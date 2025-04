Reggae-Pionier Max Romeo („Chase the Devil“) mit 80 Jahren gestorben

Max Romeo, die Reggae-Ikone, die mit einem der ersten Rude-Boy-Hits internationale Bekanntheit erlangte und später die politische Krise der 1970er-Jahre in Jamaika musikalisch kommentierte, ist am Freitag, dem 11. April, im Alter von 80 Jahren gestorben. Das berichtete The Guardian.

Romeo starb im Parish Saint Andrew auf Jamaika an Herzkomplikationen. Sein Anwalt Errol Michael Henry bestätigte den Tod: „Die Nachricht von seinem Tod ist ziemlich schockierend. Er war ein vollkommener Gentleman und eine sanfte Seele. Er hatte eine große Liebe für seine Familie und war eine Legende für sich. Einen netteren Menschen konnte man nicht treffen – das macht den Verlust umso schwerer.“

Erster Hit mit „Wet Dream“

Max Romeo erzielte 1968 seinen ersten internationalen Hit mit „Wet Dream“, einem nicht gerade subtilen Song, der das Subgenre des Rude Reggae mitdefinierte und trotz eines BBC-Verbots die Top 10 in Großbritannien erreichte. In den 1970ern – inmitten von Gewalt und politischer Unruhe – wandte sich Romeo politischeren und spirituelleren Themen zu.

Bekannt ist er vor allem für das 1976 erschienene Album „War Ina Babylon“, aufgenommen mit Lee „Scratch“ Perry und dessen Band The Upsetters. Es enthält Klassiker wie den Titeltrack und „Chase the Devil“, der in den folgenden Jahrzehnten unzählige Male gesampelt wurde.

In einem BBC-Interview von 2011 erklärte Romeo, der „Teufel“ sei kein biblisches Wesen, sondern „das Negative in deinem Geist, wie Gott das Positive ist“. „Den Teufel jagen“ bedeute daher: „das Negative aus deinem Kopf vertreiben und ihn vom Positiven leiten lassen.“

Er ergänzte: „Stärke deinen Geist und verbanne Satan – schick ihn ins Weltall, zu einer anderen Rasse, mitsamt seinen Waffen und Bomben. Lasst uns eine Welt haben, ein Volk, friedlich und ruhig. Ich meine, es klingt dumm und weit hergeholt, aber es ist einfach ein Traum.“

Max Romeo: Kindheit und Anfänge

Geboren als Maxwell Livingston Smith im Norden Jamaikas, verließ Romeo mit 14 sein Elternhaus, arbeitete auf einer Zuckerrohrplantage und gewann einen Talentwettbewerb, der ihn nach Kingston brachte. Seine erste Band, The Emotions, landete 1966 mit „(Buy You) a Rainbow“, produziert von Ken Lack, einen Hit.

Seine Solokarriere begann mit einem Zufall: Romeo hatte Texte zu einem Riddim von Derrick Morgan („Hold You Jack“) geschrieben. Als mehrere Sänger kurzfristig ausfielen, sprang er ein – und nahm „Wet Dream“ auf. Trotz BBC-Verbots wurde der Song ein Hit. Romeo behauptete scherzhaft, der Text handele von einem undichten Dach – aber Zeilen wie „Lie down girl let me push it up“ ließen keinen Zweifel zu.

Roots Reggae und politische Botschaft

Nach weiteren anzüglichen Songs („Belly Woman“, „Mini-Skirt Vision“, „Wine Her Goosie“) schlug Romeo eine politische Richtung ein. Als Unterstützer der linken PNP stellte er seinen Song „Let the Power Fall on I“ als Wahlkampfhymne für Michael Manley zur Verfügung, der 1972 Premierminister wurde.

1975 erschien das spirituellere Album „Revelation Time“, doch die angespannte Lage im Land prägte das folgende Meisterwerk: „War Ina Babylon“. In einem Interview mit dem Rolling Stone 2021 erinnerte sich Romeo an die Studiozeit: „Ich war zwei Wochen lang im Studio, bin nicht nach Hause gegangen. Lee arbeitete Tag und Nacht. Er schläft kaum während einer Produktion. Es war eine verrückte Szene – aber gute Musik entsteht immer aus einem verrückten Geist.“

New York, Broadway und Samples

Romeo und Perry zerstritten sich kurz nach der Veröffentlichung, versöhnten sich aber später. Ende der 1970er zog Romeo nach New York, schrieb und spielte im Broadway-Musical „Reggae“ (1978) und sang Background auf dem Rolling-Stones-Song „Dancing“ vom Album „Emotional Rescue“. Keith Richards produzierte sein 1981er-Album „Holding Out My Love to You“.

In den nächsten Jahrzehnten tourte Romeo weiter und nahm neue Musik auf, während einige seiner Klassiker weiterhin neue Hörer fanden, insbesondere durch Sampling. Insbesondere „Chase the Devil“ wurde im Laufe der Jahre mehrfach gesampelt, vor allem von The Prodigy in ihrem Song „Out of Space“ von 1992 und von Kanye West in Jay-Zs „Lucifer“.

Und obwohl es sein größtes Lied wurde, war Romeo, wie er selbst zugab, skeptisch gegenüber „Chase the Devil“. Wie er ROLLING STONE erzählte, ging er nach der Fertigstellung von War Ina Babylon zu Perry und sagte ihm: „Das ganze Album ist brillant, wunderschön, aber ein Titel ist meiner Meinung nach dumm.“

Romeo sagte, Perry habe ihm gesagt, er solle „nach Hause gehen und sich ausruhen, weil ich versucht habe, den besten Track auf dem verdammten Album zu schneiden“. Er fügte hinzu: „Ich habe mich einfach an das gehalten, was er gesagt hat. Ich sagte: ‚Okay, wenn du so darüber denkst…‘ Und es stellte sich heraus, dass es stimmte; es war der erfolgreichste Track auf dem Album. Es sind alles gute Tracks, aber dieser ist der Lead-Track.“