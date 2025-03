Ich bin 73, dann kam Trump, und ich wurde Metal-Fan

Im November, kurz nach der Wahl der Hölle, wurde ich zum Metalhead. Es war ein Unfall. Aber es ist zu spät, um jetzt noch umzusteuern. Bevor ich mehr dazu sage, möchte ich in der Zeit zurückgehen. Um etwa 60 Jahre.

Während der meisten dieser Jahre war ich gut darin, mit der aktuellen Musikszene Schritt zu halten. Anfang der 1970er Jahre wurde es dann zu meiner Berufung, auf dem Laufenden zu bleiben. Als ich Musikjournalist wurde.

Auch das war ein Zufall. Ich habe nie Journalismuskurse belegt. Stattdessen habe ich Musikkurse belegt. Musik war mein Hauptfach an der Portland State University. Ich habe nicht viel von all dem Studium mitgenommen. Anfang der 1960er Jahre war das Radio für mich das wichtigste Bildungsmedium.

Die Ideale und Ereignisse des Jahrzehnts prägten die Musik

Ich kam von der Schule nach Hause, stellte den Sender KISN ein, der auf der Mittelwelle bei etwa 91 lag. Und lag eine gute Stunde lang da. Wartete darauf, zu hören, was aus dem Äther kommen würde. Jeden Tag gab es etwas Neues. Natürlich gab es auch Musik, die man nicht extra im Äther suchen musste. Es gab jede Menge Musik, die einfach in der Luft lag. Die Klänge der Beatles, der Rolling Stones, von Ray Charles und James Brown waren in den frühen 1960er Jahren überall zu hören.

Die Ideale und Ereignisse des Jahrzehnts prägten die Musik. Deren Stimmungen sowohl fröhlicher als auch düsterer wurden. Mitte 1967 – in derselben Saison, in der in San Franciscos Haight-Ashbury-Viertel der sogenannte Summer of Love entstand, und in derselben Zeit, in der die Beatles mit Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band die psychedelische Musik zusammenfassten und verherrlichten – stieß ich auf ein Album, das ich wirklich liebte. Vvielleicht immer noch mein absoluter Favorit. The Velvet Underground and Nico. Es war eine Platte voller Zeilen über schlimme Verluste. Kalte Herzen. Harte Drogen. Und harten Sex. Ich war Feuer und Flamme. Es war das erste Thema – in einer langen Liste – von Argumenten, die ich mit Freunden über Rock ’n‘ Roll diskutieren würde.

„Die Vergangenheit ist nie tot. Sie ist nicht einmal vergangen.“

In fünf Jahrzehnten als Autor für Rolling Stone stellte ich fest, dass das Magazin mir zunehmend Aufträge erteilte, die sich mit historischen Persönlichkeiten und Zeiten im Rock ’n‘ Roll befassten. Schon bald war das mein Fachgebiet. Über tote Menschen und vergangene Ereignisse zu schreiben. Nur war nichts von dieser Geschichte wirklich tot. Selbst wenn einige ihrer Künstler es waren. Die Vergangenheit wurde einfach mehr oder weniger zu meiner neuen Währung. Und ich fand immer wieder unerwartete Dinge, die ich darüber verstehen konnte. Wie William Faulkner in dem halb Roman, halb Theaterstück Requiem for a Nun schrieb: „Die Vergangenheit ist nie tot. Sie ist nicht einmal vergangen.“

Aber dieses Streben hat mich auch unversehens mit Metal-Musik in Berührung gebracht, und zwar auf eine Weise, die ich nie erwartet hätte. Eine Art, die für mich immer noch nachhallt.

Im Oktober hörte ich mir eine wunderbare und aufschlussreiche 19-bändige (bis heute) Serie, „Brown Acid“, auf RidingEasy Records an. Ich wurde durch das Wort „acid“ im Titel der Alben darauf aufmerksam. Aber ich hörte schnell, dass es sich dabei nicht um psychedelische Musik handelte. Vielmehr bestehen die Alben von Brown Acid aus den Klängen, die sich aus dieser Musik entwickelt haben. „Heavy Rock aus der amerikanischen Comedown-Ära“, wie RidingEasy es beschreibt. Rein musikalisch gesehen klangen diese Bands eher spartanisch. Hauptsächlich Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang. Und keine von ihnen spielte hochtrabende Klänge.

