Shia LaBeouf: LGBTQ-Gemeinde soll vor ihm in Sicherheit gebracht werden

Gegen Shia LaBeouf wurde ein neuer Haftbefehl ausgestellt – der Schauspieler sieht sich nun einem dritten Vorwurf der einfachen Körperverletzung gegenüber, der auf einen Vorfall in New Orleans zurückgeht.

Noch Anfang dieser Woche war LaBeouf angewiesen worden, einen Drogentest zu absolvieren und in die Reha zurückzukehren, nachdem er verhaftet worden war, weil er beim Mardi-Gras-Wochenende vor einer Bar in New Orleans zwei Personen geschlagen hatte.

Obwohl LaBeouf in diesem Fall zunächst einer Gefängnisstrafe entging, berichtet der Sender 4WWL aus Louisiana, dass das New Orleans Police Department nun einen neuen Haftbefehl wegen eines dritten Falls einfacher Körperverletzung ausgestellt hat – bezogen auf ein weiteres Opfer aus derselben Schlägerei vor der R Bar.

Aggressive Eskalation beim Mardi Gras

LaBeouf wurde am 17. Februar verhaftet, nachdem er laut Strafverfolgungsbehörden „Unruhe gestiftet“ und sich zunehmend „aggressiv“ verhalten hatte, bevor er zwei Personen bei einer Schlägerei vor einer Bar nahe dem French Quarter schlug. Einem Polizeibericht zufolge rief LaBeouf den Beteiligten homophobe Beleidigungen zu. Kurz nach seiner Festnahme und der Freilassung ohne Kaution wurde LaBeouf dabei gesehen, wie er auf dem Bourbon Street weiterfei­erte.

Bei einer Anhörung Anfang dieser Woche rügte die Richterin des Orleans Parish Criminal Court, Simone Levine, LaBeouf öffentlich: Er scheine seine „Alkoholsucht nicht ernst zu nehmen“, und sie zweifle daran, dass er „seinen Alkoholkonsum im Griff“ habe. Darüber hinaus lehnte Levine LaBeouf’s Antrag ab, im März für „religiöse Anlässe“ nach Rom zu reisen – darunter die Taufe seines Vaters.

„Dieses Gericht glaubt nicht, dass er versteht, wie ernst diese Vorwürfe sind“, sagte Levine und fügte hinzu, LaBeouf’s Verhalten gebe Anlass zur Sorge um „die Sicherheit der breiteren Gemeinschaft, insbesondere in Bezug auf eine marginalisierte LGBTQ+-Community, die bereits so viel Terror erlitten hat.“

Frühere Vorwürfe und Sobriety-Versprechen

LaBeouf, der nicht angeklagt wurde, entging der Gefängnisstrafe, indem er einer Behandlung zustimmte und eine Kaution von 100.000 Dollar hinterlegte. Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit offen über seine angebliche Nüchternheit gesprochen und 2020 offenbart, dass er in Therapie sei und an einem Zwölf-Schritte-Programm teilnehme – nachdem FKA Twigs ihn beschuldigt hatte, sie während ihrer Beziehung körperlich, emotional und psychisch misshandelt zu haben.

Monate vor LaBeouf’s Verhaftung hatte sein zunehmend unberechenbares Verhalten Produktionsquellen seines kommenden Films „The Rooster Prince“ zufolge bereits für Beunruhigung am Set gesorgt, wie ROLLING STONE berichtete. „Er war völlig außer Rand und Band“, sagt ein Produktionsmitglied, das im November am Filmset in Oklahoma arbeitete. „Ich glaube nicht, dass er stabil ist. Ich glaube nicht, dass er das schon eine Weile war.“