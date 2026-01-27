Sly & Robbie: 11 Songs, bei denen Sie nicht wussten, dass sie mitgespielt haben

Vor etwa einem halben Jahrhundert revolutionierten der Schlagzeuger Sly Dunbar und der Bassist Robbie Shakespeare als Mitglieder der Revolutionaries den Sound des Reggae. Ihre leicht wiedererkennbaren Signature-Grooves und Riddims zogen jamaikanische Größen wie Jimmy Cliff, Peter Tosh und Gregory Isaacs an. Ebenso viele andere, die das Duo für ihre Aufnahmesessions buchten.

Zu Beginn der Achtziger arbeiteten Sly & Robbie bereits mit Hitmachern aus Pop und Rock zusammen. Das Duo aus Dunbar (gestorben am 26. Januar 2026) und Shakespeare (gestorben 2021) trieb über Jahrzehnte Hits von Mick Jagger, Bob Dylan und No Doubt voran.

Hier sind 11 ihrer bemerkenswertesten Pop-Kooperationen.

Grace Jones, „Warm Leatherette“ (1980)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein paar Jahre nachdem die britische Industrial-Gruppe The Normal die beatlastige Synth-Pop-Kuriosität „Warm Leatherette“ aufgenommen hatte, machte Grace Jones daraus eine menschlichere Version mit Rock- und Disco-Instrumentation. Und besonders funky Drum- und Bassarbeit von Sly & Robbie.

Das Album enthält außerdem Interpretationen von Songs von Pretenders, Roxy Music und Tom Petty durch Jones, Dunbar und Shakespeare. Ebenfalls hörenswert ist die unglaubliche Dub-Reggae-Version von Joy Divisions „She’s Lost Control“, die sie zur selben Zeit aufnahmen. Sly & Robbie spielten auch auf Jones’ meistverkauften Alben „Nightclubbing“ (1981) und „Living My Life“ (1982).

Serge Gainsbourg, „Bana Basadi Balalo“ (1981)+

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sly und Robbie waren bereits als die solideste Rhythmusgruppe des Reggae etabliert, als Serge Gainsbourg, der französische Singer-Songwriter, der für seine gewagten, Grenzen überschreitenden Popsongs bekannt war, sich in das Genre verliebte. Anfang 1979 reiste er nach Kingston, um „Aux Armes Et Cætera“ aufzunehmen. Eine LP, auf der sowohl Dunbar und Shakespeare als auch Rita Marley, Mitglied der I Threes, und Musiker, die mit Lee Perry und Burning Spear gespielt hatten, zu hören sind.

Sein zweites Reggae-Album, Mauvaises Nouvelles Des Étoiles (1981), enthielt dieselbe Besetzung und den exzellenten Deep Cut „Bana Basadi Balalo“, der Dunbars Bandbreite zeigt, von einer militärischen Marsch-Snare bis hin zu einer Polyphonie aus Reggae-Percussion, die Gainsbourgs Gemurmel irgendwie groovig klingen lässt.

Ian Dury, „Girls (Watching)“ (1981)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Lord Upminster“, der stolze Post-Punk-Exzentriker Ian Dury, nutzte für sein zweites Major-Label-Album das größere Budget für Gäste wie Tina Weymouth von Talking Heads, Tyrone Downie von den Wailers. Und natürlich Sly & Robbie. Auf den Bahamas aufgenommen, half die Rhythmussektion Dury dabei, seine sonst eher steifen Arrangements aufzulockern. Sogar bei der provokanten Single „Spasticus Autisticus“. Zudem nahmen sie Dunbars Komposition „Girls (Watching)“ mit robotischen Vocals und funky Rhythmus auf.

Herbie Hancock, „Future Shock“ (1983)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Titelsong von Herbie Hancocks großem Ausflug in den Electro-Funk ist eine swingende, auf acht Minuten gedehnte Version von Curtis Mayfields Hit aus dem Jahr 1973. Der Song ist einer von zweien auf dem Album mit Sly Dunbar. Da er direkt auf Hancocks Hip-Hop-Instrumentalhit „Rockit“ folgt, wirkt er umso menschlicher. Dank eines Grooves, wie ihn nur Dunbar spielen konnte.

Bob Dylan, „Jokerman“ (1984)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dire-Straits-Frontmann Mark Knopfler, der Dylans gefeiertes Album „Infidels“ mitproduzierte, schrieb es Dylan selbst zu, Sly & Robbie für die Sessions 1983 engagiert zu haben. Der Grund wird bei „Jokerman“ deutlich. Ein seltener Reggae-Song von Dylan, der zugleich zeitgebunden und zeitlos wirkt.

Die Rhythmussektion spielt perfekt hinter dem Beat. Dunbars Snare durchschneidet Dylans kosmische Lyrik. Sie ergänzten auch geradlinigeren Rock wie „Sweetheart Like You“ sowie den von Dylanologen verehrten Outtake „Blind Willie McTell“, der erst 2021 offiziell erschien. Aufnahmen mit Sly & Robbie finden sich ebenfalls auf Dylans Album „Empire Burlesque“ (1985).

Hier geht’s weiter: