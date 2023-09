Simple Minds live 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Simple Minds gehen nächstes Jahr auf Welttournee. Dabei kommt die schottische Rockband auch für vier Termine nach Deutschland. Ihr Programm startet am 10. April 2024 in der Hamburger Barclays Arena. Berlin und Frankfurt bespielen Simple Minds die darauffolgenden Tage, und am 13. April schließen sie ihre deutschen Konzerte in München ab. Als „very special guests“ kündigt die Band Del Amitri an, die sie die gesamte „Global Tour“ als Support Act begleiten werden. Über Ticketmaster startet der Presale am Donnerstag (14. September) um 10 Uhr. Am 15. September beginnt dann der allgemeine Vorverkauf der Tickets um die gleiche Uhrzeit über Live Nation.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion Rolling Stones: Vollständige Liste aller Songwriter, Produzenten und Musiker

Im Oktober des letzten Jahres erschien Simple Minds neunzehntes Studioalbum „Direction Of The Heart“ und lieferte damit elf neue Tracks der „Don’t You (Forget About Me)“-Band. Frontmann und Gründungsmitglied Jim Kerr beschrieb das Werk so: „Wie macht man eine Electro-Rock-Platte mit Wohlfühl-Charakter in den schlimmsten Zeiten? ,Direction Of The Heart‘ ist das Ergebnis dieser Herausforderung.“ Im Oktober erscheint „New Gold Dream – Live From Paisley Abbey“, eine Live-Version des gleichnamigen 1982er Albums der Rockband.

Simple Minds Konzerte in Deutschland: