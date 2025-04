Sleep Token: Wann kommt das neue Album?

„Looking sideways at my own visage, gettin’ worse / Every time they try to shout my real name just to get a rise from me / Acting like I’m never stressed out by the hearsay / I guess that’s what I get for trying to hide in the limelight / Guess that’s what I get for having 20/20 hindsight.” So heißt es in den Lyrics zu „Caramel“ von Sleep Token.

Es ist der zweite neue Song aus dem kommenden Album der Metal-Band und klingt deutlich mehr nach Pop als auf den Vorgängern. „Even In Arcadia“, die vierte Platte der britischen Metal-Exzentriker, erscheint am 09. Mai.

Fans identifizierten „Caramel“ bereits als Auseinandersetzung der Band mit dem Leak von geheimen Informationen über die Musiker. Diese hatten nach Bekanntwerden größtenteils ihre persönlichen Social-Media-Konten gelöscht. Seit Anfang an treten Sleep Token mit Maske und Verhüllung auf.

Sleep Token bei Rock am Ring/Rock im Park

„Even In Arcadia“ ist die erste Platte der Band, die bei RCA Records herauskommt. Die erste Single daraus, „Emergence“, bewarben die Musiker auf geschickte Weise in einer US-Wettersendung.

Im September und Oktober sind Sleep Token auch auf Tour. Zu sehen sind sie in Deutschland allerdings nur mit einem Festival-Auftritt bei Rock am Ring und Rock im Park.