Simple Minds veröffentlichen „Street Fighting Years“ als Deluxe-Box-Set

Am 6. März erscheint eine Neuauflage von „Street Fighting Years“ der Simple Minds als 4CD-Boxset sowie in zahlreichen weiteren Formaten. Mit der von Trevor Horn (und Stephen Lipson) produzierten Platte erreichte die Band um Sänger Jim Kerr 1989 zum ersten Mal auch Rang eins der deutschen Charts. „Belfast Child“ entwickelte sich zu einem der größten Hits der Schotten.

Dabei waren die Simple Minds längst zum Trio geschrumpft. Im Studio erhielten sie entsprechend prominente Unterstützung, unter anderem von Manu Katché von Peter Gabriels Band sowie dem Police-Schlagzeuger Stewart Copeland. Mit komplexen Kompositionen und nachdenklichen Texten über die politische Situation in Belfast, Großbritannien (Thatcher!) und Südafrika erwies sich „Street Fighting Years“ schnell als die reifste Platte der Gruppe. Statt Gospel und Soul dominierten Folk und keltische Klänge.

Trevor Horn hatte sie in diese Richtung getrieben, auch weil er Kerrs Stimme ideal dafür geeignet sah. „Belfast Child“ bildete dies perfekt ab, inspiriert von dem schrecklichen Bombenanschlag von Enniskillen.

Während Songs wie „Soul Crying Out“ und „Let It All Come Down“ ähnlich tiefsinnig daherkamen, gab es mit „Take A Step Back“ und „Kick It In“ auch druckvolles Gitarrenwerk. Highlight blieb natürlich auch „This Is Your Land“, für den Simple Minds mit Lou Reed zusammenarbeiteten.

Die von der Band autorisierte remasterte Neuauflage von „Street Fighting Years“ wurde von Andrew Walters in den Abbey Road Studios klangtechnisch optimiert. Das erweiterte 4CD-Boxset enthält unter anderem eine Bonus-Disc, die B-Seiten, Alternativ-Versionen und 12“-Remixe, sowie einen bislang unveröffentlichten Konzertmitschnitt aus Verona von 1989.

Das Booklet der Edition wurde von dem bekannten Designer Stuart Crouch gestaltet und enthält neue „Sleeve Notes“ von Daryl Easlea, der ausführliche Interviews mit den Bandmitgliedern und dem Produzenten Trevor Horn geführt hat.