Exklusiv: Die ultimativen Ehrungen für Bob Marley

„Was ihn wirklich einzigartig macht, ist seine musikalische Alchemie aus Schönheit, Feuer, Talent und Authentizität, die Genregrenzen überschreitet“, sagt Tom Morello. „Bob Marley war ein Star der ersten Welt, aber ein Held der dritten Welt.“ Lesen Sie weiter, um weitere Würdigungen von Marleys Freunden, Kollegen und Bewunderern zu lesen – einer All-Star-Gruppe, zu der Jimmy Cliff, Snoop Dogg, Erykah Badu, Jack Johnson, Chris Blackwell, Wiz Khalifa und viele andere gehören.

Jimmy Cliff

In den frühen Sechzigern kam Desmond Dekker, der mit Bob in einer Schweißerei gearbeitet hatte, zu mir zum Vorsingen. Er ging zurück und erzählte Bob: „Ich habe Jimmy Cliff getroffen“ – ich hatte damals bereits zwei Hits – und schickte ihn ins Studio. Ich spielte Klavier, und Bob kam hinter mich und sagte: „Das klingt gut.“ Ich dachte: „Das muss jemand Besonderes sein.“ Er sagte: „Ich habe ein paar Songs.“ Ich sagte: „Okay, lass mich mal hören.“ Das Erste, was mir auffiel, war, dass er ein Händchen für Worte hatte. Er legte mehr Wert auf die Worte als auf die Melodie. Er war eher wie ein Dichter. Drei der Songs gefielen mir besonders gut, und für mich fassten diese drei Songs zusammen, wer er wirklich war.

„Judge Not“ war ein Song über die Individualität als Mensch. Wer bist du, dass du mit dem Finger auf mich zeigst, ohne zu wissen, wer ich bin? Ich habe ein Recht darauf, so zu sein, wie ich bin. So ist er immer durchs Leben gegangen. Der andere Song war „Terror“, über Menschen, die andere terrorisieren, was er ablehnte. Und der andere Song war „One Cup of Coffee“, ein Liebeslied. Das fasste seine revolutionäre Seite, seine individualistische Seite und seine liebevolle Seite zusammen. Die Kombination all dieser Songs machte ihn zu dem, der er war.

Reggae war eine neue Form, ein neuer Beat, eine neue Energie, und die Wailers gaben ihm die Balance, die er brauchte – er brauchte die Harmonien, die Vibes der Menschen um ihn herum. Und da begann der Rastafarianismus wirklich, eine Kraft in der Welt zu werden, ohne Waffen oder Bomben. Es war eine spirituelle Bewegung, und Bob war der Reiter auf dem Pferd dieser Bewegung. Die Energie in der Luft war, dass die Menschen sich selbst als Individuen verstehen wollten und wie sie als Individuen mit dem kosmischen Fluss verbunden sind. Bei Bob ging es um Gott als Mensch und den Menschen als Gott, im Gegensatz zu einem Gott, der irgendwo weit weg ist, und das war das Bewusstsein, das Rastafari mitbrachte.

Das letzte Mal, als ich ihn sah, nahm ich in seinem Studio in der Hope Road auf. Ich arbeitete früh am Morgen, und Bob hörte die Musik und sagte: „Wer ist das?“ Wir gingen auf die Veranda und setzten uns auf die Stufen. Das war, bevor er auf die Tournee ging, auf der er im Central Park zusammenbrach. Er achtete immer sehr auf seine Fitness, aber er sah nicht wie ein fitter Mann aus. Als ich hörte, dass er zusammengebrochen war, sagte ich: „Er hat sich wahrscheinlich zu sehr verausgabt.“ Niemand bestätigte die Krebsdiagnose, daher war ich nicht davon überzeugt, dass er Krebs hatte. Ich erhielt Nachrichten von Leuten aus Deutschland, die sagten: „Er ist immer noch positiv“, aber ich war wirklich überrascht, als er starb. Ich war in San Francisco, als ich die Nachricht erhielt, und bei meinem Konzert an diesem Abend bat ich das Publikum um eine Schweigeminute.

In unserem Unterbewusstsein wissen wir immer, wann wir gehen werden, und Bob schien es immer eilig zu haben, als wüsste er: „Meine Zeit ist knapp. Ich muss tun, was ich tun muss.“ Er verstand, worum es ihm ging, was seine Reise und sein Weg waren. Als er an dem Tag, an dem ich ihn kennenlernte, das Studio betrat, ging er schnell hinter mir her. Er wusste es. Nach seinem Tod schrieb ich einen Song: „Bob Yu Did Yu Job.“ Und das hat er getan.

