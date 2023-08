Sinéad O’Connor: Details zu Beerdigung und öffentlichem Trauerzug

Am 26. Juli 2023 verstarb die irische Sängerin Sinéad O’Connor im Alter von 56 Jahren. Fans der Musikerin sollen laut Informationen des irischen Senders RTÈ demnächst die Möglichkeit haben, Abschied von ihr zu nehmen.

Die Beerdigung soll am Dienstag, dem 8. August 2023 stattfinden. Alle Fans seien zuvor eingeladen, sich an der Strandpromenade in Bray (gelegen im irischen County Wicklow) — O’Connors früherem Wohnort — zu verabschieden. O’Connor habe das Leben in Bray und die Menschen dort geliebt, teilte ihre Familie laut RTÈ in einem Statement mit.

Der Trauerzug soll entlang der Strandpromenade in Bray von der Harbour Bar bis zum anderen Ende der Strand Road fahren, wo O’Connor 15 Jahre lang gelebt hatte. Dort endet der öffentliche Trauerzug — die Beerdigung soll im Anschluss im privaten Kreis stattfinden.

Die Familie bedankte sich in dem Statement außerdem für die „überwältigende Liebe der Menschen in County Wicklow und darüber hinaus“.