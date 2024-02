Report: Trumps letzte Stunden im Amt waren geprägt von Wut auf Snoop Dogg

In den letzten drei Tagen seiner Präsidentschaft lastete etwas schwer auf Donald Trump, was ihn dazu veranlasste, Entscheidungen schnell zu revidieren, während er im Weißen Haus wütend fluchte.

Der Grund für die Wut des scheidenden Präsidenten hatte nichts mit seinen gescheiterten Versuchen zu tun, das Wahlergebnis 2020 zu untergraben, oder mit dem neuen Präsidenten Joe Biden. Es ging um Snoop Dogg, den Mann, den diese Zeitschrift einmal als „Amerikas liebenswertesten Zuhälter“ bezeichnete.

Der berühmte Rapper und Schauspieler machte kürzlich Schlagzeilen, als er über seine „Liebe und seinen Respekt“ für den Ex-Präsidenten sprach, obwohl er zu Beginn seiner Präsidentschaft eine erbitterte Fehde mit Trump hatte, bevor sich seine Gefühle abschwächten. Ende 2020 und Anfang 2021 arbeitete Snoop Dogg im Geheimen daran, das Weiße Haus in Bezug auf die Begnadigung von Bundesgefangenen zu beeinflussen – darunter auch Michael „Harry-O“ Harris, ein enger Freund des Rappers und Mitglied von Death Row Records.

Snoop Doggs alte Worte hatten Trump am frühen Abend des 18. Januar 2021, dem Tag, an dem Trump eine Abschiedsrede an das Land aufnahm, erneut entflammt. Zu dieser Zeit, nur wenige Wochen nach den Ausschreitungen vom 6. Januar vor dem US-Kapitol, bereitete sich die Bundesregierung auf eine Machtübergabe von Trump an Biden vor. Und doch waren die Beleidigungen des Rappers im Oval Office noch immer präsent.

„Scheiß auf ihn“, stöhnte Trump in den letzten Tagen seiner Amtszeit über Snoop Dogg, wie ein ehemaliger Regierungsbeamter und eine weitere Person, die ihn gehört hatte, sagten.

Wenige Stunden vor Bidens Amtseinführung löste Trumps erneute Wut auf den Rapper eine fieberhafte Anstrengung innerhalb und außerhalb des Weißen Hauses aus, um Trump davon zu überzeugen, dass Snoop Dogg in Wirklichkeit nicht mehr wütend auf ihn war. Die Bemühungen dauerten fast buchstäblich bis zur letzten Minute der Präsidentschaft. Wäre Trump nicht umgestimmt worden, hätte dies die Freiheit eines der Mitbegründer des legendären Hip-Hop-Labels Death Row Records gekostet, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit drei Jahrzehnten hinter Gittern saß.

Dieser Bericht – basierend auf Interviews des ROLLING STONE mit ehemaligen Beamten der Trump-Administration und des Wahlkampfs, mit Quellen, die dem Ex-Präsidenten und GOP-Spitzenkandidaten für 2024 nahe stehen, sowie mit Aktivisten und anderen, die mit dem Weißen Haus von Trump zusammengearbeitet haben – bietet einen weiteren seltsamen Einblick in Trumps planlose und sprunghafte Entscheidungsfindung, seinen vulkanischen Wunsch nach Vergeltung und Rachsucht und seine chronische Besessenheit von Prominenten und A-Listen-Klatsch.

Diese Eigenschaften, die Trump in Zeiten historischer Krisen und sogar bei präsidialen Überlegungen zu Luftangriffen und Kriegsführung in den Vordergrund gestellt hat, haben sein öffentliches Leben lange Zeit bestimmt und werden sicherlich dazu beitragen, zu definieren, was das Land erwartet, wenn er 2025 ins Oval Office zurückkehrt.

Gegen Ende von Trumps Amtszeit hatten Snoop Dogg und einige andere wochenlang hinter den Kulissen fleißig daran gearbeitet, eine präsidiale Umwandlung für den Death Row Records-Mitbegründer und Ex-Kingpin Harry-O zu erreichen. Der Häftling war zuvor wiederholt an einer vorzeitigen Entlassung gescheitert, nachdem er jahrzehntelang wegen Kokainhandels und versuchten Mordes inhaftiert war.

