla traten gut gelaunt an die Seite der beiden Moderierenden.

König Charles scherzt in dem Video: „Ich wollte nur wissen, wie lange Sie diesen Raum benutzen werden?“, gefolgt von Geplänkel mit den beiden Moderator:innen. Charles bedankt sich dann bei Richie für seine Anwesenheit und sein Konzert bei der Krönung: „Vielen Dank für Ihren brillanten Auftritt, es war großartig.“

Krönungskonzert mit Katy Perry, Andrea Bocelli und Lionel Richie

Perry, Richie, Andrea Bocelli und Bryn Terfel, der Pianist Lang Lang mit der Sängerin Nicole Scherzinger, Paloma Faith, aber auch die britische Gruppe Take That gehören zu den Künstler:innen, die für das Krönungskonzert von König Charles bestätigt wurden. Dieses fand zum ersten Mal in der Geschichte des britischen Königshauses statt.

Vor dem Schloss Windsor waren hierfür eine große Open-Air-Bühne und Bildschirme errichtet worden. König Charles, Königin Camilla und weitere Mitglieder der königlichen Familie nahmen auf einer Tribüne Platz, um die Auftritte zu verfolgen. Des Weiteren hatten 20.000 Zuschauer die Möglichkeit, das Spektakel live zu erleben. Auch Prinz William hielt zwischen den Konzertauftritten eine überraschend humorvolle Rede.

Lionel Richie sings not one but two songs at #CoronationConcert Simply Magical! pic.twitter.com/SS84Ku1hCa — Farrukh (@implausibleblog) May 7, 2023

