Holly Humberstones neues Album „Cruel World“: Jetzt LP gewinnen

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Holly Humberstone gilt als eine der prägenden Stimmen ihrer Generation. Bereits mit ihrem Debütalbum „Paint My Bedroom Black“ aus dem Jahr 2023 wurde sie gefeiert. Nun ist sie drei Jahre später zurück und wird in Kürze ihr zweites Studioalbum veröffentlichen. ROLLING STONE verlost zwei LPs.

Worum geht es auf „Cruel World“?

Holly Humberstones neues Album „Cruel World“ erscheint am Freitag, dem 10. April 2026. Mit der Single „To Love Somebody“ veröffentlichte sie bereits einen ersten Vorgeschmack auf ihr neues Werk. Musikalisch wird es etwas dunkler – die 26-Jährige unternimmt eine Reise in eine Märchenwelt, in der Kindheitserinnerungen und Monster aufeinanderprallen.

Thematisch geht es um Liebe, verletzt sein und den Schmerz, jemanden zu verlieren. Zur neuen Platte sagte die Künstlerin: „Das Album beschäftigt sich mit Liebe als etwas Schönem und von Natur aus Schmerzhaftem. In „To Love Somebody“ wollte ich diesen Widerspruch einfangen: Jemanden zu lieben bedeutet, jemanden zu verletzen und jemanden zu verlieren, aber zumindest hat man jemanden, den man lieben kann. Um extremes Glück zu empfinden, muss man extreme Traurigkeit kennen. Das ist die Spannung des Albums.“

Jetzt mitmachen und gewinnen

Wer das neue Album von Holly Humberstone gewinnen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit Name, Telefonnummer und Adresse an gewinnen@rollingstone.de. Stichwort: Holly Humberstone. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 23. April 2026.