Was hat Heavy Metal nach einem bestimmten Zeitpunkt gemacht?

Das heißt, die Brown-Acid-Alben sind eine Sammlung von Hardrock, wie er aus der psychedelischen Musik hervorging. Aber sich vielleicht nicht entwickelt hätte, wenn die Psychedelik nicht intensive elektrische Erkundungen ermöglicht hätte. Diese Sammlungen waren Post-Garage-Proto-Metal. Und meistens hat mich die Musik umgehauen. Auch diese wurden größtenteils übersehen, sogar kaum bekannte Bands. Und nach den Songs zu urteilen, die RidingEasy von diesen Künstlern ausgewählt hat, ist das eine verdammte Schande. (Eine ebenso wunderbare – und sicherlich vielfältigere – Sammlung findet sich in der 13-bändigen Mindrocker-Reihe, die von 1981 bis 1986 gedruckt wurde. Sie ist nicht mehr im Druck erhältlich, kann aber bei Spotify gehört werden.)

Als ich mit der Brown-Acid-Reihe fertig war, fragte ich mich: Was hat Heavy Metal nach einem bestimmten Zeitpunkt gemacht? Ich gebe zu – und es ist mir peinlich, das zu sagen –, dass ich Metal-Musik in all den Jahren, in denen ich mich mit der Währung beschäftigte, weitgehend ignoriert habe. Es hat mich einfach nicht sonderlich angesprochen. Aufgrund meiner Abneigung gegen seine Extravaganz und seine allzu häufigen misogynen und menschenfeindlichen Themen,und was ich als ähnliche Obsessionen eines Großteils des Metal-Publikums ansah.

Es gab Ausnahmen, die ihren Weg in meine Arbeit fanden. Zwei der Bands, über die ich am liebsten für Rolling Stone schrieb, waren Van Halen und Led Zeppelin . Obwohl letztere unglaublich wichtig für den Aufstieg des Metal war, würde ich Zeppelin nicht als Metal per se bezeichnen. Obwohl sie den Metal unvergleichlich auf Touren bringen konnten. Ein weiterer Lieblingsartikel, den ich für Rolling Stone geschrieben habe, handelte von der US-Etappe der Clash of the Titans -Tournee von 1991, bei der Slayer , Megadeth und Anthrax auftraten. Ein Grund, warum mir diese Geschichte gefiel, war, dass ich alle Mitglieder der verschiedenen Bands mochte. Und von ihren Überlegungen zu Kampf, Hass, Liebe, Hoffnung, Musikphilosophie, Politik sowie ihrer Beziehung zu und ihrer Verpflichtung gegenüber ihrem Publikum bewegt war.

Eine Veränderung in meinem Leben

Eines Tages Anfang November machte ich mich also auf den Weg, um an einem Nachmittag zu versuchen, den Verlauf des Metal besser zu verstehen. Und zwar nicht nur seit der Titans-Tour, sondern seit den Tagen von Black Sabbath. Eeine Band, die ich schon immer mochte und die eindeutig eine unglaublich wichtige Rolle spielte. Entscheidender als Led Zeppelin für die Entwicklung des Metal).

Was habe ich gefunden? Eine Veränderung in meinem Leben. Diese Erkundung hat immer noch nicht aufgehört. Und ich bezweifle, dass sie jemals aufhören wird. Ich war wie vom Blitz getroffen.

Ich habe mich zuerst mit zwei der bekannteren und grundlegenden Subgenres des Metal befasst. Black Metal und Death Metal. Und verdammt, das hat für allerlei Aha-Erlebnisse gesorgt. Über die Geschichte, die Themen und die Länder und Kulturen (und Subkulturen), aus denen die Musik stammt.Ddenn Metal-Musik aller Art ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr hauptsächlich eine amerikanische oder britische Angelegenheit. Obwohl Death Metal amerikanischen Ursprungs war – insbesondere in Florida –, nahm er in Norwegen und Schweden neue Tiefen und Obsessionen an und verbreitete sich in den Jahren danach weltweit.