Chris Blackwell

Als ich Bob zum ersten Mal traf, hatte ich die Vorstellung, dass er wie Jimi Hendrix sein würde. Ich sah die Wailers als schwarze Rockband – so wollte ich sie positionieren. Aber irgendwie gingen seine Texte, seine Botschaft und seine Ausstrahlung so viel weiter. Ich glaube, niemand hätte das kommen sehen können. Niemand hatte eine solche Reichweite wie er, und sie wächst immer noch. Das ist wirklich außergewöhnlich.

Als er mit Bunny Wailer mein Büro bei Island Records betrat, hatten sie eine unglaubliche Ausstrahlung. Selbstbewusst, aber nicht arrogant. Sie hatten kein Ticket zurück nach Jamaika! Das hat mich sehr beeindruckt. Das erforderte eine Menge innerer Stärke.

Ich erinnere mich, dass ich einen Rohmix von „Catch a Fire“ gehört habe, insbesondere „Concrete Jungle“. Dieser Song war so fortschrittlich. Ich sah, wie er das Ohr des Publikums, das ich ansprechen wollte – weiße College-Kids –, kitzeln und sie in seinen Bann ziehen konnte. Zu dieser Zeit wurde Reggae-Musik nur als Neuheit wahrgenommen. Sie wurde nicht als Musik respektiert. Ich war auf der Suche nach etwas, das einen zum Staunen bringt.

Es dauerte lange, bis das Album Erfolg hatte. Es verkaufte sich im ersten Jahr nicht 40 Millionen Mal weltweit oder so. Wahrscheinlich eher 80.000 bis 100.000 Exemplare weltweit. „Natty Dread“ war der erste echte Hit. Danach wuchs sein Publikum immer weiter – bis nach Indien, Indonesien, buchstäblich in jeden Winkel der Welt.

Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, bei der viele Journalisten aus aller Welt ihm Fragen stellten. Er ging brillant mit diesen Fragen um. Er hatte diesen großartigen Sinn für Humor. Ein Reporter fragte: „Bob, Sie bekennen sich zu Ihrer Religiosität – wie kommt es dann, dass Sie Kinder auf der ganzen Welt von verschiedenen Frauen haben?“ Er antwortete einfach: „Geht hin und vermehrt euch.“

Wyclef Jean

Was unterscheidet Bob Marley von so vielen anderen großartigen Songwritern? Sie wissen nicht, wie es ist, wenn Regen in ihr Haus eindringt. Sie wüssten nicht, was sie ohne ihre Mikrowellen und Herde tun sollten – mit Holz Feuer machen und ihren Fisch am Meer kochen. Marley kam aus der Armut und Ungerechtigkeit Jamaikas, und das manifestierte sich in seinem rebellischen Sound. Die Menschen waren seine Inspiration. Ganz klar. Wie John Lennon vertrat er die Idee, dass man durch Musik, Empowerment und Worte wirklich Weltfrieden erreichen kann. Aber es ist schwer, ihn mit anderen Musikern zu vergleichen, denn Musik war nur ein Teil von ihm. Er war auch ein Menschenfreund und ein Revolutionär. Sein Einfluss auf die jamaikanische Politik war so groß, dass ein Attentat auf sein Leben verübt wurde. Marley war wie Moses. Wenn er sprach, bewegten sich die Menschen.

Marley hat den Reggae fast im Alleingang in die Welt gebracht. Als ich in Haiti aufwuchs – wo mein Vater Missionar und Pfarrer war –, konnten wir kaum christlichen Rock hören und schon gar nicht Rap. Als ich 14 war, hörte ich zufällig „Exodus“, und mein Vater, der nicht sehr gut Englisch sprach, fragte mich: „Wovon handelt dieses Lied?“

Ich sagte ihm, dass es aus der Bibel stamme und von Bewegung handele. In dem Moment, als er es hörte – in dem Moment, in dem Marleys Musik jemandem in die Ohren kommt –, war er automatisch im Groove. Die Stimmung geht direkt ins Gehirn. „Redemption Song“ ist zeitlos. „Befreit euch von geistiger Sklaverei / Niemand außer uns selbst kann unseren Geist befreien / Fürchtet euch nicht vor der Atomenergie / Denn niemand kann die Zeit aufhalten.“

Das wird auch im Jahr 3014 noch genauso gelten. Heute kämpfen die Menschen darum, das Wahre zu finden. Alles ist so künstlich geworden, dass viele Menschen sich nur noch an Hoffnung klammern wollen. Der Grund, warum die Leute immer noch Bob-Marley-T-Shirts tragen, ist, dass seine Musik eines der wenigen echten Dinge ist, an denen sie sich noch festhalten können.

