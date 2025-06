„Simpsons“ trauern um Geheimwaffe Alf Clausen

Alf Clausen , der langjährige Komponist von The Simpsons , der unzählige ikonische Momente der Zeichentrickserie vertont hat, ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Emmy-Gewinner stirbt nach langer Krankheit

Der Emmy-preisgekrönte Komponist starb am Donnerstag in seinem Haus in Los Angeles nach achtjährigem Kampf gegen die progressive supranukleäre Lähmung (PSP), wie Clausens Tochter gegenüber The Hollywood Reporter mitteilte.

Clausen war seit der zweiten Staffel der Serie im Jahr 1990 (beginnend mit der ersten Folge „Treehouse of Horror“) bis zur 28. Staffel im Jahr 2017 als Komponist für „Die Simpsons“ tätig. Woraufhin er – zum Leidwesen der Fans der Serie – in einer umstrittenen Kosteneinsparungsmaßnahme entlassen wurde. Clausen behielt jedoch den Ehrentitel „Composer Emeritus“ in den folgenden Staffeln.

„Unsere Geheimwaffe“ – Hommage an Alf Clausen

„Alf war der ‚Mann der tausend Musikstücke‘ – wahrscheinlich sogar mehr als 10.000 – während seiner jahrzehntelangen Arbeit bei The Simpsons“, sagte Schöpfer Matt Groening gegenüber Variety . „Er war unermüdlich. Inspiriert. Und immer bereit für die musikalischen Herausforderungen, die wir ihm stellten. Ich nannte ihn unsere Geheimwaffe.“

Erste große Projekte mit „Moonlighting“

Der in Minneapolis geborene, in North Dakota aufgewachsene und am Berklee College of Music ausgebildete Clausen begann seine Karriere in Mitte der 1970er Jahre in Film und Fernsehen. Wo er sich vom Musikkopisten und Arrangeur zum Orchestrator (u. a. für Ferris Bueller’s Day Off) zum Dirigenten und schließlich zum Komponisten hocharbeitete. mit der Fernsehserie „Moonlighting“ seinen ersten großen und langjährigen Job in dieser Funktion. Clausen erhielt sechs seiner beispiellosen 30 Emmy-Nominierungen für seine Arbeit an „Moonlighting“.

Nach einer Zeit als Komponist (passend zu seinem Namen) für ‚Alf‘ wurde Clausen während der zweiten Staffel der Fox-Serie „The Simpsons“ engagiert. Während der berühmte Titelsong der Serie von Danny Elfman komponiert wurde (Clausen arrangierte ihn jedoch ab der dritten Staffel neu), schuf Clausen im Laufe von fast 600 Episoden Hunderte von unvergesslichen Momenten in Springfield, wobei er Berichten zufolge für jede Folge ein 35-köpfiges Orchester dirigierte.

„Ich sagte: ‚Nein‘“ – Clausen über seinen ersten Eindruck

„Und ich wurde gefragt: ‚Möchten Sie die Musik für eine Zeichentrickserie komponieren?‘ Und ich sagte: ‚Nein‘“, erzählte Clausen 2015 der Website „The Interviews“ der Television Academy Foundation . „Ich sagte: ‚Ich habe gerade vier Jahre bei Moonlighting hinter mir. Und möchte wirklich gerne Komponist für Dramen werden. Ich interessiere mich mehr für lange Spielfilme.‘“

Groening gelang es jedoch, Clausen zu überzeugen, den Auftrag anzunehmen. „[Groening] sagte, er wolle keine typische Warner-Bros.-Cartoon-Musik. Er wolle auch keine typische Disney-Cartoon-Musik“, fügte Clausen hinzu. „Er wollte etwas anderes.“

Clausens Arbeit für „Die Simpsons“ wurde in drei Alben mit seinen Kompositionen zusammengefasst. 1997 „Songs in the Key of Springfield“, 1999 „Go Simpsonic with The Simpsons“ und 2007 „The Simpsons: Testify“. Clausen wurde für seine Arbeit an „The Simpsons“ für über 20 Primetime Emmys nominiert. Und gewann zwei Auszeichnungen für „Outstanding Individual Achievement in Music and Lyrics“. 1998 für „We Put The Spring In Springfield“ und im folgenden Jahr für „You’re Checkin‘ In“.

Humor bis zum Schluss

Nach Clausens Entlassung bei „The Simpsons“ holte die Serie die Musikproduktionsfirma Bleeding Fingers Music an Bord, die von Hans Zimmer, Russell Emanuel und Steve Kofsky gegründet worden war. Zimmer komponierte unter anderem die Musik für „The Simpsons Movie“, woraufhin der verschmähte Clausen damals witzelte: „Manchmal bist du die Windschutzscheibe. Manchmal bist du die Fliege.“