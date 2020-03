Foto: Redferns via Getty Images, David Redfern. All rights reserved.

Die weltweite COVID-19-Pandemie macht natürlich auch vor Kunst und Kultur nicht Halt. In den vergangenen Wochen musste die Musik- und Filmwelt einige schwere Verluste beklagen. Wir gedenken an dieser Stelle den Künstlern, die dem Coronavirus zum Opfer fielen.

Manu Dibango (1933-2020)

Am 24. März 2020 trauerte nicht nur die Jazzszene: Afro-Jazz-Legende Manu Manu Dibango verstarb im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Dibango war mit dem Stück „Soul Makossa“ weltweit bekannt geworden und verband die Musik seiner Heimat Kameruns mit Jazz und Funk. Mit diesem Stück war Dibango war der erste afrikanische Musiker, der den Spitzenplatz der US-Charts belegen konnte.

Alan Merrill (1951-2020)

Der New Yorker MusikerAlan Merrill schrieb sich vor allem mit einem Stück für immer in die Rock-Historie ein. Gemeinsam mit seinem Arrows-Bandkollegen Jake Hooker schrieb er „I Love Rock ’n‘ Roll“, das später von Joan Jett & The Blackhearts weltberühmt gemacht werden sollte. Zuvor hatte sich Merrill in Japan eine größere Bekanntheit erspielen können und lebte in Tokio. Seine Tochter Laura Merrill gab am 29. März 2020 seinen Tod bekannt: „Ich versuche zu schlafen, aber das kann ich nicht. […] Das Coronavirus hat heute Morgen meinen Vater genommen. Mir wurden zwei Minuten gegeben, um mich zu verabschieden, bevor ich rausgehetzt wurde. Er schien friedvoll zu sein, und als ich ihn verlassen habe, gab es noch Hoffnung, dass er nicht zur Meldung im CNN/Fox-Newsscreens werden würde“, so die Tochter des Musikers. Weiterlesen Fountains of Wayne: Adam Schlesinger nach Corona-Infektion im Koma

Mark Blum(1950-2020)

Mark Blum wurde durch Filme wie „Crocodile Dundee“ und „Susan… verzweifelt gesucht“ bekannt. Am 25. März 2020 verstarb der Schauspieler an den Folgen des Coronavirus. Wie die „Screen Actors Guild“ mitteilte, sei es bei Blum zu Komplikationen gekommen, die zu seinem Tod führten. In den letzten Jahren war Blum regelmäßig in Off-Broadway-Stücken zu sehen.

Joe Diffie (1958-2020)

Nur wenige Tage zuvor hatte der US-amerikanische Countrysänger Joe Diffie über seine sozialen Netzwerke mitgeteilt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Am 29. März 2020 kam die traurige Nachricht, dass der Musiker im Alter von 61 Jahren gestorben ist. Diffie konnte in den 1990er-Jahren große Erfolge feiern – er hatte mehrere Top-10-Hits in den US-amerikanischen Countrycharts. Zu seinen Hits zählen die Stücke „Home“, „If the Devil Danced (In Empty Pockets)“, „Third Rock from the Sun“ und „Pickup Man“.

