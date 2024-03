Meldung: Anschlag auf Bob Marley

Auf Bob Marley wurde Anfang Dezember in seiner Heimat Jamaika ein Attentat verübt. Vermutlich aus politischen Gründen überfielen sieben Männer den Reggae-Musiker,als er sich in seinem Haus aufhielt. Durch Pistolenschüsse wurde er am Arm und an der Brust leicht verletzt. Schlimmer erwischte es Marleys Frau Rita und seinen Manager Don Taylor: Beide wurden von Schüssen niedergestreckt und mußten ins Krankenhaus eingeliefert werden; Don Taylor,der sich über Marley geworfen hatte,um ihn mit seinem Körper zu schützen.schwebte zeitweise sogar in Lebensgefahr. Einige Tage nach dem Anschlag stand Bob bereits wieder auf der Bühne und gab in Jamaika ein Konzert – allerdings unter Polizeischutz. Auch Rita Marley,die zu den Sängerinnen der Marley-Band,den Wailers,gehört,war der dabei. Der Premierminister von Jamaika,Michael Manley, dessen Politik Bob in der Vergangenheit mehrfach unterstützt hatte ,verurteilte den Anschlag. Die Verbindung zwischen Marley und. dem Staatschef könnte ein Motiv für den Anschlag liefern. In Jamaika waren für den 15.Dezember Wahlen angesetzt; die Lage im Lande hatte sich in den Monaten zuvor dramatisch zugespitzt; die Auseinandersetzungen zwischen politischen Gegnern erinnerten zuweilen an bürgerkriegsähnliche Zustände.

>>>> Hier den Artikel im Original-Layout lesen (nur mit Abo-Zugang möglich)

Alle Infos zu „Das Archiv – Rewind“ finden Sie hier.

Wir berichteten zuletzt:

Eine über Jahrzehnte verschollene Single von Bob Marley mit dem Titel „Selassie is the Chapel“ ist jetzt veröffentlicht worden. Der Song wurde im Jahr 1968 aufgenommen, aber nie offiziell herausgebracht. Nun ist er über Marleys ursprüngliches Label JAD Records auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Zusätzlich dazu gibt es eine limitierte 7″-Vinyl mit einer Auflage von 2000 Exemplaren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Lied ist eine Hommage an Haile Selassie. Er war äthiopischer Kaiser und spiritueller Führer der Rastafari-Bewegung, der auch Marley angehörte. Der Text stammt von einem der Mentoren Marleys, Mortimer Planno, der Selassie während dessen Besuch in Jamaika im Jahr 1966 traf. Jetzt gibt es das Stück zum ersten Mal in digitaler Form zu streamen.

„Bob Marley: One Love“

Ein Biopic über die Reggae-Ikone mit dem Titel „Bob Marley: One Love“ wird am 15. Februar 2024 in den deutschen Kinos erscheinen. Die Hauptrolle des Musikers wird vom britischen Schauspieler Kingsley Ben-Adir übernommen (bekannt aus „Peaky Blinders“). Der Film, der in Zusammenarbeit mit Marleys Familie entstanden ist, wurde von Reinaldo Marcus Green inszeniert.

Der Film verspricht, „die kraftvolle Geschichte von Marleys Überwindung von Widrigkeiten und die Entstehung seiner revolutionären Musik auf der großen Leinwand zu präsentieren“.