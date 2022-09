Olivia Wilde kommentiert Gerüchte um „Don‘t Worry Darling“, Shia LaBeouf und Hary Styles

Anfang September feierte „Don‘t Worry Darling“ bei den 79. Internationalen Filmfestspielen von Venedig Premiere. Aber viel mehr als der eigentliche Inhalt von Olivia Wildes Thriller schien seitdem die brodelnde Gerüchteküche um den Film die Menschen zu beschäftigen. Im Gespräch mit US-Talkmaster und Satiriker Stephen Colbert bemühte sich Wilde jetzt, die Dinge klarzustellen.

Frage Nummer eins: Shia LaBeouf wurde kurz nach Beginn der Dreharbeiten durch Harry Styles ersetzt. Aber wurde er gefeuert, oder ging er freiwillig? Bisher sagte Wilde, dass sie LaBeouf gefeuert hatte, weil die Schauspielerin Florence Pugh die Arbeit mit ihm unbehaglich fand. LaBeouf beteuerte dagegen, dass er freiwillig ging.

Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen, wie Wilde jetzt sagte. „Wir mussten Shia ersetzen“, sagte Wilde. „Er ist ein fantastischer Schauspieler, aber es hätte nicht funktioniert. Als er mir das Ultimatum gab – er oder Florence – habe ich mich für Florence entschieden. Und dabei hatte er das Gefühl, dass er sich von sich aus zurückzieht, und ich hatte das Gefühl, dass wir ohne ihn weitermachen.“

Auch das berüchtigte Spit-Gate kam zur Sprache: Auf Twitter ging ein Videoausschnitt von der Filmpremiere viral, indem es zumindest bei flüchtigem Blick so aussieht, als würde Harry Styles seinen Filmkollegen Chris Pine anspucken. Wilde wies das entschieden zurück: „Nein, das hat er nicht getan. Aber ich glaube, es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Leute überall, wo sie können, nach Drama suchen.“

“People will look for drama anywhere they can. Harry did not spit on Chris, in fact.” — @oliviawilde on #spitgate

