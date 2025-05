Smokey Robinson wegen sexueller Übergriffe von vier Haushaltshilfen verklagt

Die 100 besten Musiker aller Zeiten: The Four Tops – Essay von Smokey Robinson

Vier Frauen werfen Smokey Robinson sexuelle Übergriffe und wiederholte Vergewaltigung vor

Vier Frauen haben Smokey Robinson beschuldigt, sie sexuell belästigt und wiederholt vergewaltigt zu haben, während sie als Haushaltshilfen für die Motown-Ikone und seine Frau arbeiteten – teils zurückreichend bis ins Jahr 2007.

In einer neuen am Dienstag in Los Angeles eingereichten Klage behaupten die Frauen, dass der Soul-Sänger und Produzent Wege fand, sie in seinen Häusern im San Fernando Valley und in Las Vegas zu isolieren und sie trotz ihrer Proteste zu sexuellen Handlungen zwang. Die Klage umfasst Anschuldigungen wegen sexueller Nötigung, sexueller Gewalt, Freiheitsberaubung und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Robinson. Auch Robinsons Ehefrau wird als Mitbeklagte genannt – wegen der Förderung eines feindseligen Arbeitsumfelds, Fahrlässigkeit sowie vorsätzlicher und fahrlässiger seelischer Misshandlung. (Ein Vertreter Robinsons reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.)

Jane Doe 1: Mindestens sieben Übergriffe zwischen Januar 2023 und Februar 2024

Laut Klage behauptet die Klägerin Jane Doe 1, dass Robinson sie zwischen Januar 2023 und Februar 2024 mindestens sieben Mal sexuell missbraucht habe. Sie erklärt, Robinson habe seine Frau zu ihren wöchentlichen Nagelstudio-Terminen gefahren, sie dann nach Hause geeilt und in sein „blaues Schlafzimmer“ gelockt, wo er die Tür abschloss und ein weißes Handtuch auf das Bett legte, um die Bettwäsche nicht zu „beschmutzen“. Die Frau gibt an, Robinson habe ihre Ablehnung ignoriert und sie „grob penetriert“, ohne ein Kondom zu benutzen.

Jane Doe 2: 23 Übergriffe während ihrer Anstellung

Jane Doe 2 behauptet, sie habe zwischen Mai 2014 und Februar 2020 für Robinson und seine Frau gearbeitet. Sie erklärt, Robinson habe sie zu mindestens 23 nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen gezwungen. Er habe sie gezwungen, Oralsex an ihm durchzuführen, bevor er sie ohne Kondom penetrierte. Sie sagt, er habe es „genossen, auf ihr Gesicht zu ejakulieren, zu seiner Zufriedenheit und zu ihrer tiefen Erniedrigung“.

Jane Doe 3: „Ritualisierte“ Vergewaltigungen über Jahre

Jane Doe 3 behauptet, Robinson habe sie zwischen Februar 2012 und April 2024 „wiederholt sexuell belästigt, sexuell missbraucht und vergewaltigt“. Sie beschreibt ein „Ritual“, bei dem er duschte, ein Handtuch auf das Bett legte, sie auszog und sie zwang, sich mit dem Gesicht nach unten hinzulegen, um sie vaginal von hinten zu penetrieren. Dies habe sich mindestens 20 Mal wiederholt. Bei einer Gelegenheit, als sie sich weigerte, habe er ihr 500 Dollar angeboten, um sie oral zu befriedigen. Sie habe das abgelehnt, so die von den Anwälten John W. Harris und Herbert Hayden eingereichte Klageschrift.

Jane Doe 4: Erste Vergewaltigung im Jahr 2007, Kündigung 2024

Jane Doe 4 erklärt, sie habe 2006 angefangen, für Robinson und seine Frau zu arbeiten, und sei im April 2024 wegen des Missbrauchs gezwungen gewesen, zu kündigen. Sie behauptet, Robinson habe sie 2007 das erste Mal vergewaltigt, als sie ihn in sein Haus in Las Vegas begleitete. Er habe sie ins Schlafzimmer gezerrt und dort vergewaltigt. Ab 2019 habe er sie erneut mehrfach angegriffen. Er habe sie im Schlafzimmer eingesperrt und auf einem Handtuch auf dem Bett vergewaltigt.

„Er zog Jane Doe 4 die Kleidung vom Leib, und gegen ihre Proteste drückte er sie aufs Bett und vergewaltigte sie“, heißt es in der 27-seitigen Klage, die ROLLING STONE vorliegt.

„Der Beklagte Smokey Robinson benutzte während der sexuellen Übergriffe nie ein Kondom und ejakulierte in ihre Vagina oder auf ihren Körper – zu seiner Zufriedenheit und zu ihrer tiefen Erniedrigung.“

Angst vor Jobverlust und Aufenthaltsstatus

Drei der Jane Does gaben an, dass sie den mutmaßlichen Missbrauch nicht gemeldet hätten, da sie Angst hatten, ihre Jobs zu verlieren oder „negative“ Auswirkungen auf ihren Einwanderungsstatus zu erleiden. Sie seien durch Robinsons „prominenten Status und seinen einflussreichen Freundeskreis“ eingeschüchtert gewesen, so die Klage.

Robinsons Ehefrau soll Mitverantwortung tragen

Laut der Beschwerde habe Frances Robinson es „versäumt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das abweichende Verhalten von Smokey Robinson zu unterbinden“, obwohl sie angeblich „volles Wissen über frühere sexuelle Übergriffe hatte und bereits Vergleiche mit anderen betroffenen Frauen geschlossen hatte“.