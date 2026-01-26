Sly Dunbar, Rhythmuskönig von Reggae und Dancehall, mit 73 Jahren gestorben

Sly Dunbar, der legendäre jamaikanische Schlagzeuger, der maßgeblich zur modernen Entwicklung des Reggae beitrug und unzähligen Aufnahmen ihren Rhythmus gab, ist gestorben. Er wurde 73 Jahre alt.

Dunbars Ehefrau Thelma bestätigte seinen Tod gegenüber der jamaikanischen Zeitung „The Gleaner“. „Heute Morgen gegen sieben Uhr wollte ich ihn wecken, aber er reagierte nicht. Ich rief den Arzt, und das war die Nachricht“, sagte sie.

Eine genaue Todesursache wurde nicht genannt, allerdings soll Dunbar bereits seit einiger Zeit krank gewesen sein.

Abschied nach einem guten letzten Tag

„Gestern war ein so guter Tag für ihn“, sagte Thelma. „Freunde waren zu Besuch, wir hatten alle eine schöne Zeit. Er hat gut gegessen … manchmal hatte er keinen Appetit. Ich wusste, dass er krank war, aber ich wusste nicht, dass er so krank war.“

Dunbar war erst 15 Jahre alt, als er seiner ersten Band beitrat und seinen ersten Song aufnahm. Damit begann eine äußerst produktive und einflussreiche Karriere, die ihm weltweite Anerkennung einbrachte – vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Bassisten Robbie Shakespeare, der 2021 starb. Schätzungen zufolge spielten Sly und Robbie im Laufe der Jahrzehnte auf mehr als 200.000 Aufnahmen, darunter Originalsongs, Remixe und unzählige Tracks, die ihre Arbeit sampelten.

Sly & Robbie: Das prägende Rhythmus-Duo

Als Rhythmussektion und Produzentenduo Sly and Robbie wirkten sie an Reggae-Klassikern von Black Uhuru, Jimmy Cliff und Peter Tosh mit. Ihr Ruf führte dazu, dass sie auch mit Künstlern wie Bob Dylan, Grace Jones und den Rolling Stones arbeiteten. Sly and Robbie veröffentlichten zudem zahlreiche eigene Alben und spielten eine entscheidende Rolle dabei, Reggae mit elektronischen Instrumenten und stärker synkopierten Rhythmen in die Zukunft zu führen.

Lowell Fillmore Dunbar wurde am 10. Mai 1952 in Kingston, Jamaika, geboren. In einem Interview aus dem Jahr 2021 erzählte Dunbar, dass seine Schwestern sein Elternhaus mit Musik von Otis Redding, Booker T. & the MGs und Sly and the Family Stone füllten – letzteres brachte ihm auch den Spitznamen „Sly“ ein. Inspiriert wurde er jedoch vor allem durch Lloyd Knibb von den Skatalites. Bevor er ein eigenes Schlagzeug besaß, trommelte er auf seiner Schulbank und auf Dosen. Mit 13 Jahren überzeugte er seine Mutter, die Schule abzubrechen, um Musiker zu werden.

Erste Erfolge und Studioarbeit

Seinen ersten Auftritt hatte Dunbar mit einer Band namens Yardbrooms. Seine erste Studioaufnahme entstand mit Lee „Scratch“ Perry und dessen Band The Upsetters, als sie den Song „Night Doctor“ einspielten. 1969 war Dunbar auf dem Album „Double Barrel“ von Dave and Ansell Collins zu hören, dessen Titelsong Platz eins der britischen Charts erreichte.

1973 sah Robbie Shakespeare Dunbar in einem Nachtclub spielen und war sofort beeindruckt. Er empfahl ihn für eine Studiosession, und die beiden verstanden sich auf Anhieb. „Beim ersten gemeinsamen Spielen war es magisch“, sagte Dunbar 2009. „Wir fanden sofort diesen Groove. Ich höre auf ihn, und er hört auf mich. Wir versuchen, es einfach zu halten.“

Revolutionaries, Taxi und der Rockers-Rhythmus

Bald spielten Dunbar und Shakespeare mit den Revolutionaries, der Hausband von Jamaikas Channel-One-Studio, während sie gleichzeitig mit Peter Tosh tourten und aufnahmen. Als sogenannte Riddim Twins gründeten sie außerdem ihre eigene Produktionsfirma Taxi und arbeiteten in den Siebzigern mit Größen wie Gregory Isaacs, Dennis Brown und Barrington Levy. Ein zentraler Bestandteil ihres Erfolgs war die Entwicklung des „Rockers“-Rhythmus, der dem verbreiteten „One Drop“ mehr Energie und Synkopen verlieh.

