Trommelt sich Shane Hawkins mit „Low“ für die Foo Fighters warm?

Shane Hawkins, der 18-jährige Sohn des verstorbenen Foo-Fighters -Schlagzeugers Taylor Hawkins , trat am Donnerstag bei einer Drum Clinic in Newquay, England, auf. Dort erzählte er dem Publikum, dass der Lieblingssong seines Vaters von den Foo Fighters, den er gerne bei Konzerten spielte, entgegen der landläufigen Meinung nicht „Aurora“ war. Sondern „Low“ aus dem Album One by One von 2002.

Enthüllung über Taylor Hawkins’ wahren Lieblingssong

„Die Leute sagen, dass ‚Aurora‘ sein Lieblingssong war“, sagte Shane Hawkins. „Das ist eine Lüge. Dave [Grohl] hat ihn nie spielen lassen. Dave hat ihn zwar mit ihnen spielen lassen. Aber es ist verdammt schwer, den Song alle zusammen zu spielen. Und Dave dachte sich wahrscheinlich: ‚Scheiß drauf!‘ Ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls meine Meinung. Das würde ich auch tun, wenn ich Gitarrist wäre. Der Song heißt ‚Low‘. (Wie man in diesem Video sehen kann, spielte der junge Hawkins „Low“ anschließend note-perfekt. )

Die Foos spielten „Low“ 125 Mal, zuletzt beim Tributkonzert für Taylor Hawkins im September 2022 in Los Angeles. Das letzte Mal spielten sie es mit Hawkins am 26. August 2018 auf dem Parkplatz des Hollywood Palladium, als sie sich als Holy Shits im Rahmen einer kostenlosen Pop-up-Show präsentierten. „Aurora“ wurde mittlerweile 284 Mal gespielt. Die letzte Aufführung mit Taylor Hawkins fand am 15. März 2022 im Foro Sol in Mexiko-Stadt statt. Der Schlagzeuger starb nur 10 Tage später.

Zukunft der Foo Fighters bleibt ungewiss

Taylor Hawkins wurde ursprünglich durch den erfahrenen Schlagzeuger Josh Freese ersetzt. Aber letzten Monat trennten sich die Wege der beiden ohne Erklärung. „In meinen 40 Jahren als professioneller Schlagzeuger wurde ich noch nie aus einer Band geworfen“, schrieb Freese auf Instagram,. „Ich bin also nicht wütend. Sondern nur ein bisschen schockiert und enttäuscht. Aber wie die meisten von euch wissen, habe ich immer freiberuflich gearbeitet. Und bin zwischen Bands hin und her gewechselt. Also geht es mir gut.“

Die Foos haben noch nicht bekannt gegeben, wer Freese ersetzen wird, wenn sie im Oktober zu einer Reihe von Konzerten in Indonesien, Singapur und Japan aufbrechen. Gerüchte besagen, dass Shane Hawkins für den Job im Gespräch ist. Aber bisher gibt es noch keine konkreten Hinweise darauf.

Erste Show der Foo Fighters in Jakarta am 2. Oktober

Allerdings hat Shane Hawkins bereits die Rolle seines Vaters in dessen langjährigem Nebenprojekt Chevy Metal übernommen. Eine neue Inkarnation der Band mit Shane Hawkins startet am 19. Juli in Denver, Colorado, eine kurze Tournee. Diese endet am 31. August in Agoura Hills, Kalifornien. Damit hat er genügend Zeit, sich auf die Foo-Tour vorzubereiten. Aber wir werden wohl erst wissen, wer tatsächlich den Job bekommt, wenn sie am 2. Oktober in Jakarta auf die Bühne treten.