Black Metal hatte frühe Wurzeln in England, der Schweiz und Skandinavien. Verbreitete sich aber auch darüber hinaus. Wenn Death Metal fatalistischer und depressiver ist – wenn auch nicht unbedingt nihilistisch –, so war Black Metal zumindest in der Anfangszeit mehr daran interessiert, das Böse zu untersuchen. Und die Nichtigkeit bestimmter Werte, einschließlich musikalischer Werte, zu verkünden.

Black Metal war in gewisser Weise theologisch

Im Death Metal hingegen lag der Schwerpunkt mehr auf Aufnahmetechnik und musikalischem Können, während der Black Metal diese Art von Raffinesse ablehnte. Er war anfangs viel mehr in Low-Fi investiert als Low-Fi selbst. Ebenso wie er den Glauben an alles, was gottesfürchtig ist, ablehnte. Black Metal war in gewisser Weise theologisch. Aber vieles davon war näher an der Theologie von H.P. Lovecraft. Die wahren Götter werden alle töten. Auch diejenigen, die diese Götter lieben und ihnen folgen. Auf diese Weise stand Black Metal zeitweise der antinatalistischen Philosophie von Emil Cioran und dem Pessimismus von Eugene Thacker näher. Schriftsteller, die im Wesentlichen H.P. Lovecrafts fiktiven Mythos zu einer vollwertigen Philosophie weiterentwickelten.

Zwischen Death Metal und Black Metal ist letzterer komplexer und hat sich zweifellos als besorgniserregender erwiesen. Als er in den nordischen Ländern, wo die Musik zum Wetter passte, neue Wurzeln und Anhänger fand, entwickelte sich der Black Metal in Norwegen zu einer besonders beunruhigenden Erscheinung. Dort beging einer der angesehensten Vertreter dieser Musikrichtung den berüchtigten Mord an einem anderen Musiker aus der Szene. Er wurde zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Schaffte es aber, dort Musik zu machen. Und kehrte nach seiner Entlassung in seine Karriere zurück. Andere aus der Bewegung predigten heftigen Rassismus, identifizierten sich mit einer Erneuerung faschistischer Werte und waren an einer Welle von Kirchenbränden beteiligt.

Musik als eine Widerstandsmusik

Ein Großteil des Black Metal hat das Christentum und andere institutionelle Religionen üblicherweise verleumdet. Und einige Anhänger beteiligten sich in den 1990er Jahren an norwegischen Kirchenbränden. Dennoch verbreitete sich die Musik weltweit. Und in den Jahren seitdem haben viele, die Black Metal machen, die Musik als eine Widerstandsmusik etabliert, die sich gegen Faschismus und Nihilismus richtet. Es ist immer noch eine ziemlich trostlose Welt, die sie bezeugen. Aber das Musikmachen und die Interaktion mit der Gemeinschaft ihres Publikums gibt ihnen Bestätigung.

Sie haben nicht vor, jemanden umzubringen oder etwas niederzubrennen. Black Metal ist ein Sound, den seine Anhänger sehr schätzen. Und sie sind bereit, für seine Bedeutung zu kämpfen. Einerseits gibt es immer noch Bands, die Hässlichkeit predigen und anziehen. Andererseits gibt es die Band Liturgy aus Brooklyn. Ihre Anführerin Ravenna Hunt-Hendrix macht das, was sie als „transzendentalen Black Metal“ bezeichnet. Und sie wollen mit ihrem Sound den Himmel beschwören. Es ist eine komplexe und brillante akustische Vision des Himmels, die unter anderem den Einfluss von Glenn Branca, Rhys Chatham und La Monte Young aufnimmt.

Dies hat zu vielen Verflechtungen geführt. Aber auch zu viel großartiger Musik. Die immer noch schwarz sein kann, ohne den grundlegenden Wert des Lebens zu verleugnen. Es gibt einige faszinierende und ermutigende Black-Metal-Websites, die antifaschistisch, antirassistisch und sexuell tolerant sind. Und sich dennoch voll und ganz der Black-Metal-Ästhetik verschrieben haben.

