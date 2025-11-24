Nachruf auf Jimmy Cliff, „The Harder They Come“-Reggae-Gigant

Jimmy Cliff, original rude boy und soulfuler Reggae-Legend, der mit „The Harder They Come“ half, die Reichweite des Genres von Jamaika in die Welt zu tragen, ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Die Familie des Sängers gab seinen Tod auf Instagram bekannt und schrieb, er sei „übergetreten aufgrund eines Anfalls, gefolgt von einer Lungenentzündung“. „An alle seine Fans auf der ganzen Welt: Bitte wisst, dass eure Unterstützung seine Stärke durch seine gesamte Karriere war. Er schätzte jeden einzelnen Fan für seine Liebe“, schrieben seine Frau Latifa und die Kinder Lilty und Aken.

„Jimmy, mein Liebling, mögest du in Frieden ruhen. Ich werde deinen Wünschen folgen. Ich hoffe, ihr alle könnt unsere Privatsphäre in diesen schweren Zeiten respektieren. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Wir sehen uns, und wir sehen dich, Legende.“

Frühe Karriere und Aufstieg

Zusammen mit Toots & The Maytals – denen zugeschrieben wird, mit ihrer Single von 1968, „Do the Reggay“, den Begriff „Reggae“ geprägt zu haben – gehörte Cliff zu den ersten jamaikanischen Künstlern, deren Musik über eine Partnerschaft zwischen dem Kingston-Label Beverley’s und Island Records veröffentlicht wurde, einem gemeinsamen britisch-jamaikanischen Label, das von Chris Blackwell mitgegründet wurde, um die Musik Jamaikas über den Atlantik zu bringen.

Durch diesen Deal veröffentlichte Cliff in der ersten Hälfte der Sechzigerjahre ein halbes Dutzend Singles, beginnend mit seiner Debütsingle von 1962, „Hurricane Hattie“, sowie Ska-Klassikern wie „Miss Jamaica“ und „Gold Digger“. Mitte der Sechziger zog Cliff ins Vereinigte Königreich, wo er zukünftige Rock-Legenden wie Pete Townshend und Robert Plant kennenlernte.

Der internationale Durchbruch

1967 erschien Cliffs Debüt-Island-Album „Hard Road to Travel“. Zwei Jahre später folgte das selbstbetitelte 1969er-Album (später „Wonderful World, Beautiful People“ genannt), das zwei Songs enthielt, die schließlich zu Cliffs internationalem Durchbruch führten und ihn zum ersten globalen Reggae-Superstar machten: die Anti-Kriegs-Hymne „Vietnam“ und eines seiner dauerhaftesten und meistgecoverten Werke, „Many Rivers to Cross“.

Das folgende Jahr, 1970, brachte zwei weitere Hits: Cliffs Interpretation von Cat Stevens’ damals gerade veröffentlichtem „Wild World“ sowie „You Can Get It If You Really Want“. Der Erfolg im Ausland rückte Cliff wieder in den Fokus seiner Heimat Jamaika, wo der Filmemacher Perry Henzell an einem Kriminalfilm über die Rude Boys von Kingston arbeitete.

„The Harder They Come“ und kultureller Wandel

„Die Art, wie Perry [Henzell] mich dazu brachte, den Film zu machen – ich lief zu dieser Zeit in Europa so gut, dass ich eigentlich nicht zurück nach Jamaika wollte, ich konnte in Europa viel Geld verdienen, ich hatte Hits mit ‘Wild World’ und ‘Vietnam’ und diesen Songs – war: ‘Weißt du, ich glaube, du bist ein besserer Schauspieler als Sänger.’ Und ich sagte innerlich wow, denn ich dachte dasselbe über mich“, sagte Cliff 2019 dem ROLLING STONE und fügte hinzu, dass er, bevor er Sänger wurde, eine Schauspielausbildung absolviert hatte.

Der Film sowie sein legendärer Soundtrack – mit Cliffs größten Singles bis dahin sowie dem bald ikonischen Titelsong, den er für den Film komponierte, und Klassikern von den Maytals, Desmond Dekker und anderen – wurde ein großer Erfolg und gilt als Werk, das sowohl Reggae-Musik als auch jamaikanisches Kino einem Mainstream-Publikum näherbrachte. „The Harder They Come“ wurde später in die Rolling-Stone-Liste der 500 größten Alben aller Zeiten aufgenommen und im National Recording Registry der Library of Congress bewahrt.