„Vor über 30 Jahren war ich Teil des Problems. Aber im Laufe der Jahre habe ich immer wieder bewiesen, dass ich Teil der Lösung bin“, sagte Harris 2019 der Daily Mail. Harris war in der Federal Correctional Institution Lompoc inhaftiert, dem Ort eines vielbeachteten Covid-19-Ausbruchs im Jahr 2020, wo er Ende 2028 entlassen werden sollte.

Death Row Records hatte in den 1990er Jahren neben anderen Rap-Giganten auch Snoop Dogg unter Vertrag genommen. Im Dezember 2020 begann der einflussreiche Rap-Künstler mit Aktivisten der Strafrechtsreform zusammenzuarbeiten, die ihre eigenen Verbindungen zum inneren Kreis von Trump hatten, um die vorzeitige Freilassung seines Freundes Harry-O zu erreichen. Laut mehreren Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, war Ivanka Trump eine treibende Kraft bei der Durchsetzung von Harris‘ Petition im West Wing ihres Vaters.

Am Nachmittag des 18. Januar 2021 berichtete dieser Reporter bei „The Daily Beast“ ausführlich über die geheime Gnadenkampagne.

„Snoop brachte diesen Fall zu mir, und ich holte Alice Johnson, [die von Trump begnadigt wurde], an Bord, um mir dabei zu helfen, und sie brachte ihn in den West Wing“, sagte der Aktivist Weldon Angelos, ein ehemaliger Musikproduzent und ehemaliger Bundesgefangener, der von Trump selbst begnadigt wurde, gegenüber The Daily Beast. „In der Vergangenheit hat der Präsident ihr die Möglichkeit gegeben, Fälle auszuwählen. Und sie bekommt nicht für alle eine Begnadigung… Aber bei Mr. Harris akzeptiert sie kein Nein als Antwort.“

Dann sagte Johnson: „Der Präsident weiß darüber Bescheid. Ich habe mit Ivanka [Trump] und Jared [Kushner] gesprochen, und mir wurde gesagt, dass Präsident Trump über den Fall Bescheid weiß und ihn überprüft hat. Ich habe mit [dem Stabschef des Weißen Hauses] Mark Meadows darüber gesprochen, und er sagte, er würde sich die Sache ansehen.“

Beinahe hätte sie ein „Nein“ als Antwort bekommen.

Der „Daily Beast“-Artikel enthielt einen kurzen kontextuellen Hinweis darauf, dass Snoop Dogg „aus seiner negativen Meinung über Trump nie einen Hehl gemacht hat“, wie es heißt:

„Es ist mir scheißegal, ich sage es ihnen geradeheraus, Motherfucker: Wenn du diesen Nigga magst, bist du ein verdammter Rassist“, sagte Snoop Dogg 2018 über Trump, seine MAGA-Fans und den Kumpel des Präsidenten, Kanye West. „Fuck you and fuck him. Now what?“ Im März 2017 hatte Trump getwittert: „Könnt ihr euch vorstellen, wie groß der Aufschrei wäre, wenn @SnoopDogg, mit gescheiterter Karriere und allem, auf Präsident Obama gezielt und geschossen hätte? Jail time!“ (Trump bezog sich damit auf ein Musikvideo, in dem Snoop mit einer Spielzeugpistole auf einen Clown zielt, der wie der 45. US-Präsident aussieht, und das den Führer der freien Welt offensichtlich in Aufregung versetzt hatte).