Seine Bedeutung und seine häufige Genialität

Insbesondere die Journalistin Kim Kelly hat weitreichende und wertvolle Arbeit geleistet, indem sie Hassbands aufgespürt und bloßgestellt hat. Das bedeutet, dass die klanglichen Möglichkeiten des Black Metal viel wichtiger sind als seine anfängliche falsche Politik. Und die Bands kämpfen jeden Tag um diese Verklärung. Selbst jetzt sind nur wenige Satanisten nicht in ihrem Glauben faschistisch. Das bedeutet, dass im Black Metal derzeit einige der interessantesten Rock- und Rock-Derivate entstehen. Und das schon seit Jahren.

Tatsächlich ist ein Teil dessen, was Black Metal so bemerkenswert gemacht hat, die anhaltende Auseinandersetzung im Zentrum seiner Kunst, Kultur und seines Wesens. Das andere Element des Black Metal, das es wert ist, ihm treu zu bleiben, ist die Qualität der Musik, die er seit Jahrzehnten produziert. Und ein Rückgang ist nicht in Sicht. Es ist ein Genre, das zum Kern des Metal gehört. Und vieles davon ist schlichtweg brillant. Ich bezweifle, dass ein Tag vergeht, an dem es keine neue Black-Metal-Veröffentlichung gibt. Und obwohl es sich immer lohnt, im Reich der Musik vorsichtig vorzugehen – sich der schlimmsten Inhalte und ihrer Urheber bewusst zu sein (auch wenn sie heutzutage weniger Anklang finden) – ist es schwer, seine Bedeutung und seine häufige Genialität zu ignorieren.

Wie Death Metal hat sich auch Black Metal weltweit verbreitet. Mit Künstlern und Befürwortern außerhalb der USA und jenseits der nordischen Länder. An Orten wie Frankreich, Italien, Brasilien, Israel, Ägypten, Japan und China. Je mehr ich mir diese Formen anhöre, desto mehr stelle ich fest, dass viele ihrer besten Vertreter aus Kulturen stammen, in denen Englisch nicht die Hauptsprache ist. Und dass diese Kulturen auch neue Aspekte in die Musik einbringen. Ich bin immer wieder, jeden Tag, von der Qualität dieser Permutationen überwältigt.

Es gibt Tausende und Abertausende von Metal-Bands auf der ganzen Welt

Das ist ein Teil dessen, was ich an Metal-Musik so bemerkenswert finde. Sie ist überall und sie ist riesig. Tatsächlich bildet sie ganze Ozeane. In all den Jahren, in denen ich Musik höre, bin ich noch nie auf ein Genre und seine Subgenres gestoßen – außer auf Jazz –, das so massiv und kreativ ist. Bei allem, was wir an der Alternative- und Indie-Musikszene zu schätzen wissen, ist es wichtig zu wissen, dass es nichts Alternativeres oder Indie-artigeres gibt als die Metal-Szene.

Es gibt Tausende und Abertausende von Metal-Bands auf der ganzen Welt. Aber nur wenige erhalten genug Aufmerksamkeit in der Musikpresse und keine von ihnen bekommt viel – eigentlich gar keine – Sendezeit. (Die Online-Metal-Presse lässt sich weitgehend in zwei Bereiche unterteilen. Enzyklopädische Dokumentationen, die unermesslich sind. Und Rezensionsseiten, die ebenso klug wie leidenschaftlich und gut gelaunt sind. Eine dieser Seiten, die ich jetzt täglich besuche, ist Angry Metal Guy .)

Man kann einen Großteil der Musik bei Qobuz, Apple, Spotify und Tidal streamen. Aber die beste Quelle für dieses Zeug ist der Online-Anbieter Bandcamp. Der mit Abstand beste Musikladen der Welt. Dort können Sie ganze Werke anhören und alle Titel, die Sie kaufen möchten, sind preiswert. Tatsächlich kosten einige der genialsten und unwiderstehlichsten Metal-Alben, die ich auf Bandcamp gefunden habe, nur 1 Dollar pro Stück. Tatsächlich habe ich neulich Abend die 140-Disc-Diskografie eines Labels für 50 Cent gekauft. Das bedeutet nicht, dass diese Musik billig oder wertlos ist. Es bedeutet vielmehr, dass die Musik ein Werk der Liebe ist. Eine Lebensart.

