Shia LaBeouf: Trennung von Mia Goth, verteilt Kopfnüsse

Shia LaBeouf wurde am frühen Dienstagmorgen in New Orleans festgenommen, nachdem er während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten der Stadt in einer Bar mutmaßlich zwei Personen geschlagen haben soll.

LaBeouf wurde in zwei Fällen wegen einfacher Körperverletzung angeklagt, wie aus einer Erklärung des Polizeidepartments von New Orleans hervorgeht, die ROLLING STONE vorliegt.

Er soll noch heute vor Gericht erscheinen. Ein Vertreter des Schauspielers reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Handgemenge im French Quarter

Laut Polizei brach die Auseinandersetzung aus, nachdem LaBeouf beschuldigt worden war, in einer Bar im French Quarter „für Unruhe gesorgt“ und sich zunehmend „aggressiv“ verhalten zu haben. Ein Mitarbeiter versuchte, LaBeouf „hinauszuwerfen“. Nachdem der Schauspieler entfernt worden war, „meldete eines der Opfer, von LaBeouf mehrfach mit geschlossenen Fäusten geschlagen worden zu sein“.

LaBeouf habe den Ort zunächst verlassen. Er sei dann jedoch zurückgekehrt und habe sich „noch aggressiver“ verhalten. In der Erklärung der Polizei heißt es weiter: „Mehrere Personen versuchten, [LaBeouf] festzuhalten. Er wurde schließlich losgelassen in der Hoffnung, dass er gehen würde. Doch Berichten zufolge schlug er erneut mit geschlossenen Fäusten auf dasselbe Opfer im Oberkörperbereich ein.

LaBeouf soll anschließend eine weitere Person angegriffen und ihr ins Gesicht geschlagen haben. LaBeouf wurde erneut festgehalten, bis die Polizei eintraf.“ „TMZ“ zufolge habe LaBeouf dabei auch Kopfnüsse verteilt.

Krankenhausaufenthalt und weitere Vorwürfe

Die Polizei brachte LaBeouf zunächst ins Krankenhaus, wo er wegen unbekannter Verletzungen behandelt wurde. Nach seiner Entlassung wurde er festgenommen und angeklagt.

Verschiedenen Berichten zufolge wurde LaBeouf in den vergangenen Tagen bei Mardi-Gras-Feierlichkeiten in New Orleans gesichtet. Sein Verhalten habe demnach von harmloser Trunkenheit bis hin zu zunehmend erratischem Auftreten gereicht. Laut „The Hollywood Reporter“ erschien er in einer Bar ohne Hemd (zog jedoch eines an, als man ihn darum bat). Ein weiteres Lokal habe LaBeouf am Sonntag gebeten zu gehen, nachdem er versucht habe, „Promi-Barkeeper“ zu spielen. Erst kurz zuvor wurde berichtet, dass LaBeouf und seine Partnerin, die Schauspielerin Mia Goth, sich getrennt haben sollen.

LaBeouf hat eine Vorgeschichte mit Alkoholabhängigkeit. Er sah sich mit Vorwürfen gewalttätigen Verhaltens und häuslicher Gewalt konfrontiert. Als seine frühere Partnerin FKA Twigs LaBeouf emotionalen und körperlichen Missbrauch vorwarf, veröffentlichte er eine Erklärung, in der es hieß:

„Ich habe keine Entschuldigungen für meinen Alkoholismus oder meine Aggression, nur Rechtfertigungen. Ich habe mich selbst und alle um mich herum jahrelang missbraucht.“ (LaBeouf wies die Vorwürfe von FKA Twigs später zurück, und die beiden einigten sich im vergangenen Sommer in einem Verfahren wegen sexueller Körperverletzung und tätlichen Angriffs.)

Im vergangenen Jahr war LaBeouf zudem Gegenstand der Dokumentation „Slauson Rec“ von Lewis O’Neil über eine experimentelle Theatergruppe, die der Schauspieler 2018 gründete und leitete. Der Film zeigte zahlreiche Szenen, in denen LaBeouf seine Schüler verbal herabsetzte und gelegentlich auch körperlich anging.