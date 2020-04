Familie kreiert geniale Corona-Version aus „Simpsons“-Vorspann

Das wird Sie auch interessieren





Die Langeweile in der Corona-Isolation ist für viele Menschen kaum zu ertragen. Manche regt dies aber auch zu kreativen Höchstleistungen an. Eine kanadische Familie hat anscheinend die Zeit genutzt, um wieder mehr „The Simpsons“ zu schauen (Ay Caramba, gute Idee – aber bitte erst mal nur die ersten zehn Staffeln) und zugleich eine neue Version des Vorspanns nachzustellen.

Die Sutherlands aus Ontario in Kanada beschlossen, ihre bislang eingemotteten Halloween-Kostüme der gelben TV-Familie wieder aus dem Keller zu holen, um dem legendären Intro einen COVID-19-Ansstrich zu verpassen.

Ein Familienmitglied verkleidete sich als Bart Simpson und schreibt in dem Clip auf eine Tafel: „I will social distance“. Der Tafel-Gag wird von Folge zur Folge in der Serie variiert. Immer wieder schreibt Bart etwas anderes auf die Tafel. Inzwischen greifen die Autoren dafür auch auf gesellschaftlich relevante Themen zurück, um sie so zu kommentieren.

Für die Nachstellung des „Simpsons“-Vorspanns mussten die Sutherlands aber noch anderweitig kreativ werden. Denn wer hat schon zuhause einen Uranstab zur Verfügung? So tut es also ein Würstchen. Doch fast alle Details sind enthalten: Maggie wird von einer Kassiererin gescannt (allerdings über den Küchentisch) und Bart braust mit dem Skateboard – hier ein Roller – zurück zur Familie.

Auf dem Sofa gibt es dann ein sozial distanziertes Abklatschen.