Es gibt keine Währung, die weiter reicht als Metal

Diese Künstler und Labels sind nicht wegen des Geldes im Metal-Geschäft. Sie sind dabei wegen der einzigartigen Musik, die sie erschaffen, und wegen der einzigartigen Bedeutung und dem Zweck dieser Musik. Metal – und seine vielfältigen Erscheinungsformen – sorgen für die beste und faszinierendste Musikszene, die ich je erlebt habe. Alles, was ich oben über die Währung der Popmusik gesagt habe? Es gibt keine Währung, die weiter reicht als Metal. Und dennoch erkennen die alternativen und Mainstream-Musikmedien diese Währung nur selten an.

Ich möchte auch erwähnen – denn auch das gehört zu dem, was ich in den letzten Monaten als erstaunlich empfunden habe –, dass Death und Black Metal zahlreiche eigene Subgenres hervorgebracht haben. Atmospheric Black Metal. Atmospheric Post-Black Metal. Transcendental Black Metal. Black Death Metal. Progressive Black Metal. Blackgaze und Deathgaze (die Metal-Äquivalente von Shoegaze und zu meinen bevorzugten Subgenres gehörend). Symphonic Black Metal. Death Doom Metal. Technical Death Metal. Deathcore, sogar Christian Death Metal.

Es gibt sogar Mormonen-Metal

Das sind nur einige Subgenres unter diesen größeren Subgenres. Ich gebe zu, dass es nicht einfach ist, all diese Unterscheidungen und Nuancen klanglich auseinanderzuhalten. Meine Ohren sind noch nicht so versiert. Und es ist nicht ganz so, als würde man Post-Bop von Bebop unterscheiden. Aber es ist spannend, es zu versuchen. In Wahrheit kann man Metal eher als eine Art Dach denn als ein Genre betrachten. Alle internationalen Varianten haben ihre eigenen Subgenres. Es gibt sogar Mormonen-Metal. (Meine Heimmannschaft versucht es trotzdem.)

Ich gebe jedoch zu, dass ich mit viel Metal ein paar Probleme habe, abgesehen von der erbärmlichen Politik einiger Bands (obwohl dies immer noch ein Problem darstellt, ist es weniger geworden). Ein solches Problem ist ein zu häufiger Gesangsstil, der sich in gutturalem Knurren ausdrückt, wodurch die Texte schwer zu entziffern sind. Zumindest für mich. Dieser Trend hält nun schon seit Jahren an. Und ist nach wie vor weit verbreitet. Obwohl einige Bands versucht haben, ihn hinter sich zu lassen, ist es mir nicht genug. Das ist für mich ein ziemlich großer Abtörner. Das heißt, ich schalte einige Alben aus, wenn ich das Death Growl leid bin. Es sei denn, ich höre es als ein weiteres disharmonisches Instrument.

Was es wirklich nicht ist. Um fair zu sein, steckt viel Arbeit und Können in der Death-Growl-Vokalisation. Und manchmal ist sie genauso ausgefeilt wie mongolischer oder Thuvan-Kehlkopfgesang. Glücklicherweise – zumindest für meinen Geschmack – gibt es immer mehr Bands, die hauptsächlich instrumental sind. Und die besten dieser Gruppen sind absolut faszinierend.

Songtexte wie Pro-forma-Texte

Mein anderes häufiges Problem mit Metal – und das hat nicht gerade nichts mit dem Gesang zu tun, den ich gerade erwähnt habe – ist die Qualität der Songtexte. Aufgrund des allgegenwärtigen Einflusses von Death und Black Metal und der Abhängigkeit von Themen wie Depression, Pessimismus und Negativität sowie von billigem Satanismus können einige Songtexte wie Pro-forma-Texte wirken. Obwohl es dafür gute Gründe gibt – besonders in diesen deprimierenden Tagen – kann es manchmal ein wenig wie ein „Ein-Trick-Pony“ wirken, anstatt neue Tiefen auszudrücken.

