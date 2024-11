„Shazam“ -Meilenstein: 100 Milliarden Songs erkannt

Sie hat unzähligen Menschen (unter anderem dem Autor dieses Artikels) die brennende Frage in Bars, Restaurants oder auch Clubs beantwortet: Wie heißt dieser geniale Song, den ich gerade höre? Nun hat die Nutzung der App Shazam eine neue Dimension erreicht. Mit ihr wurden mittlerweile offiziell über 100 Milliarden Songs erkannt.

Geschichte in Zahlen

Wie Apple offiziell verlauten ließ, kommen auf jeden Menschen auf der Erde heruntergerechnet zwölf Lieder, die Nutzer:innen mit der App für Musikerkennung erfasst haben. Um das mal in Relation zu rücken: Eine Person müsste 3.168 Jahre lang jede Sekunde ein Lied mit Shazam erkennen, um die genannte Spitzenmarke zu erreichen.

Shazam startete 2002 als SMS-Service in Großbritannien. Damals konnten Musikfans die Nummer „2580“ wählen, ihr Handy in die Höhe halten, um die Musik zu identifizieren, und erhielten dann Songtitel und Künstler:in per Textnachricht. Mit der Veröffentlichung im App Store im Jahr 2008 folgte die globale Verbreitung. Bis zum Sommer 2011 hatte Shazam bereits über eine Milliarde Songs erkannt.

Auf Apple Music gibt es eine Top 100 der am meisten shazamten Tracks. Für einige vielleicht überraschend steht „Dance Monkey“ von Tones and I mit bisher über 45 Millionen Tags an der Spitze.

Shazam wird ständig verbessert

Oliver Schusser, Vizepräsident von Apple Music, kommentiert den Erfolg der Software mit den Worten: „Dieser monumentale Meilenstein zeigt nicht nur, wie gerne Menschen Shazam nutzen, sondern auch, wie groß ihr Interesse an neuer Musik ist.“

Und weiter: „Das Entdecken von Musik steht im Mittelpunkt unseres Handelns und wir arbeiten ständig an Innovationen, um sicherzustellen, dass Musikliebhaber:innen auf der ganzen Welt einfach die Shazam-Taste drücken können – ganz unabhängig davon, wo sie gerade Musik hören!“