Neben Shakespeare spielte Dunbar auch auf einigen der angesehensten Songs der Reggae-Geschichte, darunter Junior Murvins „Police and Thieves“ und Bob Marleys „Punky Reggae Party“.

Funk, Disco und der Weg zu Black Uhuru

2021 erklärte Dunbar, dass der Rockers-Beat teilweise von Funk und Disco beeinflusst war, die er und Shakespeare Ende der Siebziger hörten, sowie von ihrer Tour mit Peter Tosh als Vorband der Rolling Stones im Jahr 1978. „Wir haben unsere Ängste entdeckt und gemerkt, dass wir Reggae verändern müssen, weil der One Drop in großen Hallen zu leicht klang“, sagte Dunbar. „Zurück in Jamaika experimentierten wir mit einer offenen Snare bei Black Uhuru – und die Snare lebte auf.“

Dieser kraftvollere Sound prägte die Zusammenarbeit von Sly and Robbie mit Black Uhuru, mit denen sie Ende der Siebziger sowohl als Rhythmussektion als auch als Produzenten arbeiteten. Mit ihrer Unterstützung veröffentlichte Black Uhuru erfolgreiche Alben wie „Red“, „Guess Who’s Coming to Dinner“ und „Anthem“, das 1985 den ersten Grammy für das beste Reggae-Album gewann.

Internationale Anerkennung und neue Technologien

Der Erfolg von Black Uhuru brachte Sly and Robbie noch größere Aufmerksamkeit ein. Sie produzierten und spielten auf Alben von Grace Jones, darunter ihr bahnbrechendes Werk „Nightclubbing“ aus dem Jahr 1981, sowie auf drei Alben von Bob Dylan, darunter „Infidels“ von 1983. Weitere Kollaborationen folgten mit Mick Jagger, den Rolling Stones, Yoko Ono, Jackson Browne, Joe Cocker, Ian Dury und Carly Simon. Zudem veröffentlichten sie eigene Alben wie das einflussreiche „Rhythm Killers“ von 1987.

In den Achtzigern begann Dunbar, elektronische Schlagzeuge und Sampler einzusetzen. In einem Vortrag an der Red Bull Music Academy 2008 sagte er, viele jamaikanische Schlagzeuger hätten Angst vor Drumcomputern. Er selbst sei fasziniert gewesen: „Ich will einfach Beats machen. Es ist cool, etwas zu programmieren, das man fühlt. Es ist eine andere Art der Aufnahme – und ich wollte das lernen.“

Wegbereiter des Dancehall

Mit dieser Technik half Dunbar, Reggae in Richtung Dancehall weiterzuentwickeln. Anfang der Neunziger schufen Sly and Robbie den einflussreichen „Bam Bam“-Riddim – nur mit Gitarrenloop und Bhangra-inspirierten programmierten Drums, ganz ohne Bass. Darauf basierten frühe Dancehall-Hits wie „Bam Bam“ und „Murder She Wrote“ von Chaka Demus and Pliers sowie „Them a Bleach“ von Nardo Ranks.

Es folgten weitere Erfolge mit Künstlern wie Shabba Ranks, Simply Red, Cutty Ranks und Beenie Man. Auch darüber hinaus arbeiteten Sly and Robbie mit Acts wie No Doubt, Sinéad O’Connor und Marianne Faithfull zusammen. 1999 gewannen sie ihren zweiten Grammy für das Album „Friends“.

Ein Leben auf der Suche nach neuen Ideen

2012 fasste Dunbar seine Haltung zum Schlagzeugspiel so zusammen: „Wenn ich das rote Licht sehe, lege ich los. Ich gehe Risiken ein.“ Er betonte, dass er andere Schlagzeuger respektiere, aber immer nach einem eigenen Ausdruck suche. „Ich bin immer auf der Suche. Ich höre jeden Tag, suche nach Ideen.“