Dave Matthews

Nur über Bob Marleys Gesangsstimme zu sprechen, würde negieren, was ihn zu einer der größten Stimmen unserer Zeit macht – warum seine Stimme in unserer Geschichte verewigt ist. Er sang über schwere Themen und brachte sie so feinfühlig und leicht rüber, mit einem großzügigen Groove, einem großzügigen Gefühl und einer großzügigen Stimme. Er sang nicht korrekt, er war nicht ausgebildet, aber er hatte eine wunderschöne Stimme, die der eines meiner anderen Lieblingssänger aller Zeiten, Marvin Gaye, sehr ähnlich war. Hätten sie einen ähnlichen Akzent gehabt und in einem ähnlichen Stil gesungen, hätte man das gehört.

Es ist schwer, seine Stimme von dem zu trennen, worüber er sang. Bob Marley sang mit einer enormen Kraft – genug, um die Grundfesten der Regierung seines Landes zu erschüttern. Ein Maßstab für einen großartigen Sänger ist es, eine Botschaft zu vermitteln, Dinge zu sagen, die sonst nicht gehört würden. Und in einer Welt, die Menschen, die über Frieden und Liebe sprechen, mundtot macht, konnte Bob Marley diese Botschaft vermitteln und uns inspirieren. Es ist selten, dass etwas so Ernstes und Schönes wie seine Musik so klar an die Spitze gelangen kann, wie er es geschafft hat. Seine Stimme ist eine der wichtigsten Inspirationsquellen unserer Zeit – er war die Stimme der Unterdrückten auf der ganzen Welt.

Tom Morello

Bob Marleys Werk strahlt eine Wahrheit, Tiefe und Humanität aus, die von den Discos in Tokio bis zu den Lagerfeuern in den Slums von Soweto, von den Straßenprotesten in Berlin bis zu den Studentenpartys in Kentucky widerhallt. Was ihn als Künstler wirklich einzigartig macht, ist seine musikalische Alchemie aus Schönheit, Feuer, Talent und Authentizität, die alle Genres überschreitet. Marley kam zufällig aus Jamaika – deshalb ist er der größte Reggae-Künstler. Wäre er in Irland geboren, wäre er der größte keltische Künstler. In Brooklyn? Der größte Rap-Künstler. Und es ist gut möglich, dass er einfach der größte Künstler überhaupt ist.

Bob Marley war ein Star der ersten Welt, aber ein Held der dritten Welt. Warum? Weil ein Eckpfeiler seines Schaffens darin besteht, dass er Dutzende von Rebellenhymnen für die Ewigkeit geschaffen hat. „Get Up, Stand Up“, „I Shot the Sheriff“, „Crazy Baldhead“, „Them Belly Full (But We Hungry)“ und (mein persönlicher Favorit) „Redemption Song“ sind globale Hymnen der weltweit Unterdrückten, die bei jedem Hören die Stimmung heben und die Fäuste in die Luft recken lassen. Die hypnotischen Rhythmen, die wunderschönen Melodien und der Gesang sind einzigartig in der Geschichte der Singer-Songwriter. Seine Songs beruhigen unruhige Seelen, schüren den Widerstand und bringen die Party in Schwung – manchmal alles auf einmal. Dieser Mann war nicht nur ein Held der Arbeiterklasse, sondern auch ein Held der Bauernklasse und der Obdachlosen. Und für einen Mann mit einer Gitarre (und natürlich ein oder zwei Joints) ist das wirklich etwas Besonderes.

Marley identifizierte sich nicht nur mit den Außenseitern, er war selbst ein Außenseiter – er sah nicht aus wie andere Popkünstler vor ihm und klang auch nicht so. Er sprach eher wie ein Prophet als wie ein Songwriter, und seine Songs vermitteln die moralische Überzeugung eines Fanatikers. Seine Songs sprechen unsere stillsten Hoffnungen auf Romantik und Vertrauen an und unsere größten Ambitionen nach Gerechtigkeit und Freiheit. Und in einer Welt voller Ängste und Zweifel hallt sein Mantra „Every little thing gonna be all right!“ heute Abend in meinen Ohren. Danke für die Inspiration und dieses Versprechen, Bob. Solange wir deine zeitlosen Songs haben, wird alles gut.

