„Howard The Duck“ hätte Marvel fürs Kino killen können

Nicht witzig, eher furchterregend Howard The Duck

Wenn Sie einen jungen Filmfan nach dem schlechtesten Marvel-Film fragen, werden Sie wahrscheinlich „Iron Man 2“, „Thor: The Dark World“, „Ant-Man And The Wasp“ hören. Vielleicht auch „The Eternals“.

Diejenigen mit einem etwas längeren Gedächtnis werden wahrscheinlich „Spider-Man 3“, „Blade: Trinity“ oder „Elektra“ nennen. Aber jeder, der über ein tiefes Wissensreservoir verfügt, wird nicht zögern und sich mit Grausen an „Howard The Duck“ erinnern. Da endet jede Debatte.

In dem von George Lucas produzierten Film aus dem Jahr 1986 geht es um einen Außerirdischen aus Duckworld, der nach Cleveland reist. Er freundet sich mit der jungen Lea Thompson an, hat in einem der verstörendsten Momente der Kinogeschichte beinahe Sex mit ihr und kämpft gegen den dunklen Herrn des Universums.

Schlechte Gags und eine gruselige Ente

Angeblich ist es eine Komödie, aber die Gags wollen einfach nicht zünden . Es gibt auch das kleine Problem, dass Howard The Duck aus irgendeinem Grund selbst viel gruseliger ist, als die Filmemacher beabsichtigt haben. Er ist eine ausdruckslose Höllenbestie, die dich in deinen Träumen verfolgen wird.

Der Film war ein totaler Flop und hat bewiesen, dass Lucas nicht unfehlbar ist. Es dauerte weitere 22 Jahre, bis Iron Man auftauchte und der Industrie zeigte, wie man diese Marvel-Sache richtig macht.

Dieser übersetzte Text stammt aus der Liste „The 50 Worst Decisions in Movie History“ unserer Kollegen aus den USA