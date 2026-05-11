SNL Weekend Update: Tucker Carlson rastet wegen Met Gala aus und erfindet neue Verschwörungstheorie

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Beim Weekend Update von Saturday Night Live drehte der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson durch – ausgelöst von der Met Gala in New York und einer spontan erfundenen Verschwörungstheorie über einen der 50 US-Bundesstaaten.

Carlson (Jeremy Culhane) schimpfte über das jährliche Mode- und Benefizevent im Metropolitan Museum of Art, während Co-Moderator Colin Jost und Michael Che danebensaßen.

„Ja, kommt alle her, lasst uns in unseren 100.000-Dollar-Clown-Kostümen herumtänzeln und dabei zusehen, wie das amerikanische Imperium zerbröckelt“, sagte er. „Was machen wir hier eigentlich? Was ist bloß los?“

Carlson gegen die Met Gala

„Also hat Ihnen die diesjährige Met Gala nicht gefallen?“, hakte Jost nach.

„Doch, ich liebte sie“, antwortete Carlson gespielt begeistert, „denn wenn ich in ein Museum gehe, will ich nicht über Geschichte reden. Nein, ich will The Rock in einem Rock sehen. Riecht ihr, was The Rock kocht? Ich schon: Es ist Geschlechterverwirrung. Das ist die neue Regel. Das ist das Ziel.“

Als Jost fragte, ob es Looks gab, die Carlson gefielen – etwa Heidi Klums verschleierte Statue –, biss dieser sofort an.

Freiheitsstatue im Burka

„Die Linke hat endlich bekommen, was sie schon immer wollte: Sie haben die Freiheitsstatue in eine Burka gesteckt“, sagte er und schien sich dabei köstlich zu amüsieren.

„Was kommt als Nächstes: Wird das Chrysler Building zum Anti-Chrysler Building?“, legte er nach. „Was ist hier los? Was passiert gerade? Ist das das New York, in dem wir leben wollen, Colin?“

Jost wies darauf hin, dass Carlson in Maine lebe – woraufhin der Konservative kurzerhand eine Verschwörungstheorie über seinen Heimatstaat aus dem Boden stampfte.

Verschwörung um Maine

„M-A-I-N … E?“, buchstabierte er. „Das ‚E‘ ist stumm. Aber wer hat es zum Schweigen gebracht? Und warum?“

„Und wofür steht dieses ‚E‘?“, fuhr Carlson fort. „Oh, ich weiß es: „Euphoria“. Und nein, ich meine damit nicht das Gefühl, das ich bekomme, wenn ich für Englisch die ‚1′ drücke.“