Dieser Absatz erregte die Aufmerksamkeit einiger Trump nahestehender Personen und Regierungsbeamter, von denen einige äußerst skeptisch waren, was seine frühere Unterstützung moderater Reformen der Strafjustiz und einige der Begnadigungen anging, die er in seiner Amtszeit gewährt hatte. Mindestens ein Trump-Vertrauter begann schnell, nach anderen abfälligen, mit Schimpfwörtern gespickten Snoop-Dogg-Zitaten zu googeln, die an den 45. amerikanischen Präsidenten gerichtet waren. US-Präsidenten gerichtet waren. Die Beispiele wurden zusammengetragen, und einige dieser Beamten sorgten persönlich dafür, dass Trump gezeigt wurde, wie der Rapper in den letzten Jahren über ihn gedacht hatte.

Das machte den republikanischen Präsidenten sofort wütend, denn er hatte offenbar vergessen, wie sehr Snoop Dogg ihn in der Vergangenheit gehasst hatte.

Plötzlich hatte Trump nicht mehr das Gefühl, dass der Rapper einen Akt der Freundlichkeit oder Barmherzigkeit verdiente. Das Gnadengesuch für Harris war bereits ausgearbeitet, und sein Name stand auf der Liste der zu erwartenden Begnadigungen und Umwandlungen, die das Weiße Haus am Tag von Bidens Amtseinführung bekannt geben wollte.

Am 18. Januar 2021 wies Trump seine Mitarbeiter an, Harris‘ Namen von der Liste zu streichen und seine Papiere zu vernichten, um Snoop Dogg zu bestrafen, so zwei ehemalige Regierungsbeamte und zwei weitere mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Es dauerte nicht lange, bis die Nachricht durchsickerte, dass Harris‘ Freilassung gefährdet war, und das aus einem monumental unbedeutenden Grund. Strafrechtsreformer, die sich bei der Trump-Administration für die Begnadigung und Umwandlung von Harris und zahlreichen anderen Gefangenen eingesetzt hatten, baten verzweifelt um Gefallen und kontaktierten hochrangige Trump-Mitarbeiter und Familienmitglieder in der Hoffnung, den scheidenden Präsidenten davon zu überzeugen, dass Snoop Dogg ihn nicht mehr verabscheut. Tatsächlich hatte sich Snoop, der Trump 2011 bei einer Veranstaltung von Comedy Central geröstet hatte, ziemlich mit ihm angefreundet, was zum Teil auf einige von Trumps Umwandlungen und Begnadigungen zurückzuführen war.

Dies löste eine wilde Hetzjagd aus – „es war ein Chaos“, sagt ein ehemaliger Beamter des Weißen Hauses – um die Begnadigung von Harry-O zu retten.

Einige Aktivisten setzten sich mit Personen in Verbindung, die Snoop Dogg kannten, und warnten, dass Trumps Temperament Harris‘ Chancen auf Begnadigung am letzten Tag von Trumps Amtszeit im Weißen Haus abgewürgt und vielleicht sogar zunichte gemacht hatte. Zu den Ideen, die diskutiert wurden, gehörte, Snoop Dogg zu bitten, etwas Positives über Trump auf Twitter oder Instagram zu posten. Vielleicht könnte er sich bei dem damaligen Präsidenten öffentlich oder privat entschuldigen? Etwas – irgendetwas – um den temperamentvollen Politiker und ehemaligen Game-Show-Moderator zu besänftigen.

Niemand aus dem Umfeld des Rappers hielt das für wahrscheinlich oder machbar. Snoop Dogg wollte sich nicht länger mit Trump streiten, aber er wollte auch nicht als Speichellecker dastehen. Es gab jedoch einen Plan B.

Angelos und andere drehten gerade einen Dokumentarfilm über ihre Bemühungen um eine vorzeitige Entlassung von Harris, dem Mitbegründer von Death Row Records. Sie hatten unveröffentlichtes Filmmaterial von Snoop Dogg, der sich lobend über Trump äußerte. Vielleicht könnte jemand dieses Material ins Weiße Haus bringen, und wenn jemand es Trump zeigen könnte, würde ihn das vielleicht beruhigen und das Gnadengesuch retten, hofften die Aktivisten und ihre Verbündeten in der Regierung.