Cliff verlässt Island – Marley tritt ein

Während Cliff mit „The Harder They Come“ am Rand des Superstarruhms stand, verließ er – frustriert von einer vertraglichen Pattsituation mit Island – das Label nach einem Jahrzehnt und unterschrieb bei Konkurrent EMI. Obwohl Blackwell und Island ihren Superstar verloren, war der Schmerz nur von kurzer Dauer: Kurz nach Cliffs Weggang nahm das Label einen anderen aufstrebenden Künstler aus Jamaika unter Vertrag – einen Freund Cliffs aus Teenagertagen – Bob Marley.

„[Marley] war ein Künstler, den ich ins Geschäft brachte und der vielleicht die erstaunlichste Figur [im Reggae] wurde“, sagte er. Cliff wird oft nachgesagt, Marley seinen ersten Durchbruch ermöglicht zu haben, indem er den jungen Sänger 1962 für Produzent Leslie Kongs Beverley’s-Label vorsang.

Herkunft und Jugend

Geboren als James Chambers am 30. Juli 1944 im Parish St. James bei Montego Bay, fühlte sich Cliff schon früh zur Musik hingezogen; als Sohn eines tief religiösen Vaters ließ er sich sowohl von den Gospel-Gottesdiensten inspirieren, bei denen er in der Kirche sang, als auch von amerikanischer Musik und frühen jamaikanischen Acts – von Little Richard bis Derrick Morgan, von Sam Cooke bis Ray Charles –, die im AM-Radio liefen und Cliffs soulfulen Gesang prägten.

Cliff – der seinen Künstlernamen bereits als Zwölfjähriger wählte, in Anspielung auf die Höhen, die er erklimmen wollte – begann schon während seiner Zeit in St. James Songs zu schreiben; seine frühen Stücke überzeugten genug, um ihm ein Stipendium für eine technische High School in Kingston einzubringen. Bald zog die Familie in das West-Kingston-Viertel Denham Town – nahe Trench Town, wo der junge Marley lebte – ein Gebiet, das für hohe Kriminalität unter perspektivlosen, verarmten Jugendlichen bekannt war und eine zentrale Rolle in der Entstehung der Rude-Boy-Subkultur spielte.

Beverley’s: Die Entstehung eines Labels

„Kingston war schockierend“, sagte Cliff über seine Jugendjahre. „Ich wuchs in einem Dorf auf, wo wir kein fließendes Wasser hatten, keine Geschäfte. Wenn du kochen willst und kein Salz hast, gehst du zum Nachbarn: ‘Gib mir etwas Salz.’ Ich war nicht an Leute gewöhnt, die einander betrügen.“

Wie Cliff erzählte, markierte seine Zeit in Kingston nicht nur der Beginn seiner Karriere, sondern auch die Entstehung eines der wichtigsten jamaikanischen Labels: Eines Tages, auf dem Heimweg von der Schule, ging Cliff in einen Plattenladen namens Beverley’s, betrieben von drei chinesisch-jamaikanischen Brüdern, den Kongs. Cliff bot ihnen an, einige seiner Songs vorzuspielen – darunter einen namens „Dearest Beverley“ –, doch sie sagten, sie seien ein Plattengeschäft, kein Label.

„Aber ihr verkauft Platten. Vielleicht wollt ihr ins Geschäft einsteigen“, sagte der jugendliche Cliff. Der älteste Bruder, Leslie Kong, bat ihn zu singen. „Zwei der Brüder lachten“, sagte Cliff. „Aber der andere sagte: ‘Du hast die beste Stimme, die ich jemals in Jamaika gehört habe.’ Und ich dachte: ja! Wenn jemand in dir sieht, was du in dir selbst siehst, ist das eine große Ermutigung.“

Weltweiter Erfolg und spätere Jahre

Die Kongs gründeten kurz darauf ihr Beverley’s-Label, mit Cliffs „Hurricane Hattie“ (und „Dearest Beverley“ als B-Seite) als ihrer ersten Single. Das Label wurde bald zur Heimat für Reggae-Größen wie Dekker, die Maytals und die Wailers, einschließlich Peter Tosh und Marleys erster beiden Singles.

Während Cliff nie den anhaltenden globalen Ruhm und das kulturelle Vermächtnis seines Landsmannes Marley erreichte, blieb er nach The Harder They Come ein produktiver und verehrter Reggae-Künstler. Er veröffentlichte in den Siebziger- und Achtzigerjahren nahezu jährlich Alben; als siebenfacher Grammy-Nominierter gewann Cliff seinen ersten Preis, als sein 1985er-Album „Cliff Hanger“ als Best Reggae Recording ausgezeichnet wurde.