Kenny Chesney

Das Besondere an Bobs Musik ist, dass es keine Rolle spielt, woher man kommt, welche politischen oder religiösen Überzeugungen man hat. Ich bin in East Tennessee aufgewachsen, aber Bobs Musik hat alle vereint und mich tief bewegt. Ich habe viel mit [Bassist Aston „Family Man“ Barrett] und den Wailers zusammengearbeitet. Family Man hat mir so oft gesagt, dass Reggae-Musik und Country-Musik sich in der Art, wie sie Geschichten und Wahrheiten erzählen, sehr ähnlich sind; es steckt viel Herz und viel Liebe darin. Liebe ist ein roter Faden, der sich durch viel Musik zieht – egal, um welches Genre es sich handelt.

Letztes Jahr habe ich mit Family Man und [Wailers-Percussionist] Seeco Patterson in den Tuff Gong Studios in Kingston ein Video namens „Spread the Love” gedreht. Allein schon dort herumzulaufen war für mich eine religiöse Erfahrung. Es ist wie eine Kathedrale. Als ich auf dem College war, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich einmal mit Leuten zusammenarbeiten würde, die Marleys Musik mitgeschaffen haben. Wir wussten nicht, ob Seeco Patterson es schaffen würde; er hatte sein Haus schon eine Weile nicht mehr verlassen. Als Seeco hereinkam, konnte man die Verbindung zwischen Family Man und ihm sehen. Einer der Studioassistenten, der schon lange dort war, sagte, Seeco sei seit 20 Jahren nicht mehr in diesem Studio gewesen.

Man kann leicht sehr beschäftigt sein mit dem, was man tut, und in den Trott des Schaffens, des Tourens und des Spielens geraten. Deshalb war es toll, Teil von so etwas zu sein. In diesem Moment mit diesen Leuten in Kingston, Jamaika, zu sein, war einer der Höhepunkte meiner Karriere. Dadurch habe ich Bobs Musik noch mehr lieben gelernt. Heute dreht sich alles um Pro Tools und Perfektion, das gab es damals noch nicht. Diese Platten sind nicht perfekt, aber genau das macht sie so großartig. Ich erinnere mich, wie ich allein im Studio saß und versuchte, alles in mich aufzusaugen, was ich nur konnte – alles, was sich in meine Seele einprägen würde.

Wiz Khalifa

Ich war noch ein Kind, als ich zum ersten Mal Bob Marley hörte. Das lag an meinem Vater – er hat mich darauf gebracht, als ich noch in der Grundschule war. Meine Eltern waren geschieden, also holte er mich ab, und ich erinnere mich, dass wir zusammen Bob Marley sangen, während wir im Auto saßen. Mein Vater rauchte nicht einmal Gras oder so. Es ging ihm nur um die Musik. Natürlich gehören Gras und Bob Marley zusammen. Als ich seine Interviews las, hatte ich definitiv das Gefühl, dass es okay ist zu rauchen, auch wenn ich das eigentlich schon vorher so empfand. Ich dachte: „Wow, vielleicht kann ich das auch für mich entdecken und finden, was er gefunden hat.“ Aber ich mochte die Musik schon lange bevor ich zum Kiffer wurde. Meine Beziehung zu Bob war immer größer als das.

Jack Johnson

Ich bin in Hawaii aufgewachsen, dort war Reggae größer als Popmusik im Radio. Die Inselkultur ist offen für diese Art von Musik. Es gibt hier sogar ein ganzes Subgenre namens „Jawaiian“ – eine Mischung aus Reggae, „Jah“ und hawaiianischer Musik. Für mich war Bob Marley als ich aufwuchs der größte Musiker der Welt. Er war so viel größer als die Beatles oder die Rolling Stones oder sonst irgendjemand. Reggae ist hier immer noch mega angesagt. Wenn die Marleys in die Stadt kommen, Ziggy, Damian und Stephen, sind das die größten Shows. Ich gehe immer noch hin.

Mein Vater starb in dem Jahr, als Ziggy in der Stadt war, und ich konnte nicht zu seiner Show gehen. Er schickte mir einen wirklich schönen Brief über seinen Vater. Ich werde nicht auf persönliche Dinge eingehen, aber es war wirklich unglaublich für mich, dass er seine Gedanken über seinen Vater Bob Marley mit mir teilte. Ich habe auch eine Geschichte von Ziggy gehört, als ich ihn das letzte Mal in Hawaii spielen sah. Er kam nur mit seiner Akustikgitarre für eine Zugabe auf die Bühne und sagte: „Das ist ein Lied, das ich immer von meinem Vater im Garten gehört habe“, und spielte dann „Redemption Song“. Ich hatte Gänsehaut.

