Funk-Pionier Sly Stone im Alter von 82 Jahren verstorben

Sly Stone , einer der einflussreichsten und bahnbrechendsten Musiker der späten 1960er und frühen 1970er Jahre, der die Grenzen von Rock, Pop, Funk und Soul sprengte, ist am Montag verstorben. Er wurde 82 Jahre alt. Die Todesursache war laut einer Erklärung seiner Familie ein „langer Kampf mit COPD und anderen Grunderkrankungen“.

Letztes Projekt: Seine Lebensgeschichte

„Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Vaters Sly Stone von Sly and the Family Stone bekannt“, erklärte Stones Familie. „Sly ist friedlich im Kreise seiner drei Kinder, seines engsten Freundes und seiner Großfamilie verstorben. Wir trauern um ihn. Finden jedoch Trost in dem Wissen, dass sein außergewöhnliches musikalisches Vermächtnis noch viele Generationen begeistern und inspirieren wird.“

Die Familie fügte hinzu, dass Stone „kürzlich das Drehbuch zu seiner Lebensgeschichte fertiggestellt hat, ein Projekt, das wir zu gegebener Zeit gerne mit der Welt teilen möchten“.

Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, als Hits wie „Dance to the Music“ und „Everyday People“ die Charts stürmten, präsentierte sich der äußerst kreative Musiker und Sänger als strahlend optimistisches Aushängeschild seiner Zeit, der mit seinen mitreißenden Shows ein Publikum aus Schwarzen und Weißen zusammenbrachte und begeisterte. Doch die Unberechenbarkeit, die den Kern seines Genies ausmachte, führte zu einem langen Niedergang, als seine persönlichen Dämonen das zerstörten, was er einmal war.

Produzent, DJ, Visionär

Sylvester Stone wurde 1943 in Texas geboren und begann schon als Kind mit seinen Geschwistern Musik zu machen. Die Stewart Four (Sylvester, seine Schwestern Rose und Vaetta und sein Bruder Freddie) nahmen 1952 ihre erste Single „On the Battlefield for My Lord“ auf. Er zog zum College nach Kalifornien. Und wurde zu einer bekannten Stimme in der Musikszene der Bay Area. Als Produzent bei Autumn Records produzierte er Hits wie Bobby Freemans „C’mon and Swim“ und „Somebody to Love“ von Grace Slick’s Band The Great Society, die später zu Jefferson Airplane wurde. Er war auch DJ bei KSOL und KDIA. Und bemerkte später: „Im Radio habe ich viele Dinge entdeckt, die ich nicht mag. Ich finde zum Beispiel, dass es kein „Black Radio“ geben sollte. Es sollte einfach nur Radio geben. Jeder sollte Teil von allem sein.“

Durchbruch mit „Dance to the Music“

Stones eigene Band, Sly & the Family Stone, entstand im Laufe der Jahre 1966 und 1967. Es war wirklich eine Art Familie. Zu Sly und seinen Geschwistern Rose und Freddie gesellten sich ihre Cousins Greg Errico und Jerry Martini sowie Bassist Larry Graham und Trompeterin Cynthia Robinson. Der Durchbruch gelang The Family Stone 1968 mit „Dance to the Music“. Einem Song, in dem ihre hohen und tiefen Stimmen und Instrumente abwechselnd im Rampenlicht standen. Eine multiethnische Band mit männlichen und weiblichen Mitgliedern, die gemeinsam souligen Rock spielte, war damals eine Seltenheit. Eine utopische Vision davon, was Popmusik sein könnte.

Es folgten Hits wie „Life“, „Stand!“, „Everyday People“ und „Hot Fun in the Summertime“: allesamt Hymnen der Solidarität und Freude, die den Schmerz und die Frustration der Zeit anerkannten und ihr Publikum ermutigten, diese zu überwinden. Sly & the Family Stones mitreißende Performance von „I Want to Take You Higher“ in Woodstock 1969 war ein Triumph dieser Ära. Und die Band beendete das Jahrzehnt mit einem riesigen Hit. „Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)“, dessen fröhlicher Funk den existenziellen Horror und den beißenden Sarkasmus der Texte überdeckte.