Selbst die besten Metal-Bands von heute, wie Opeth (eine 1990 gegründete Progressive-Death-Metal-Band aus Stockholm, die Lieder über Tod, Liebe, Herzschmerz und Trauer mit außergewöhnlicher Erhabenheit spielt und von Kritikern und unschätzbaren Seiten wie Metal Archive geliebt wird), Amiensus (eine Progressive-Black-Metal-Gruppe, die 2010 in Minnesota entstand und Lieder über Philosophie, Theologie, Psychologie und Mythologie spielt und deren 2024er-Set aus zwei Alben, Reclamation Part 1 und Reclamation Part 2, als einzigartiges episches Meilensteinwerk in der Metal-Musik gilt), Neptunian Maximalism (ein Metal-meets-Mingus-Orchester, dessen avantgardistischer Jazz-Metal-Dreierpack, das über zweistündige Éon von 2020, eine ausufernde Tour de Force ist ), Blood Incantation (die Rarität: eine Death-Metal-Band – diese hier aus Denver – die Musik über Erleuchtung, Menschlichkeit, Metaphysik und Mystik macht und im Pop-Mainstream Anklang gefunden hat) – so wunderbar diese Bands auch sind. Sie meistern nicht immer die lyrische Herausforderung.

Gleichzeitig verfügt Bob Dylan nicht über das instrumentale Können dieser Bands

Das heißt, wenn es im Metal einen Bob Dylan gibt – also einen Poeten, der harte Wahrheiten ausdrückt und aufschlussreiche Geschichten in einer Sprache erzählt, die so unvergleichlich ist wie die Musik, die beschworen wird – dann habe ich diesen Texter noch nicht gefunden. Gleichzeitig verfügt Bob Dylan nicht über das instrumentale Können dieser Bands. Das hat niemand, außer Jazzmusikern. Und ein wesentlicher Teil der Bedeutung des Metal ist sein Klang. Für mich gilt: Je kakophoner und dissonanter diese Klänge sind, desto tröstlicher wirken sie auf mich.

Dies hat zu einer der überraschendsten und lohnendsten musikalischen Schatzsuchen meines Lebens geführt. Etwas, das ich zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht erwartet hatte. Da ich das Abenteuer im Alter von 73 Jahren begonnen habe, bereue ich es ein wenig. Ich wünschte, ich hätte meine kurzsichtigen Vorurteile ignoriert und vor mindestens 20 Jahren besser aufgepasst.

Es gibt so viel zu hören. So viel zu lernen. Und ich habe kaum einen Zeh in den Gewässern des Schwarzen Todes. Seit November habe ich über 7.300 Alben von über 4.000 Bands katalogisiert. Metal ist überwiegend ein Medium für Bands. Solokünstler tauchen nicht so oft auf den Bestenlisten für Metal auf. Es sei denn, sie bezeichnen sich selbst als Bands oder Projekte. Und abends, nachdem ich nachmittags Psychedelia gespielt habe, ist Metal die Musik, die ich höre.

Hat die Wahl im November etwas damit zu tun?

Wenn meine Kopfhörer versehentlich abrutschen, knurrt mich meine Frau an und dreht die Lautstärke des Fernsehers auf. Ich habe ihr von dieser Musik erzählt. Aber ich habe ihr nichts davon vorgespielt. „Symphonic Metal? Cowboy Metal? Mormon Metal? Wen willst du veräppeln?“

Warum habe ich mit über 70 plötzlich (es passierte in weniger als einer Stunde) Appetit – ja, eine regelrechte Besessenheit – für Metal-Musik entwickelt? Hat die Wahl im November etwas damit zu tun? Vielleicht. Dies ist sicherlich eine Zeit für brutalere Klänge und Gefühle. Oder ist es meine von Natur aus sonnige Art, die mich zum Metal gebracht hat? Depressive Gewässer suchen sich ihr eigenes Niveau. Ich sollte diese Möglichkeit auch nicht ausschließen.

Aber ich bin jetzt im Metal-Land. Und es würde mich nicht überraschen, wenn ich einen Großteil meiner verbleibenden Tage dort verbringen würde.