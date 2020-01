Shahak Shapira äußert sich zum Aus seiner Sendung und kritisiert das ZDF

Foto: picture alliance/dpa, Gregor Fischer. All rights reserved.

Der Satiriker Shahak Shapira äußerte sich auf Facebook ausführlich zum Ende seiner Show „Shapira Shapira“. Das ZDF teilte kürzlich mit, dass die Sendung aufgrund schlechter Quoten nach zwei Staffeln abgesetzt wird. Shapira selbst zeigt sich in seinem Post enttäuscht, gibt Einblicke in die Arbeit mit dem ZDF und kritisiert dabei auch den Umgang des Senders mit ihm.

In seinem ausführlichen Statement auf Facebook stellt sich Shapira die Frage, warum seine Show zum Misserfolg geworden sein konnte. „Vielleicht haben wir es nicht geschafft, den Ton zu treffen, den es braucht, um große Reichweite zu generieren. Vielleicht war es auch einfach nicht gut – wir als Team stehen aber hinter unserer Arbeit und sehen es anders“, so Shapira und führt als einen weitere Möglichkeit an: „Dass es durchaus eine große Diskrepanz bei der Vorstellungen von Comedy zwischen uns und der breiten deutschen Öffentlichkeit gibt, ist durchaus möglich“. Dies würden vor allem die teils hämischen Reaktion auf das Aus von „Shapira Shapira“ zeigen.

Seine Kritik gilt aber viel mehr den Verantwortlichen des ZDF. „Für mich war es der Umgang des Senders mit Kritik oder Witzen gegen andere ZDF-Sendungen, der die Zusammenarbeit letztendlich irreparabel beschädigt hat“, schreibt Shapira. Dabei spielt er auf seine Kritik am ZDF und deren Umgang mit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle an.

„Es muss für einen Künstler möglich sein, in seinen privaten Kanälen einen fahrlässigen journalistischen Umgang mit Faschisten zu kritisieren, ohne, dass die eigene Sendung plötzlich stärker kontrolliert wird – selbst (gerade!) wenn dieser im eigenen Sender stattfindet“. Nach dieser Kritik soll der Sender den Satiriker und seine Show also stärker ins Auge gefasst und er dann deutlich weniger Unterstützung erhalten haben. Seine eigene Zukunft im Fernsehen habe Shapira noch nicht geklärt. Noch sei unklar, welche Projekte er demnächst verfolgen will – und auch eine Arbeit außerhalb des Comedy-Bereichs sei möglich.

Shahak Shapira auf Facebook: