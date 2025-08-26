Snoop Dogg: Wie erklärt man dem Enkel das lesbische „Lightyear“-Paar?

Als Snoop Dogg Disneys „Lightyear“ ansah, fühlte er sich überrumpelt, als sein Enkel Fragen zu dem gleichgeschlechtlichen Paar im Film stellte. In einem aktuellen Auftritt im „It’s Giving… “-Podcast erzählte der Rapper von dieser Erfahrung. Ein Ausschnitt, der inzwischen aus dem YouTube-Upload entfernt wurde.

Die Szene in „Lightyear“

„Sie springen in die Zukunft, und irgendwann heißt es dann: ‚Dann bekam sie ein Baby mit einer Frau‘“, erzählte Snoop. „Jetzt sitzt mein Enkel mitten im Kino da und fragt: ‚Papa Snoop? Wie kann sie ein Baby mit einer Frau haben? Sie ist doch eine Frau.‘ Verdammt, dafür bin ich nicht hergekommen. Ich wollte einfach nur den verdammten Film sehen.“

In „Lightyear“, der 2022 veröffentlicht wurde, ist Buzz Lightyears beste Freundin Alisha Hawthorne (Uzo Aduba) mit Kiko verlobt. Der Großmutter einer Figur, die von Keke Palmer gesprochen wird. In Rückblenden sieht man, wie das Paar einen Sohn großzieht. An ihrem 40. Hochzeitstag teilen sie einen Kuss. Schließlich stirbt Kiko im Alter. Es ist eine einfache Geschichte.

Snoop erinnerte sich, dass er seinem Enkel sagte, er solle einfach den Film weiterschauen. Doch der wollte Antworten. „Nein nein, die haben gerade gesagt, sie und sie haben ein Baby – aber beide sind Frauen. Wie kann sie ein Baby haben?“, habe sein Enkel insistiert. Snoops Antwort: „Pssst, der Film ist noch nicht vorbei.“ Ob sie das Gespräch später fortsetzten, ließ er offen.

Snoop Doggs Reaktion und Podcast-Schnitt

„Ich habe jetzt Angst, ins Kino zu gehen“, so Snoop. „Ihr werft mich mitten in eine Situation, auf die ich keine Antwort habe.“ Der gelöschte Ausschnitt entfernte zusätzlichen Kontext. Auffällig ist der Schnitt bei Minute 31, wo Snoop noch sagt: „Es ist das, was man sieht. Sie packen es überall rein.“ Dann springt das Video zu einem neuen Thema.

Kurz zuvor sprach Podcast-Moderatorin Sarah Fontenot über Männlichkeit und Weiblichkeit: „Ich habe das Gefühl, wir sind verdreht, besonders in unserer Community, wo Frauen viel maskuliner und Männer viel femininer sind – und das gefällt mir nicht.“

Im entfernten Clip sagte Snoop, die „Lightyear“-Szene habe ihn „völlig aus dem Konzept gebracht“: „Ich dachte mir: ‚Was war das jetzt für ein Teil im Film?‘ Das sind Kinder. Müssen wir das in diesem Alter zeigen? Sie werden Fragen stellen. Ich habe keine Antwort.“

Diskussion um gesellschaftlichen Wandel

Anschließend verlagerte Fontenot das Gespräch auf Depression und Angstzustände bei Kindern und meinte, die Lösung sei, dass sie Wasser trinken, gesünder essen und draußen spielen.

Chris Evans, die Stimme von Buzz Lightyear, sagte 2022 gegenüber Reuters Television: „Jedes Mal, wenn es gesellschaftlichen Fortschritt gibt, ist die Geschichte Amerikas, die menschliche Geschichte, eine von ständigem Erwachen und Wachstum – das macht uns stark. Es wird immer Menschen geben, die Angst haben, die uninformiert sind und an der Vergangenheit festhalten wollen. Aber diese Menschen sterben aus wie Dinosaurier. Ziel ist es, ihnen keine Beachtung zu schenken, voranzuschreiten und das Wachstum zu umarmen, das uns menschlich macht.“