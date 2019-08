Slipknot veröffentlichen neues Album „We Are Not Your Kind“

Es ist endlich soweit: Seit Freitag (9. August 2019) ist das erste Slipknot-Album seit „.5: The Gray Chapter“ überall verfügbar. Fünf Jahre ließ sich die Band mit neuem Material Zeit. „We Are Not Your Kind“, das sechste Studioalbum der US-Amerikaner, ist geprägt von Schicksalsschlägen und Weltschmerz. Ihr letztes Werk widmeten sie dem 2010 verstorbenen Ex-Bassisten Paul Gray. Besonders Schlagzeuger Shawn Crahan geht momentan erneut durch schwere Zeiten. Im Mai diesen Jahres verstarb seine Tochter im Alter von 22 Jahren.

Auch neue Masken haben Corey Taylor & Co. im Zuge der Veröffentlichung von „We Are Not Your Kind“ anfertigen lassen. Diese wurden diesmal von Tom Savini, dem legendären Spezialeffekt-Künstler („Dawn of the Dead“), angefertigt.