„Ich war mir bewusst, dass der [Daily Beast]-Artikel ein Problem für Mr. Harris‘ Gnadengesuch darstellte, und ich wurde von jemandem, der dem Weißen Haus nahe steht, gebeten, einen Clip einer zuvor aufgenommenen Nachricht von Snoop zu schicken, in der er Trumps Bemühungen um eine Reform der Strafjustiz lobt“, bestätigte Angelos gegenüber dem Rolling Stone. „Die Kampagne zur Befreiung von Harry-O wurde zu Dokumentationszwecken aufgenommen.“

Einer Quelle zufolge, die mit der Angelegenheit direkt vertraut ist, wurde Trump das dokumentarische Material tatsächlich gezeigt, und eine Handvoll hochrangiger Verwaltungsbeamter, die nach dem Aufstand vom 6. Januar noch Trumps Ohr und Vertrauen hatten, bürgten in den hektischen letzten Momenten von Trumps Amtszeit persönlich für Harris und Snoop.

Der Präsident sagte, er schätze die Aufrichtigkeit und das Lob von Snoop Dogg, so die Quelle mit direktem Wissen und ein ehemaliger Trump-Beamter. Etwa 24 Stunden vor seinem Ausscheiden aus dem Amt wies Trump seine Berater an, Harris‘ Namen erneut auf die Liste der Begnadigungen und Umwandlungen zu setzen.

Noch vor dem Abend des 19. Januar 2021 erhielt Harris die Nachricht, dass er sehr bald ein freier Mann sein würde – und Snoop Dogg feierte.

Kurz nach Mitternacht, am letzten Tag von Trumps Amtszeit, gaben die Mitarbeiter des Weißen Hauses eine Liste mit fast 150 Namen bekannt, die für Umwandlungen und Begnadigungen in Frage kommen. Darunter befanden sich Harris (dessen Strafe umgewandelt wurde), Trumps ehemaliger Top-Stratege und Berater im Weißen Haus Steve Bannon, die Rapper Lil Wayne und Kodak Black sowie der ehemalige prominente republikanische Geldbeschaffer Elliott Broidy. Die Liste war der Höhepunkt einer massiven Begnadigungskampagne, die oft mächtigen Persönlichkeiten zugute kam, die ihre persönlichen Verbindungen zu Trump und seinem inneren Heiligtum aggressiv nutzten.

„Ich will das Schwulste tun, was du je in deinem Leben gesehen hast"

Jetzt, mehr als drei Jahre später, hat Snoop Dogg Trump 2024 nicht unterstützt, und diejenigen, die ihm nahe stehen, sagen, sie wären fassungslos, wenn er es jemals tun würde. In einem Interview, das letzten Monat von der Londoner Sunday Times veröffentlicht wurde, erklärte der Rapper jedoch: „Ich habe nichts als Liebe und Respekt für Donald Trump“.

Die Präsidentschaftskampagne von Trump nahm dies zur Kenntnis. Und dieses Mal sammelten die Mitarbeiter von Trump keine Proben von Snoop Doggs Worten, um Trump zu verärgern oder ihn gegen den ehemaligen Trump-Kritiker aufzubringen. Stattdessen rühmt sich das Team des ehemaligen (und vielleicht zukünftigen) Präsidenten jetzt mit Snoop Doggs Meinungen.

Ende letzten Monats verschickte die Trump-Kampagne eine E-Mail an die Medien, in der einige „wichtige Artikel und Beiträge von Präsident Trump" gekennzeichnet wurden. Die Nachricht enthielt eine Zeile darüber, dass „Snoop Dogg jetzt sagt, er habe 'nichts als Liebe und Respekt' für Donald Trump" – eingebettet zwischen Notizen wie „Trump führt Biden um mehr als je zuvor" und „15 Fakten über E. Jean Carrolls [sexuelle Übergriffe] Anschuldigungen gegen Trump, die die Medien nicht wissen wollen".

Trump und seinem Wahlkampfteam gefiel das Lob von Snoop offenbar so gut, dass sie zwei Tage später eine weitere Pressemitteilung verschickten, in der es hieß: „Snoop Dogg schwört Donald Trump ’nichts als Liebe und Respekt'“.