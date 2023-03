Foto: Getty Images, Noam Galai. All rights reserved.

Billy Corgan hat einen aktuellen Auftritt in der „Howard Stern Show“ genutzt, um über seine Erfahrungen mit Kritik zu sprechen. Er äußerte sich zu seinem Hang, sich negatives Feedback sehr zu Herzen zu nehmen und Kritik überproportional stark zu empfinden. Außerdem berichtete er, dass ihn während seiner Karriere mit den Smashing Pumpkins viele Mitarbeiter*innen der Musik-Industrie enttäuscht hätten. Er verknüpfte die Auswirkungen dieser Vorkommnisse auf sein persönliches Wohlbefinden außerdem mit den Erfahrungen seiner Jugend. Corgan thematisierte die körperliche und psychische Gewalt, die er in seinem Elternhaus erfahren hat, schon früher häufiger.

Empfehlung der Redaktion Smashing Pumpkins: Billy Corgan und der kleine Hunger während des Drumsolos

Der 56-Jährige begann den privaten Einblick in seine Befindlichkeiten mit den Worten: „Sogar als wir [The Smashing Pumpkins] erfolgreich waren, gab es konstant Kritik. […] Vielleicht gab es auch viel Lob, aber das habe ich nicht gehört. Denn wenn man in diesem Mindset ist, dann hört man nur die Kritik. Wie, wenn einem jemand für fünf Minuten etwas erzählt und währenddessen eine Sache auszusetzen hat und das alles ist, woran man sich später erinnert. Das könnte mein ganzes Leben gewesen sein.“

Stern lenkte das Gespräch dann auf frühere Erfahrungen, die die Schwere dieses unbewussten Verhaltensmusters erklären könnten. Corgan bestätigte ihm den Zusammenhang. „Wenn dir deine eigenen Eltern erzählen, dass du ein Idiot bist und irgendein Typ 15 Jahre später ankommt und dich auch einen Idioten nennt – und er ist der Manager dieser Band und dieser Band und dieser Band und alle sind erfolgreich – dann denkst du, dass es vielleicht einfach so ist.“

Um Corgan seine eigene Wertschätzung zu zeigen, spielte der Moderator dann das 1994 auf dem Album „Siamese Dream“ erschienene Stück „Disarm“. Er selbst nannte es ein „Meisterwerk“. Corgan aber erinnerte sich, dass niemals jemand von ihm gefordert habe, einen weiteren Song dieser Klasse zu schreiben. Dafür hätten Leute, Fans wie Insider, stets mehr Titel à la „Bullet with Butterfly Wings“ erwartet. Der Zynismus darin, dass der Musiker dort singt, er sei eine „Ratte im Käfig“, entging ihm in dieser Konstellation nicht.

The Smashing Pumpkins veröffentlichen zur Zeit die drei-aktige Rock-Oper „Atum“ , deren zweiter Teil seit dem 31. Januar verfügbar ist. „Atum – Act III“ erscheint am 21. April.