Cliffs selten gehörte Single „Trapped“ von 1972, produziert von Cat Stevens, tauchte ein Jahrzehnt später wieder auf, als sie zu einem festen Bestandteil der Konzerte von Bruce Springsteen und der E Street Band wurde. Springsteen hatte auf einer Europatour eine Kassette mit Cliffs Musik gekauft und „Trapped“ ins Programm aufgenommen (wo es bis heute bleibt). Springsteens Live-Version erschien außerdem auf dem 1985er-Benefizalbum „We Are the World,“ während Cliff selbst den Song auf seinem 1989er-Album Images neu einspielte. (Springsteen und Cliff traten später 2012 gemeinsam beim SXSW auf. „Er ist immer noch großartig“, sagte Steven Van Zandt damals über Cliff.)

Letzte Erfolge und Vermächtnis

Cliff landete in den Neunzigern einen weiteren unerwarteten Welthit, als er Johnny Nashs „I Can See Clearly Now“ für den Soundtrack der jamaikanischen Bob-Filmkomödie Cool Runnings von 1993 neu interpretierte; die Version erreichte die Top 20 der US-Hot-100-Charts, seine höchste Chartplatzierung in den Vereinigten Staaten. Im Jahr darauf steuerte Cliff eine Version des König der Löwen-Klassikers „Hakuna Matata“ für ein Begleitalbum zum Animationsfilm von 1994 bei.

Trotz seiner Liebe zur Schauspielerei und seiner gefeierten The Harder They Come-Darstellung hatte Cliff in den folgenden Jahrzehnten nur sporadische Filmauftritte: Er hatte Cameos in der Robin-Williams-Komödie „Club Paradise“ und im Steven-Seagal-Actionfilm „Marked for Death“. „Es gab weitere Rollenangebote, aber ich sah mich nicht in diesen Rollen, also sagte ich nein“, erklärte Cliff über seine Filmkarriere.

Späte Werke und Auszeichnungen

Im Jahr 2012, zwei Jahre nach Cliffs Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame, veröffentlichte er sein spätes Meisterwerk: „Rebirth“, ein Album, das den Sound seiner Siebzigerjahre dank der Produktion und Songwriting-Beiträge von Tim Armstrong (Rancid) einfing. Das Album brachte Cliff seinen zweiten Grammy, als Best Reggae Album, ein. 2022 veröffentlichte er sein letztes Album „Refugees“.

„Als wir Jimmy Cliff sahen, sahen wir uns selbst“, sagte Wyclef Jean in seiner Rede zur Aufnahme Cliffs in die Rock Hall. „Als ich Jimmy Cliff sah, sah ich mein Gesicht, und das ist es, was Jimmy Cliff repräsentiert – nicht nur für mich aus dem Ghetto, sondern für alle Kinder, die aus ländlichen Gebieten kommen. Danke, Jimmy Cliff, dass du ein Vorbild für unser Leben bist.“

Letzte Worte über Toots – und über sich selbst

Im September 2020 schrieb Cliff einen Nachruf auf seinen verstorbenen Freund „Toots“ Hibbert für den ROLLING STONE – Worte, die nun auch rückwirkend für sein eigenes Vermächtnis gelten. „Aus unserem religiösen Hintergrund stammt unser Konzept, dass jemand, wenn er übertritt – wir sagen nicht, er ‘stirbt’, wir sagen, er ‘übertritt’ –, einfach auf die andere Seite der Existenz geht, es gibt keinen Tod – und dann da draußen vibriert, bevor er auf eine höhere Ebene geht“, sagte Cliff. „Aber Toots, so wie er lebte, bin ich sicher, seine Seele konnte weiterziehen. Die Seele kann 24 bis 24.000 Mal wiedergeboren werden, es hängt davon ab, wie du dein Leben gelebt hast. Aber bei Toots kann ich mir nicht vorstellen, dass er auf diesen Planeten zurückkehrt. Er hat sich entwickelt. Er hat seine Aufgabe auf diesem Planeten erfüllt.“

„Sein Geist wird immer mit uns schwingen“, fügte Cliff hinzu. „Seine Seele wird immer mit uns und den Menschen, die seine Musik liebten, schwingen.“