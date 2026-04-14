Smokey Robinson scheitert mit Antrag auf Abweisung der Belästigungsklagen zweier anonymer Klägerinnen

Smokey Robinson ist am Montag mit seinem Versuch gescheitert, die Klagen wegen sexueller Belästigung und arbeitsrechtlicher Verstöße loszuwerden, die zwei der fünf anonymen Klägerinnen gegen ihn eingereicht haben – Frauen, die ihn sexueller Übergriffe am Arbeitsplatz bezichtigen.

Die Motown-Legende hatte einen Richter im Los Angeles County aufgefordert, die Klagen als verjährt abzuweisen, da die Frauen – bekannt als Jane Doe 2 und Jane Doe 5 – ihre Arbeit für die Robinsons bereits 2020 bzw. 2011 beendet hatten. (Die anderen drei Jane Does hörten erst 2024 auf, für das Paar zu arbeiten, weshalb ihre arbeitsrechtlichen Ansprüche innerhalb der Verjährungsfrist der aufsehenerregenden Klage liegen, die sie letzten Mai einreichten.)

Robinson, 86, hatte argumentiert, das gesetzliche Wiedereröffnungsfenster, das zur Wiederbelebung der Klagen wegen sexueller Nötigung herangezogen wurde, erstrecke sich nicht auf die gesonderten Vorwürfe eines feindseligen Arbeitsumfelds und nicht gezahlter Löhne. Außerdem machte er geltend, die Frauen hätten nicht dargelegt, warum sie daran gehindert worden seien, diese arbeitsrechtlichen Ansprüche innerhalb der dreijährigen Verjährungsfrist geltend zu machen.

Robinsons Anwalt scheitert vor Gericht

„Es gibt in der Klageschrift keine Tatsachen, die belegen, dass sie konkret daran gehindert wurden, die arbeitsrechtlichen Ansprüche geltend zu machen – was ihre Beweislast gewesen wäre“, argumentierte Robinsons Anwältin Shir Davidovicz bei der Anhörung am Montag. „Selbst wenn ihnen gestattet würde, die Klage zu ändern, käme das im Grunde einem Betrug am Gericht gleich, angesichts der Aussagen, die wir in Vernehmungen erhalten haben. Das würde das Problem nur weiter in die Zukunft verschieben.“

„Es gab systematischen sexuellen Zwang, und der hätte jede vernünftige Nachforschung zu Lohnrechten vereitelt“, entgegnete der Anwalt der Frauen, Herbert Hayden. „Die Klägerinnen haben klar dargelegt, dass ein systematischer Zwang bestand, unter einem Schweigegebot zu leben.“

Richter Kevin Brazile gab den Frauen letztlich recht. Er erklärte, Änderungen des kalifornischen Rechts, die ein verlängertes Zeitfenster für bislang verjährte Klagen wegen sexueller Übergriffe geschaffen haben, könnten auf die Ansprüche der Frauen anwendbar sein – eine abschließende Entscheidung sei jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht.

Richter lässt Klagen zu

„Die Klägerinnen machen zu Recht geltend, dass das neue Gesetz diese Ansprüche wiederbeleben kann. Das Gesetz sieht ein Wiedereröffnungsfenster für Klagen wegen sexueller Belästigung und unrechtmäßiger Kündigung vor, die aus demselben zugrunde liegenden Muster sexuell missbräuchlichen Verhaltens wie die zugrundeliegende sexuelle Nötigung entstammen“, schrieb der Richter in seinem Urteil. Er verwies zudem auf die Schilderungen der Frauen von einem „durchgängigen Muster zwanghaften sexuellen Missbrauchs“ und hielt fest: „Angesichts der behaupteten systematischen Kontrolle und des geschilderten besonderen Machtgefälles zwischen den Parteien gelangt das Gericht zu der Auffassung, dass die Klägerinnen hinreichend eine Grundlage dargelegt haben, um die Verjährungsschranke möglicherweise zu überwinden.“

Christopher Frost, ein weiterer Anwalt der Robinsons, erklärte nach dem Urteil, seine Seite lasse sich davon nicht beirren. „Das Gericht hat lediglich darauf hingewiesen, dass es den Einspruch zu diesem Zeitpunkt zurückweist, sich das Urteil aber bis zur weiteren Sachverhaltsaufklärung vorbehält – das ist ein anderer Antrag. Wir verteidigen Mr. und Mrs. Robinson weiterhin entschlossen gegen diese böswilligen Vorwürfe und verfolgen unsere eigene Klage gegen die Klägerinnen“, sagte er in einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE.

In ihrer im vergangenen Mai eingereichten 50-Millionen-Dollar-Klage hatten die ersten vier Jane Does behauptet, sie seien während ihrer Arbeit für die Robinsons in deren Häusern im San Fernando Valley und in Las Vegas wiederholt sexuell missbraucht oder vergewaltigt worden. Der erste geschilderte Vorfall soll sich 2007 ereignet haben. Das Special Victims Bureau des Los Angeles County Sheriff’s Department hatte zuvor bestätigt, die Vorwürfe zu untersuchen.

Gegenklage wegen Verleumdung

Die Robinsons haben die Vorwürfe bestritten und ihrerseits Klage gegen die Frauen wegen Verleumdung und Misshandlung älterer Personen erhoben.

Jane Doe 5 und ein ehemaliger Fahrzeugpfleger, der Robinson vorwirft, ihm gegenüber unerwünschte sexuelle Avancen gemacht zu haben, beantragten im November, dem Verfahren beizutreten. Die Robinsons bezeichneten diesen Schritt als „verzweifelten Notanker“, mit dem „reißerische, abstruse Behauptungen für Medienaufmerksamkeit“ vorgebracht und eine Zahlung erpresst werden sollten. Die beiden weiteren Klägerinnen wurden durch eine am 22. Dezember eingereichte ergänzte Klageschrift hinzugefügt.

Die Anwälte der Frauen reagierten am Montag nicht umgehend auf eine Bitte um Stellungnahme zum Urteil des Richters.