Marley konnte alle Emotionen einfangen. Manchmal war seine Musik so leicht, dass sie auf einer Kinderplatte hätte sein können, und dann wieder, wie in „Them Belly Full (But We Hungry)“, kritisierte er, was in der Welt alles falsch läuft. Hier in Hawaii liefen alle seine Songs im Radio, sodass ich all diese Emotionen miterleben konnte. Manchmal setzen Leute, die einige von Bobs Songs kennen, Reggae mit leichter, fröhlicher Musik gleich, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn man Reggae-Fan ist, weiß man, wie tief diese Musik geht.

Erykah Badu

Was Bobs Musik so zugänglich macht, ist, dass sie eine universelle Sprache der Frieden und Liebe spricht. Wir alle wollen in den Augen dessen, was uns geschaffen hat, als gut angesehen werden. Jeder kann dieses Bedürfnis nachvollziehen, das Bob zum Ausdruck bringt.

Ich höre Bob Marleys Musik auf verschiedene Arten. Zum einen bin ich klanglich von dem Rhythmus angezogen, weil er mich in meiner DNA anspricht: der afrikanische Teil, die Trommeln und der Bass, wie sie miteinander spielen und synkopieren. Die Schwingungen fühlen sich gut an.

Zweitens höre ich ihn als einen wahren Künstler, der so ehrlich ist, dass seine Emotionen oft als Prophezeiungen missverstanden werden. Wir fühlen uns tief mit ihm verbunden, und ein Teil von mir als Künstler wird durch seinen Mut dazu ermutigt, selbst zu glänzen.

Der dritte Grund, warum ich ihm zuhöre, ist der Text, die pure Essenz der Poesie. Wir sprechen dieselbe Sprache, und diese Sprache ist Liebe, egal ob es um einen Partner oder das All geht, und genau darüber singt er. Das ist absolut authentisch.

In meiner Musik stecken Milliarden von Atomen seines Geistes, seines Stils, seiner Melodien, seiner Betonungen und Emotionen. Und die Mischung seiner Songs ist klanglich einfach verdammt gut. Das ist unwirklich. Ich bin ein analoges Mädchen, daher verleiht mir Tonband immer einen warmen Klang. Es ist wie Karamell und fühlt sich wirklich gut an. Wenn ich eine Platte von Bob Marley auflege, beginnt überall auf der Welt Weihrauch zu brennen.

Snoop Dogg

Bobs Musik hat mich schon immer begleitet. Er ist einer der Vorfahren. Der Groove seiner Musik hat mich angesprochen, aber auch die Botschaft. „Bob Marley wiedergeboren, Pupillen geweitet/Emanzipiert, konzentriert, diskutiert, oft bewertet.“ Das habe ich 2003 gesagt. In meiner gesamten Karriere gab es Spuren von Reggae in meiner Musik, aber als ich 2012 in Jamaika war, habe ich beschlossen, alles zu geben und ein Reggae-Album aufzunehmen. Sein Geist lebt in mir weiter.

Früher war das Kiffen für mich eine Freizeitbeschäftigung, um mich zu entspannen. In Jamaika habe ich gelernt, dass Gras wegen seiner heilenden Wirkung konsumiert wird. Ich kann das nachvollziehen: Wenn ich rauche, bin ich ganz bei mir. Ich arbeite jetzt viel in Jamaika, unterrichte Schüler und helfe lokalen Gärtnern. Bobs Vermächtnis spielt dabei eine Rolle. Ihm ging es darum, Liebe zu verbreiten.

Adrian Young

Meine Eltern hatten in den Siebzigern alle Platten von Bob Marley, daher hat er mich von Geburt an beeinflusst. Seine Musik wurde täglich in meinem Elternhaus gespielt. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie ich „Catch a Fire“ gehört habe. Eine weitere Erinnerung, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist, als meine Eltern einen Babysitter engagierten, weil sie Mitte der Siebziger Marley im Santa Barbara Bowl sehen wollten. Ich wollte unbedingt mit.

Als ich zu No Doubt kam, passte all dieser Ska und Reggae ganz natürlich zu mir. Die Musik, mit der man aufwächst, bleibt einem immer erhalten. Sie ist tief in einem verwurzelt und bleibt dort bis zum Tod. Die Platten, die Bob Marley und die Wailers in den Siebzigern gemacht haben, haben mich auf diese Weise berührt. Sie waren immer ein Teil von mir.