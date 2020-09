„Sign O‘ The Times“ von Prince: Gespräch mit Michel Birbæk

Mit „It's Gonna Be A Beautiful Night“ verabschiedete Prince sich von seiner Band The Revolution.

Der Oktober-Ausgabe des ROLLING STONE, die am 24. September 2020 erscheint, ist eine exklusive 7-Inch-Single von Prince mit bislang unveröffentlichtem Single-Cover beigelegt: A-Seite ist „Sign O' The Times“, und auf der B-Seite präsentieren wir „Witness 4 The Prosecution (Version 1)“. Beide Stücke befinden sich auf der am 25. September erscheinenden Deluxe-Edition von „Sign O' The Times“. „Oh wee oh“ skandierten die Palastwachen im „Zauberer von Oz“, und „Oh wee oh“ würden nach 1987 auch Prince-Fans skandieren, die es nicht abwarten konnten, bis er endlich die Bühne betritt. Der Chor wurde Bestandteil eines festen Pre-Show-Rituals. Seinen Ursprung hat der Gesang in…