Am 08. November 1980 veröffentlichten Motörhead ihr Meisterstück „Ace of Spades“. Um das 40. Jubiläum des Albums zu feiern, erscheint am 30. Oktober ein Deluxe-Reissue in verschiedenen Variationen.

Es wird verschiedene Hardcover-Buchpakete geben, inklusive einiger anderer Bonusmaterialien.

Motörhead-Deluxe

Die Formate bestehen aus zwei CDs und drei LPs – sie beinhalten eine bisher ungehörte Show der „Ace Up Your Sleeve“-Tour, sowie bisher unbekannte Fotos und die Geschichte des Albums. Auch eine Sammler-Ausgabe des „Ace of Spades“-Box-Sets, das mit „Schätzen aus der Ära gefüllt ist“ und 42 bisher ungehörte Tracks sind mit enthalten. Die „Ace On Your Screens”-DVD enthält „Part 1: Motörhead on TV 1980-1981”, „Part 2: BBC In The City; Live In Belfast ‘81” und „ Part 3 : 5.1 audio mix of Ace Of Spades”.

Die Tracklist der Box enthält Songs wie „Ace Of Spades“ und „Bite The Bullet“ auf jeweils Side 1 und Side 2 von „Ace Of Spades“. „A Fistful Of Instrumentals“ enthält, ebenfalls auf zwei Sides, verschiedene Demos. „Riders Wearing Black Live At Whitla Hall, Belfast – 23rd Dec 1981” erstreckt sich über vier Sides, genau so wie „Dead Man’s Hand Live At Parc Expo, Orleans – 5th March 1981”. Auch „The Good, The Broke & The Ugly“ verteilt sich auf vier Sides. Die Jubiläums-Auflage kann ab sofort vorbestellt werden.

„Ace of Spades“ sollte einen enormen Einfluss auf die Rockmusik des darauffolgenden Jahrzehnts haben und richtungsweisend für die Zukunft des Thrash und Speed Metal werden. Vor allem der Titeltrack des Albums zählt bis heute zu einem der bekanntesten Songs der Band.

Anfang Juli wurde ein altes Interview mit Lemmy Kilmister aus dem Jahr 2015 veröffentlicht, in welchem Lemmy über AC/DC sprach.