Ihr nächstes Album sollte The Incredible and Unpredictable Sly & the Family Stone heißen. Eine indirekte Anspielung auf Stones Gewohnheit, Auftritte platzen zu lassen. Ende 1971 veröffentlichte er schließlich sein Meisterwerk There’s a Riot Goin’ On. Aufgenommen mit Hilfe von Bobby Womack und einer frühen Drum Machine, war es eine düstere, vernarbte, wackelige Vision. Die verbitterten Überreste des Traums der Sechzigerjahre. „Ich glaube, das ist so seine Art, die Medizin schmackhaft zu machen“, sagte Questlove im März gegenüber Rolling Stone . „Er malt in fast jedem Album ein sehr düsteres, lyrisches, paranoides, selbstbekennendes Bild. Qber es klingt so fröhlich.“

Meisterwerk und Absturz

The Family Stone löste sich in den folgenden Jahren auf, als Sly tief in den Drogenmissbrauch abrutschte. Und noch unberechenbarer wurde. 1974 heiratete er Kathy Silva vor 20.000 Zuschauern auf der Bühne des ausverkauften Madison Square Garden. Aber innerhalb weniger Monate hatte sich die Band aufgelöst. Und die Ehe, aus der ein Sohn, Sylvester Jr., hervorging, hielt nicht lange. „Er schlug mich. Hielt mich gefangen. Und wollte, dass ich an Dreiecksbeziehungen teilnahm“, sagte Silva Jahre später. „Ich wollte diese Welt voller Drogen und Verrücktheiten nicht.“ Sylvia verließ ihn 1976. Sly hatte noch zwei weitere Kinder, Sylvette und Novena Carmel.

Sly gab nicht auf und unternahm einen Versuch nach dem anderen, das Publikum zurückzugewinnen. Sein Album von 1976 hieß Heard Ya Missed Me, Well I’m Back, das drei Jahre später erschienene Back on the Right Track. Nach dem halbfertigen Album „Ain’t But the One Way“ von 1982 veröffentlichte er nie wieder ein Album mit neuen, eigenen Songs. Obwohl hartnäckige Gerüchte kursierten, er arbeite an einem magischen Album, das seine Karriere wieder ankurbeln würde. Er arbeitete mit George Clinton zusammen, den er stark beeinflusst hatte. Und war als Gastsänger auf Alben der Bar-Kays und Earth, Wind and Fire zu hören.

Zerfall der Band und privater Abstieg

Stones persönliche Probleme hielten an. In den 1980er Jahren wurde er mehrfach wegen Kokainbesitzes verhaftet. Er verbrachte ab 1989 14 Monate in einer Entzugsklinik. Zwischen der Aufnahme von Sly & the Family Stone in die Rock & Roll Hall of Fame 1993 und der Ehrung bei den Grammy Awards 2006 (bei der Sly für einige Minuten mit einer riesigen blonden Irokesenfrisur auftrat und dann davonwanderte) verschwand er fast vollständig von der Bildfläche. In einem Interview mit Vanity Fair im Jahr 2007 behauptete er, er habe „eine Bibliothek“ mit neuem Material. „Hundert oder vielleicht 200 Songs“. Im Jahr 2011 berichtete die New York Post, dass er in einem Wohnmobil in Los Angeles lebte. Im selben Jahr veröffentlichte er I’m Back! Family & Friends. Eine Sammlung größtenteils glanzloser Neuaufnahmen seiner Klassiker aus den 60er Jahren.

Aber der Geist seiner glorreichen Jahre blieb. Stones großartige Alben aus den 1960er- und frühen 1970er-Jahren inspirierten Miles Davis und Herbie Hancock dazu, elektrische Instrumente und Funk-Grooves in den Jazz zu integrieren. Prince, die Red Hot Chili Peppers und die Roots coverten alle Songs von Sly & the Family Stone.

Positiver Ausblick bis zuletzt

Im Februar veröffentlichte Questlove „Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)“. Eine Dokumentation über die gesamte Karriere des Musikers. Im März sprach Questlove mit ROLLING STONE über die positive Einstellung, in der sich Stone derzeit befand.

„Er ist wahrscheinlich in der besten mentalen Verfassung, die ich seit langem bei ihm erlebt habe“, sagt Questlove. „Wir sprechen jede Woche miteinander. Ich glaube, er ist jetzt mental bereit. Er ist auf jeden Fall begeistert von der neuen Musik.“