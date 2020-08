Slade: Retrospektive „Cum On Feel The Hitz” feiert Top-Hits

Nächsten Monat erscheint eine Sammlung von Songs der britischen Glam- und Hard-Rock-Band Slade. „Cum On Feel The Hitz” ist ab dem 25. September erhältlich und beinhaltet Singles von 1970 bis 1991. +

Die Ausgabe erscheint als Doppel-CD und Doppel-Vinyl, wobei die CD-Version 43 Singles, die Vinyl-Variante hingegen nur 24 Singles umfasst.

Die Retrospektive bietet neben sechs Nummer-1-Hits auch 16 Top-10-Tracks.

Die Erfolgs-Compilation

„Coz I Luv You“, „Take Me Bak ‘Ome“, „Mama Weer All Crazee Now“, „Cum On Feel The Noize“, „Skweeze Me, Pleeze Me“ und „Merry Xmas Everybody” erreichten alle die Spitze der Charts und dürfen daher natürlich nicht auf der Sammlung fehlen.

Seitdem sich die Band in den 70er-Jahren zu einer der erfolgreichsten Bands in Europa etablierte, sind sie aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Das scheinen auch andere Musik-Ikonen zu finden.

So deklarierte schon Alice Cooper seine Liebe für die aus Wolverhampton stammende Band mit den Worten „Ich liebe Slade, sie schrieben die einprägsamsten Songs“, und Ozzy Osbourne bezeichnete die Stimme von Sänger Noddy Holder als „eine der besten Rock-Stimmen aller Zeiten.“

Die Erfolgsgeschichte von Slade zieht sich durch über zehn Jahre. Nachdem in den Siebzigern drei Nummer-1-Alben und 17 Singles in den Top-20 reüssierten, brachte ein Auftritt beim bekannten Reading-Festival 1980 das erfolgreiche Comeback, auf das letztendlich im Jahr 1983 eine neue Single auf Platz eins in den UK-Charts folgte. All diese Erfolge wurden nun in der „Cum On Feel The Hitz“-Compilation zusammengefasst.