Shia LaBeouf: homophober Rant nach Festnahme?

Weitere Details sind zu Shia LaBeoufs jüngster Festnahme in New Orleans bekannt geworden, bei der er in zwei Fällen wegen einfacher Körperverletzung angeklagt wurde, nachdem er zwei Personen geschlagen haben soll.

Festnahme während Mardi Gras

Der Schauspieler feierte Anfang dieser Woche Mardi Gras in einer Bar im French Quarter, als es zu einer Schlägerei kam, nachdem ihm laut Polizei vorgeworfen worden war, „eine Störung verursacht“ zu haben.

Laut einem Polizeibericht aus New Orleans, der von „The Associated Press“ eingesehen wurde, soll LaBeouf zudem homophobe Beschimpfungen gegen die Personen gerufen haben, mit denen er sich prügelte, und geschrien haben: „Diese F–––––s haben mich ins Gefängnis gebracht“, und gesagt haben, er sei Katholik. Ein Vertreter des Schauspielers reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Polizeibericht und Zeugenaussagen

Dem Bericht zufolge sei LaBeouf, 39, „im Laufe des Abends zunehmend wütend und aggressiv geworden“. Er habe im Royal Street Inn & R Bar nahe dem historischen French Quarter mehreren Personen mit der geschlossenen Faust ins Gesicht geschlagen.

Jeffrey Damnit, den die Polizei im Vorfallbericht als Jeffrey Klein identifizierte, erklärte, er sei eine der von LaBeouf getroffenen Personen gewesen. „Er hat mich geschlagen. Er hat mich ein paar Mal mit Fäusten getroffen, er hat mich ein paar Mal gestoßen“, behauptete Damnit. Und er sagte, er habe zu diesem Zeitpunkt Augen-Make-up und Lippenstift getragen und glaube, dass sein Erscheinungsbild LaBeoufs Angriff motiviert habe.

Weitere Vorwürfe und Videos

„Das war offenbar etwas, das ihn aus der Fassung brachte, ihn wütend machte und seiner Wut eine Richtung gab“, sagte Damnit. „Dieser Typ will, dass ich tot bin. Weil ich Make-up trage. Das ist eine kaputte Sache.“ Er behauptete, der Schauspieler habe ihn zuvor am Abend von hinten gestoßen, homophobe Beschimpfungen gerufen. Und ihm mit dem Tod gedroht.

Laut AP zeigt ein Video einen oberkörperfreien LaBeouf, wie er eine Person zu Boden stößt und einer anderen ins Gesicht schlägt, was laut Polizeibericht dazu führte, dass sich deren „Nase möglicherweise ausrenkte“.

Verhalten nach der Festnahme

In einem weiteren von Damnit aufgenommenen Video soll LaBeouf in die Kamera blicken und dabei offenbar eine homophobe Beschimpfung sagen, während die Polizei ihn festnimmt. Dem Polizeibericht zufolge habe er die Beschimpfung während der gesamten Festnahme wiederholt.

Nach seiner Festnahme brachten Beamte LaBeouf ins Krankenhaus, wo er wegen unbekannter Verletzungen behandelt wurde. Nach seiner Entlassung wurde er festgenommen und angeklagt. Stunden nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis war LaBeouf wieder auf den Straßen von New Orleans zu sehen. In der Nacht wurde er dabei beobachtet, wie er auf der Straße tanzte. Mit offenbar seinen Festnahmeunterlagen im Mund.

Berichte vom Filmset

Vor den verschiedenen Berichten über LaBeoufs Verhalten in New Orleans sagten drei Produktionsquellen gegenüber ROLLING STONE, dass das zunehmend erratische Verhalten des Schauspielers am Set seines kommenden Films „The Rooster Prince“ im vergangenen Herbst Besorgnis ausgelöst habe. „Er war völlig außer Kontrolle“, sagte ein Produktionsmitglied. „Ich glaube nicht, dass er stabil ist. Ich weiß nicht, ob er es seit einiger Zeit gewesen ist.“