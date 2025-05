Metallica: Die 10 besten Post-„Black Album“-Songs

Metallica s „Black Album“ von 1991 bedeutete vielen verschiedenen Menschen sehr unterschiedliche Dinge. Das Plattenlabel der Band sah es als einen großen kommerziellen Durchbruch, der ihnen dank dieser Songs eine ganz neue Fangemeinde erschließen könnte. Junge Fans, die die Band zum ersten Mal durch „Enter Sandman“ kennenlernten, sahen es als ihr Tor zum gesamten Heavy-Metal-Genre. Die Band sah es als den nächsten Schritt auf ihrem Weg zur Weltherrschaft.

Einige ihrer Hardcore-Fans der ersten Stunde sahen darin schließlich Verrat. Für sie hatte Metal nichts auf MTV und in den Top 40 des Radios zu suchen. Einige schrien „Ausverkauf“ und haben seitdem nicht mehr aufgehört. Wie auch immer man es betrachtet, das Album war ein entscheidender Wendepunkt in ihrer Karriere. Deshalb können sie immer noch in Stadien spielen. Und deshalb sehen eine Handvoll alter Fans sie nie wieder im selben Licht.

10. „St. Anger“

Wie jeder, der Metallicas atemberaubende Dokumentation Some Kind of Monster gesehen hat, weiß, hatte die 2003 erschienene LP St. Anger der Band eine schwere Geburt. Bassist Jason Newstead verließ die Band, noch bevor die Arbeit überhaupt begann. Und die Sessions wurden monatelang unterbrochen, nachdem Frontmann James Hetfield sich in eine Entzugsklinik begab, um seine Alkoholsucht zu behandeln.

Die Arbeit zog sich über Jahre hin, während sich die Gruppenmitglieder gegenseitig angriffen. Und sich fragten, ob die Band überhaupt eine Zukunft hatte. Ein Großteil dieser Aggressionen floss in die Texte von St. Anger, insbesondere in den Titeltrack. „Fuck it all and fuckin‘ regrets“, brüllt Hetfield. „I hit the lights on these dark sets/ I need a voice to let myself/ To let myself go free.“

9. „The Day That Never Comes“

Nach den schwierigen St. Anger-Sessions nahm sich Metallica eine lange Auszeit vom Komponieren neuer Musik. Als sie wieder auftauchten, beschlossen sie, einige große Veränderungen vorzunehmen. Der Produzent Bob Rock, der alle ihre Platten bis hin zum Black Album betreut hatte, war weg. An seiner Stelle kam Rick Rubin, der die Band davon überzeugte, sich nicht mehr so viele Gedanken über die Rückkehr zu den Thrash-Metal-Klängen zu machen, die ihre Meisterwerke aus den 1980er Jahren wie Master of Puppets ausmachten.

Er wollte, dass sie sich ihrer Vergangenheit annehmen und Wege finden, diesen Sound im Jahr 2008 zum Funktionieren zu bringen. Den ersten Vorgeschmack auf das neue Album bekamen die Fans mit der Debütsingle „The Day That Never Comes“, einem fast achtminütigen Werk, das an Metallica der alten Schule erinnerte. Es ist voller wütender Riffs und klang großartig, wenn es vor 50.000 Menschen in Stadien und auf europäischen Metal-Festivals gespielt wurde.

8. „King Nothing“

Zwischen dem 1991 erschienenen „Black Album“ und dem 1996 veröffentlichten Album „Load“ lagen nur fünf Jahre. Aber die Musikindustrie erlebte in dieser Zeit enorme Veränderungen. Der Grunge war gekommen und gegangen. Rap war nun eine große Kraft in den Charts. Es war unklar, ob es in einer Welt von Green Day und Weezer einen Platz für Metallica gab. Und ihre Hardcore-Fans waren mehr als nur ein wenig verwirrt, als sie sahen, dass ihre Lieblingsband sich die Haare schneiden ließ und Sperma und Blut auf das Cover ihres neuen Albums schmierte.

Im Grunde wollten sie, dass Metallica in einer sehr nahen Vergangenheit eingefroren blieb. „King Nothing“, die letzte Single von Load, ist eine warnende Geschichte darüber, was passiert, wenn deine Wünsche wahr werden. „Und alles bricht zusammen“, singt James Hetfield. ‚Und du brichst deine Krone/Und du zeigst mit dem Finger/Aber es ist niemand da.“

7. „Moth Into Flame“

Jeden Abend, bevor Metallica auf die Bühne gehen, jammen sie in einem winzigen Backstage-Raum. Es ist eine Umgebung, in der sie sich frei fühlen, neue Ideen auszuprobieren. Und jede Sekunde wird auf Band festgehalten. Als die Gruppe mit der Planung ihres neuen Albums Hardwired … to Self Destruct begann, durchforsteten sie 1.650 Sounddateien, die bei diesen Sessions aufgenommen wurden, und wählten die besten Riffs und Melodien aus. Der Prozess dauerte Jahre.

