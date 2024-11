Fleetwood Mac bringen mit Apple einen Dokumentarfilm raus

Am 19. November haben Fleetwood Mac auf ihrem Instagram-Kanal eine Dokumentation über ihre Band angekündigt. Apple Original Films hat den neuen Streifen bestätigt.

Mehr als nur Gerede

Das Posting ist der erste Beitrag des gemeinsamen Band-Accounts. In der Bildunterschrift heißt es: „Es ist kein Gerücht. Dieser Dokumentarfilm von Apple Original Films unter der Regie von Frank Marshall nimmt Sie mit auf die epische Reise der Generation, die Fleetwood Mac geprägt hat.“ Wann genau der Film rauskommen soll, ist bisher noch unklar. So auch der Filmtitel. Jedoch soll der Streifen dann auf Apple TV+ zu sehen sein.

So teilte auch die Filmproduktionsgesellschaft von Apple die Neuigkeiten am 19. November in einer Presseerklärung mit. Die Dokumentation sei „vollständig autorisiert“. Außerdem soll die Verfilmung „zum ersten Mal ihre außergewöhnliche Geschichte in ihren eigenen Worten erzählen“. Man dürfe sich ebenso auf bisher unveröffentlichtes Filmmaterial freuen, aktuelle Interviews, so wie auf alte Interview-Aufnahmen von der 2022 verstorbenen Christine McVie. Der Streifen soll wohl auch zeigen, wie die Band trotz aller Schwierigkeiten immer wieder zusammenfand.

Frank Marshall übernimmt die Regie

Dabei soll der Filmproduzent Frank Marshall die Regie führen. Marshall ist unter anderem auch schon für andere Projekte über musikalische Künstler:innen bekannt. So führte er auch schon die Regie für „The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart“ von 2020 und „The Beach Boys“ von 2024. Zum anstehenden Projekt sagte der 78-Jährige: „Ich bin fasziniert davon, wie diese unglaubliche Geschichte einer enormen musikalischen Leistung zustande gekommen ist. Fleetwood Mac haben es irgendwie geschafft, ihr oft chaotisches und fast opernhaftes Privatleben in Echtzeit in ihre eigene Geschichte einzubinden, die dann zur Legende wurde. Dies wird ein Film über die Musik und die Menschen, die sie geschaffen haben.“

So waren die Reaktionen

Die Ankündigung auf Instagram scheint übrigens auch den verwunderten Fans endlich eine Antwort gegeben zu haben. Nachdem Fleetwood Mac Mitte Oktober plötzlich ein gemeinsames Profil auf der Plattform erstellt hatten, gab es viele Spekulationen unter den Fans. Hoffnungen auf eine Wiedervereinigung kamen auf. So schrieb jemand unter den ersten Beitrag: „Ah, deshalb habt ihr also eure Social-Media-Konten umgestaltet. Einige Fans dachten schon an eine Reunion.“