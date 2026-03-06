Harry Styles gibt den lässigen Actionhelden im neuen „American Girls“-Musikvideo

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Harry Styles gibt den Actionhelden – mit der Hilfe einiger Stunt-Doubles – im neuen Musikvideo zu „American Girls“.

Unter der Regie von James Mackel verbringt Styles einen Tag am Set: Er bricht zu einer Motorradtour quer durchs Land auf, fährt lässig mit einem Sportwagen unter einem liegengebliebenen Sattelzug hindurch, rennt durch eine Wüstenlandschaft voller Sprengkörper und vollführt einen gewaltigen Motorrad-Flip vor der untergehenden Sonne.

Natürlich wird ein Großteil davon mit Greenscreen-Technologie und zwei bestens trainierten Stunt-Doubles realisiert. Bei aller Action im „American Girls“-Clip liegt ein gewisser charmanter Alltagstrott über dem Ganzen: Styles schlendert von einer Szene zur nächsten, snackt mit seinen Stunt-Doubles und bleibt durchgehend gut hydriert.

Neues Album und Tour

Der „American Girls“-Clip stammt aus Styles‘ neuem Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“, das ebenfalls heute erschienen ist. Das Album ist sein viertes Studiowerk und das erste seit vier Jahren – nach „Harry’s House“ aus dem Jahr 2022. Wie bei seinen vorigen Alben nahm Styles „Kiss All the Time“ mit seinen langjährigen Kollaborateuren Kid Harpoon und Tyler Johnson auf.

Die Veröffentlichung von „Kiss All the Time“ feiert Styles heute Abend mit einem Konzert in Manchester, England. Die Show wird aufgezeichnet und am Sonntag, dem 8. März, ab 21 Uhr MEZ auf Netflix gestreamt. Nach der Manchester-Show tritt er am 14. März bei „Saturday Night Live“ auf – sowohl als Host als auch als musikalischer Gast. Seine Together, Together-Tour startet am 16. Mai in Amsterdam.