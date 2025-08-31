Snoop Dogg: „Meine schwulen Freunde wissen, was Sache ist!“

Snoop Dogg hat sich zu den kontroversen Kommentaren geäußert, die er im Zusammenhang mit den Fragen seines Enkels zu einem gleichgeschlechtlichen Paar im Animationsfilm Lightyear gemacht hatte. Und zu der Kritik, die darauf folgte.

„Papa Snoop? Wie kann sie mit einer Frau ein Baby haben?“

„Mein Fehler“, schrieb er am Mittwoch in einem Kommentar unter einem Instagram-Post von „Hollywood Unlocked“, in dem die Moderatoren gemeinsam mit Medienpersönlichkeit Ts Madison über Snoops Aussagen diskutierten. „Ich war einfach überrumpelt und hatte keine Antwort für meine Enkel. Alle meine schwulen Freunde wissen, was Sache ist. Sie haben mich liebevoll angerufen. Mein Fehler, dass ich keine Antworten für einen Sechsjährigen hatte. Bringt mir bei, wie ich lernen kann. Ich bin nicht perfekt.“

In einem Gespräch im Podcast „It’s Giving…“ erzählte Snoop die Situation: Er habe mit seinem Enkel „Lightyear“ geschaut, als dieser fragte: „Papa Snoop? Wie kann sie mit einer Frau ein Baby haben? Sie ist doch eine Frau.“ Darauf habe er nur gedacht: „Verdammt, dafür bin ich nicht ins Kino gekommen. Ich wollte einfach den Film sehen.“ Er habe seinen Enkel ermutigt, einfach weiterzuschauen, doch dieser stellte weitere Fragen.

„Ich hab jetzt Angst, ins Kino zu gehen“, sagte Snoop. „Ihr werft mich mitten in Situationen, für die ich keine Antworten habe.“ In einem mittlerweile gelöschten Teil des Podcasts erklärte er zudem, die Szene habe ihn „völlig aus der Bahn geworfen“. „Ich dachte nur: ‚Welcher Teil des Films war das?‘ Das sind Kinder. Müssen wir das in diesem Alter schon zeigen? Sie stellen dann Fragen. Ich habe keine Antwort.“

Autorin verteidigt lesbisches Paar in Lightyear

Auch „Lightyear“-Drehbuchautorin Lauren Gunderson reagierte am Mittwoch auf das Thema. „Also. Ich habe die ‚Lightyear‘-Lesben erschaffen“, schrieb sie auf Instagram. Sie erklärte, dass eine zentrale Figur im Film einen Partner gebraucht habe: „Und es war so natürlich, ‚sie‘ statt ‚er‘ zu schreiben. So klein dieses Detail im Film ist, ich wusste, welche Wirkung es haben könnte. Kleine Zeile, große Sache. Ich war überglücklich, dass sie es beibehalten haben.“

„Ich bin stolz darauf. Bis zur Unendlichkeit. Liebe ist Liebe“, fuhr Gunderson fort. „Ich war eine von mehreren Autorinnen über die Jahre, was bei Drehbüchern völlig normal ist. Mit dem finalen Script hatte ich kaum zu tun. Aber ich war stolz, ein glückliches queeres Paar (auch nur für ein paar Sekunden) auf der Leinwand zu sehen. Ich weiß, dass es viel Kritik für diese Szene gab, aber solche Details sind wichtig – weil es diese wunderschöne Liebe wirklich gibt.“