6. „No Leaf Clover“

Wenn Metallica in den 1990er Jahren nicht schon genug getan haben, um ihre alten Fans zu verärgern, dann haben sie das Jahrzehnt mit der Aufnahme eines Live-Albums mit einem Symphonieorchester abgeschlossen. Aber S&M war nicht vollgepackt mit schläfrigen Interpretationen von Songs wie „Enter Sandman“ und „Master of Puppets“. Stattdessen fand das San Francisco Orchestra Wege, den harten Live-Sound der Band zu ergänzen. Es ist eine großartige Verschmelzung zweier Welten, und es wurde der neue Song „No Leaf Clover“ vorgestellt. Wie ein Kleeblatt ohne ein einziges Blatt handelt er von Pech. „Dann stellt sich heraus, dass das beruhigende Licht am Ende deines Tunnels“ – singt Hetfield – „nur ein Güterzug ist, der auf dich zukommt.“

5. „Hero of the Day“

Das Video zu Metallicas „Hero of the Day“ zeigt einen bekifften Teenager, der eine seltsame Fernsehaufstellung beobachtet, bei der auf jedem Kanal Mitglieder von Metallica zu sehen sind. Sei es Jason Newstead, der gegen Kirk Hammet boxt. Newstead, der eine Gameshow moderiert. Oder Hammet, der die Nachrichten moderiert. In unserer Welt war das 1996 und MTV spielte nicht annähernd so viel Metallica wie 1991. Dennoch erhielt „Hero of the Day“ genug Aufmerksamkeit, um die Billboard Modern Rock Charts anzuführen. Seit den 1990er Jahren haben sie den Song bei Konzerten kein einziges Mal mehr gespielt.

4. „Fuel“

Metallica spielen heutzutage nicht mehr viele Songs von Load und Reload bei ihren Konzerten. Aber „Fuel“ ist eine große Ausnahme. Sie haben es über 450 Mal gespielt. Es sorgt immer wieder für große Reaktionen. Als es im Sommer 1998 als dritte Single von Reload erschien, schaffte es der Song nicht in die Hot 100. Aber die Nascar begann aus offensichtlichen Gründen, ihn während ihrer Sendungen zu spielen, und er wurde schließlich ihr bekanntester Song von beiden Load-Alben. Hören Sie sich nur nicht die Coverversion von Avril Lavigne an. Danach werden Sie nie wieder eine Version des Songs hören wollen.

3. „All Nightmare Long“

Die zweite Single aus dem Album Death Magnetic von 2008 war ein achtminütiges Lied über die Verfolgung durch einen unerbittlichen Feind, der entschlossen ist, zu töten. „Spüre, wie wir auf deinem Gesicht atmen“, singt James Hetfield. „Spüre, wie wir uns bewegen, jede Bewegung, die wir verfolgen/Jage dich gnadenlos/Jage dich den ganzen Albtraum lang.“ Es war nicht die Art von Song, die für das Radio gedacht war. Aber die Fans der alten Schule liebten die Gitarrensoli von Kirk Hammet und all die verrückten Bilder in den Texten. Live klang es auch fantastisch.

2. „Bleeding Me“

„Bleeding Me“ ist einer der längsten Songs auf beiden Load-Alben und ein Bekenntnis von James Hetfield über die Qualen des Alkoholismus und seinen verzweifelten Wunsch, sein Leben zu verbessern. ‚Ich habe versucht, alles Schlechte aus mir herausbluten zu lassen. Das Böse aus mir herauszubekommen‘, sagte er 2001. „Während ich eine Therapie machte, entdeckte ich einige hässliche Dinge in mir. Ein dunkler Fleck.“ Er würde sich seinen Dämonen erst in ein paar Jahren vollständig stellen. Aber ‚Bleeding Me‘ ist ein frühes Zeichen dafür, dass er wusste, dass sein Leben in Schwierigkeiten geraten war. Es war nie eine offizielle Single. Aber es ist seit langem ein Fanfavorit. Die Band hat es seit ihren Shows zum 20-jährigen Jubiläum im Jahr 2011 kein einziges Mal mehr gespielt.

1. „The Outlaw Torn“

Load endet mit einem fast zehnminütigen Song, in dem es darum geht, jemanden zu verlieren, der einem nahe steht. Viele haben spekuliert, dass es um Cliff Burton geht. „Du bringst mich dazu, die Uhr zu zerschlagen und zu fühlen“, singt James Hetfield. „Ich würde lieber hinter dem Steuer sterben/ Die Zeit war nie auf meiner Seite/ Also warte ich mein ganzes Leben lang.“

Das Lied endete ursprünglich mit einer langen instrumentalen Coda. Aber als sie feststellten, dass das Album zu lang war, mussten sie etwas davon streichen. Es ist immer noch eines der längsten Lieder, die sie je aufgenommen haben. Das könnte erklären, warum sie es in ihrer gesamten Geschichte nur 13 Mal gespielt haben.