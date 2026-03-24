Sigur Rós mit Orchester in Berlin

Sigur Rós spielt in Berlin. Die isländische Post-Rock-Band kündigt ihre große Tour an: Und am 20. und 21. September finden die letzten zwei Konzerte in Deutschland statt.

Im Zuge ihrer Welttournee arbeitet die Band mit lokalen 41-köpfigen Orchestern zusammen und präsentiert ihr aktuelles Album „ÁTTA“ (2023) sowie ihre beliebtesten Songs. Im letzten Jahr 2025 erschien eine Neuauflage und Sonderedition zum 20-jährigen Jubiläum ihres Albums „Takk…“.

Mit Orchester

Die Berliner Konzerte finden in Zusammenarbeit mit dem The Young Class X Orchester und Chor statt. Im Rahmen ihrer Tournee trat die Band bereits in den weltweit bedeutendsten Konzert- und Orchesterssälen auf – darunter die Londoner Royal Albert Hall, die Sala Santa Cecilia in Rom, der Salle Pleyel in Paris, das Bozar in Brüssel, das Auditorio Nacional in Mexiko-Stadt und das Wiener Konzerthaus.

Neben dem The Young Class X Orchester begleiteten sie unter anderem das London Contemporary Orchestra, das Wordless Music Orchestra und das Tallinn Chamber Orchestra als Verstärkung.

Seit 2023 lassen sich Sigur Rós von verschiedenen lokalen klassischen Ensembles begleiten. Kjartan Sveinsson, Klavier, sagt: „Wir freuen uns sehr darauf, im September wieder zu den Orchesterkonzerten zurückzukehren. Es ist immer etwas ganz Besonderes, mitten im Orchester zu sitzen, umgeben von all diesen fantastischen Musikern, mit denen wir in den letzten vier Jahren gespielt haben.“

ROLLING STONE UK vergibt fünf Sterne: „Unübertroffene Pracht. Während viele Orchesterkonzerte damit enden, dass Songs, die ansonsten völlig unverändert bleiben, mit stereotypen Streichereinlagen überlagert werden, vermittelt diese Show den Eindruck, als sei das Material der Band fast von Grund auf neu aufgebaut worden.“

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Tickets und Veranstaltungsinfos

Mit den Auftritten in Berlin schließt Sigur Rós ihre Tour ab. Die Konzerte finden in der Uber Eats Music Hall statt. Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Seit dem 20. März sind für beide Abende Tickets erhältlich. Der Eintritt beginnt ab 70 €; Tickets sind über Eventim verfügbar.