Prince‘ legendäre erste Single „Soft And Wet“: Brennende Flamme

Im Interview sagte der The-Cure-Sänger: „Sie waren eine Konkurrenz für eine sehr kurze Zeit. Aber darüber hinaus habe ich mich nicht damit beschäftigt.“

Streit und Konkurrenz zwischen Bands oder Musikern gehört seit jeher zum Musikbusiness dazu; man denke nur an Blur und Pulp, The Beatles und The Rolling Stones oder Michael Jackson und Prince. Doch manche Streitereien scheinen im Nachhinein eher ein PR-Spektakel als wahre Abneigung gewesen zu sein – dazu gehört auch der angebliche Konflikt zwischen The-Smiths-Sänger Morrissey und Robert Smith von The Cure, wie Letzterer nun in einem Interview dem „Sunday Times“-Autor Jonathan Dean verriet. NEXT! Robert Smith on Morrissey and The Smiths, and how he felt that the internet was spiralling their spat out of control pic.twitter.com/pKAEy4vTqv — Jonathan Dean…