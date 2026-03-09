„SNL“: Harry Styles crasht Ryan Goslings Opening Monologue

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Ryan Gosling wurde während seines Monologues bei Saturday Night Live von einem unerwarteten Gast in der ersten Reihe abgelenkt: Harry Styles.

Der Schauspieler eröffnete seinen vierten Auftritt als SNL-Host mit einem Dankeschön an das Publikum und der Bemerkung, es sei „der perfekte Zeitpunkt, um in New York City zu sein, Anfang März … ist das Harry Styles?“

Die Kamera schwenkte dann auf den Sänger von „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“, dessen neues Album einen Tag zuvor erschienen war und der in der darauffolgenden Woche als Host und Musical Guest bei SNL auftreten sollte.

Styles in der ersten Reihe

„Ich hoste nächste Woche, und es ist schon eine Weile her – ich wollte einfach zuschauen und ein Gefühl dafür kriegen“, sagte Styles zu Gosling.

„So professionell, das ist großartig“, erwiderte Gosling. „Du bist hier, schade nur, dass mich irgendjemand hätte informieren können.“

Styles‘ Anwesenheit dominierte den Rest des Monologues: Gosling nannte seinen neuen Film „Project Hail Mary“ kurzerhand „Project Harry Styles“, und als der Schauspieler anfing, darüber nachzudenken, warum er es liebt, Filme über das Weltall zu machen, zog die Kamera immer wieder zu Styles. „Warum sind wir bei Harry Styles?“, fragte Gosling verwirrt.

Gosling bittet Styles, weniger cool zuzuhören

„Keine Ahnung, ich höre einfach zu“, sagte Styles daraufhin – woraufhin Gosling bat: „Kannst du weniger cool zuhören?“

Anstatt sich auf Styles zu konzentrieren, entschied sich das Produktionsteam für ein Split-Screen, das Gosling beim Monologue und Styles im Publikum gleichzeitig zeigte. „Kommt schon, lasst uns den Split-Screen loswerden“, bat Gosling – woraufhin der Bildschirm wieder vollständig auf Styles fokussiert wurde. „Nicht so“, sagte Gosling. „Kommt schon, was ist los mit Kamera 2?“

„Sign of the Times“ statt geplanter Show

Die geplante Song-and-Dance-Number mit Aliens wurde abgeblasen, als Cast-Mitglied Sarah Sherman ins Publikum stürmte und sich zu Styles gesellte. Gosling übernahm stattdessen den musikalischen Part selbst – mit einer widerwilligen Darbietung von Styles‘ eigenem „Sign of the Times“.