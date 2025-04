So haben Madonna und Elton John das Kriegsbeil begraben

Die jahrelange Fehde zwischen Elton John und Madonna ist offiziell beendet. Am Montag teilte Madonna mit, dass die beiden „endlich das Kriegsbeil begraben“ hätten, nachdem sie beschlossen hatte, ihn hinter der Bühne bei Saturday Night Live „zur Rede zu stellen“.

„Über Jahrzehnte hinweg hat es mich verletzt zu wissen, dass jemand, den ich so sehr bewunderte, seine Abneigung gegen mich als Künstlerin öffentlich kundtat. Ich habe das nicht verstanden. Mir wurde gesagt, dass Elton John der musikalische Gast bei SNL war. Und ich beschloss, hinzugehen“, schrieb Madonna in einem am Montag veröffentlichten Instagram-Post. „Ich musste hinter die Bühne gehen und ihn zur Rede stellen. Als ich ihn traf, war das erste, was er sagte, „Vergib mir“, und die Mauer zwischen uns fiel ein.“

„Vergebung ist ein mächtiges Werkzeug. Innerhalb weniger Minuten umarmten wir uns“, schrieb Madonna unter das Foto der beiden Stars. „Dann erzählte er mir, dass er ein Lied für mich geschrieben hatte. Und mit mir zusammenarbeiten wollte. Es war, als würde sich der Kreis schließen!“

Im Kommentarbereich des Beitrags dankte John Madonna dafür, dass sie „mir und meiner großen Klappe verziehen hat“. Und er sagte, er sei nicht stolz auf das, was er in der Vergangenheit über sie gesagt habe.

Madonna auf Instagram:

„Vor allem, wenn ich an all die bahnbrechende Arbeit denke, die du als Künstlerin geleistet hast. Du hast einer ganzen Generation von Künstlerinnen den Weg geebnet, erfolgreich zu sein und sich selbst treu zu bleiben. Du warst auch eine der ersten Personen, die sich in den 80er Jahren gegen HIV/AIDS eingesetzt hat und so vielen Menschen Liebe und Mitgefühl entgegenbrachte, die dies dringend benötigten“, schrieb John. „Ich bin dankbar, dass wir vorankommen können. Ich bin zunehmend beunruhigt über all die Spaltungen in unserer Welt im Moment.“

„Sowohl Du als auch ich wurden von Gemeinschaften, die weltweit bedroht sind, von ganzem Herzen akzeptiert und angenommen“, schrieb John. ‚Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam Großes für diejenigen bewirken können, die wirklich Unterstützung brauchen. Und dabei viel Spaß haben werden!“

Zuvor hatte Madonna in ihrem Beitrag erzählt, wie sie sich einmal aus dem Haus geschlichen hatte, um Johns Auftritt in Detroit zu sehen. Und diesen Auftritt als ‘unvergesslich“ bezeichnete.

„Ein heilender Moment“

„Ihn als Schülerin bei einem Auftritt zu sehen, hat mein Leben verändert“, schrieb Madonna. „Ich hatte mich immer wie eine Außenseiterin gefühlt. Und als ich ihn auf der Bühne sah, wurde mir klar, dass es in Ordnung ist, anders zu sein, aufzufallen und den weniger ausgetretenen Weg zu gehen. Tatsächlich war es sogar essenziell.“

John hat Madonnas Instagram-Post erneut gepostet und ihn einfach mit „Ein heilender Moment“ überschrieben.

Das Elton-Madonna-Drama geht auf das Jahr 2002 zurück, als er sagte, dass „Die Another Day“, ihr James-Bond-Song, „der schlechteste Bond-Song aller Zeiten“ sei. Zwei Jahre später sagte er bei den Q Awards 2004: „Madonna, bester Live-Act? Verpisst euch. Seit wann ist Lippensynchronisation live? Ich finde, jeder, der auf der Bühne in der Öffentlichkeit Lippensynchronisation macht, wenn man 75 Pfund dafür bezahlt, sie zu sehen, sollte erschossen werden.“

Zu den Kommentaren sagte John 2011 gegenüber Rolling Stone : „Jeder, der Playback singt, sollte erschossen werden. Man sollte sie einfach auf der Straße abknallen. Ich finde, Madonna ist ein fantastisches Showgirl – Showfrau – und ich bin ein großer Fan einiger ihrer Platten. Ich wollte ihre Gefühle nicht verletzen. Und habe mich anschließend bei ihr entschuldigt. Ich denke, sie hat den Weg für alle geebnet. Aber ich habe recht. Ich habe recht. Live bedeutet live.“