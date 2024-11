So hätten die Gallagher-Brüder die Ampel platzen lassen

Die Ampel liegt in Trümmern. Die Zwangsverbindung von Olaf Scholz und Christian Lindner – endgültig abgerissen. Nach Jahren der Verachtung, der Missgunst und der Keifereien sagen die Streithähne jetzt: Schluss. Aus. Vorbei. Aber Moment mal.

Eine über Jahre hinweg öffentlich ausgetragene Fehde? Eine Trennung, die alle irgendwie haben kommen sehen, aber niemand hat wahrhaben wollen? Und dann am Ende doch der große, laute Knall? Das erinnert doch sehr stark an… Oasis.

Und es hat BOOM gemacht

Am Mittwoch (7. November) hat Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Finanzminister entlassen. Für Scholz‘ Verhältnisse hat er in seiner Begründung dabei ganz schön auf den Putz gehauen. Christian Lindner wiederum – so kennen wir es von ihm – schoss ziemlich prompt zurück.

Vom Entertainment-Faktor alles schon nicht schlecht – aber wie hätten es die Gallaghers wohl ausgefochten?

Wir haben Zitate von Noel und Liam herausgesucht

Eskaliert war der schon lange brodelnde Ampel-Streit im Koalitionsausschuss. Dort hatte Christian Lindner wohl Neuwahlen vorgeschlagen. Die Runde wurde unterbrochen, die Koalitionspartner zogen sich getrennt zurück. Und irgendwie sickerte währenddessen dieser Vorschlag Lindners durch an die Öffentlichkeit. Wer hatte die Info durchgestochen? Scholz vermutete wohl, es sei die FDP gewesen. Ist ihm da der Kragen geplatzt? Wieder beisammen ließ Scholz verlauten: Er habe mit Bundespräsident Steinmeier telefoniert und ihn um die Entlassung Lindners gebeten. Ciao Christian, das war’s.

Noel: „Wir sagten ihm einfach, er solle sich verpissen. Und er ging schmollend weg!“

Im offiziellen Statement von Olaf Scholz wies der Kanzler zunächst auf den zuvor unterbreiteten Kompromiss hin.

Scholz: „Ich muss jedoch abermals feststellen: Der Bundesfinanzminister zeigt keinerlei Bereitschaft, dieses Angebot zum Wohle unseres Landes in der Bundesregierung umzusetzen. Ein solches Verhalten will ich unserem Land nicht länger zumuten.“

Noel: „Ich liebe ihn über alles, aber wir kommen einfach nicht miteinander aus. Ich und er haben uns sowieso nie besonders nahegestanden. Gut, wir waren in der Band, aber wir blieben unter uns, er hat sein Ding gemacht und ich mein Ding, ich habe meine Freunde, er hat seine Freunde.“

Scholz: „Wer sich in einer solchen Lage einer Lösung, einem Kompromissangebot verweigert, der handelt verantwortungslos. Als Bundeskanzler kann ich das nicht dulden.“

Noel: „Entweder du bist ein Arschloch und gibst es zu, oder du bist kein Arschloch.“

Scholz: „Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt von Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.“

Liam: „Scheiß auf die Reunion, Kumpel, es geht nicht um Oasis, es geht darum, dass Menschen anderen Menschen helfen und er hat wieder einmal sein wahres Gesicht gezeigt.“

Scholz: „Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich. Wer in eine Regierung eintritt, der muss seriös und verantwortungsvoll handeln. Der darf sich nicht in die Büsche schlagen, wenn es schwierig wird.“

Liam: „Ich sehe das so: Der kleine Kerl alias Kartoffel hat Oasis (…) viel Schaden zugefügt, er muss eine Menge wiedergutmachen, nicht nur mir gegenüber, sondern auch gegenüber euch, den Fans, den Leuten, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind.“

Scholz: „Ihm geht es um die eigene Klientel, ihm geht es um das kurzfristige Überleben der eigenen Partei.“

Liam: „Er ist ein Arschloch, er hat sich in die Mittelschicht verwandelt. Er hat sich in das Establishment verwandelt. Er ist einer von ihnen. Er ist so verdammt geschniegelt und gestriegelt.“

Scholz: „Gerade heute, ein Tag nach einem so wichtigen Ereignis wie den Wahlen in Amerika, ist solch ein Egoismus vollkommen unverständlich. Streit auf offener Bühne hat viel zu lange den Blick auf das verstellt, was diese Regierung zusammen vorangebracht hat.“

Noel: „Liam ist (…) unhöflich, arrogant, einschüchternd und faul. Er ist der wütendste Mann, den du je kennenlernen wirst. Er ist wie ein Mann mit einer Gabel in einer Welt voller Suppe.“

Scholz: „Das ist nicht anständig und das ist nicht gerecht. Steuergeschenke mit der Gießkanne und zur Gegenfinanzierung ein Griff in die Tasche unserer Städte und Gemeinden.“

Noel: „Was ist problematisch daran, in Stadien zu spielen, in Privatjets herumzufliegen und um 8 Uhr morgens Champagner zu trinken? Was ist daran falsch? Ich habe kein Problem damit. Ich kann mir nicht vorstellen, warum die Leute eins haben sollten.“

Christian Lindner reagierte auf den Rausschmiss mit einem Statement so:

Lindner: „Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen.“

Liam: „Kartoffel“

Lindner: „Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition. Damit führt er Deutschland in eine Phase der Unsicherheit.“

Liam: „Er ist ein furchtbarer kleiner Mann“

Lindner: „Die Freien Demokraten sind unverändert bereit, Verantwortung für dieses Land zu tragen. Und wir werden dafür kämpfen, dies in einer anderen Regierung im nächsten Jahr auch zu tun.“

Liam: „Ich glaube, ich werde traurig sein, aber nicht zu lange. Ich schaue einfach in den Spiegel und denke: ‚Was für ein f***ing gut aussehender Typ du bist.‘ Und dann strahle ich.“